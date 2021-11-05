Что говорит цвет стен в доме о характере человека

Существует масса психологических тестов по картинкам и цветам. Они определяют психологическое состояние человека на данный момент. Одним из таких тестов стал тест Люшера, созданный в ХХ веке.

Суть теста в том, что перед человеком располагается несколько прямоугольников разного цвета. Тестируемому предлагают выбрать три цвета в порядке убывания, которые нравятся ему на данный момент. Так можно понять, какие чувства человек испытывает на данный момент. Цвет одежды, еды, тарелки, цвет стен в доме говорит о человеке больше, чем он сам может о себе рассказать.







ЦВЕТ СТЕН В ДОМЕ

Белый

Синий

Желтый

Коричневый

Черный

Серый

Красный

Розовый

Зеленый

То, какого цвета будут стены в жилище, не только отображает характер владельца дома, но и характеризует его как личность. Мы различаем тысячи цветов, узнаём 90 % информации через зрительный орган. Среди множества оттенков человек реагирует в первую очередь на красный, синий и зеленый цвет. О том, как цвета влияют на психику, ты наверняка уже знаешь. Например, синий цвет тарелки, по мнению психологов, может влиять на аппетит. Еда, которую положили на голубую тарелку, будет казаться менее аппетитной, чем та, которая лежит на красной тарелке. По этой причине психологи рекомендуют не вносить красные оттенки в дизайн кухни.А что можно узнать о человеке, побывав у него дома? В первую очередь взгляд прикипает к цветовому решению в дизайне интерьера. Кто-то предпочитает спокойные пастельные оттенки, а кто-то любит украсить жилище яркими красками.Этот цвет символизирует чистый лист. Он не только выигрышно смотрится в сочетании с яркими элементами, но и отображает характер хозяина дома. Человек, который выбирает белый цвет, раскрывается в общении с другими людьми. Без общения он чувствует себя одиноким.Не зря синий цвет называют любимым цветом человечества. Синий цвет успокаивает ум, способствует улучшению концентрации. Творческие люди, интеллектуалы и артисты в одном лице предпочитают синий интерьер. Любители синих оттенков интересуются всем: музыкой, живописью, литературой, наукой. Благодаря этому они становятся интересными собеседниками.Египтяне считали желтый цветом жизни. Желтый символизирует радость, жизненную энергию и спонтанность. Такие люди располагают к себе, они умеют слушать и делятся полезными советами. Доброжелательные люди делятся своей позитивной энергией, но слишком часто делают людям комплименты, которые могут восприняться негативно.Люди, которым нравится коричневый цвет, — само спокойствие. Подобно монахам, они ведут себя сдержанно в любых неприятностях. В компании таких людей считают скучными. Но это не отменяет того, что на самом деле они хорошие друзья и доброжелательные люди.Серьезный, деловой и элегантный цвет. Люди, которые выбирают черный цвет, делятся на две категории. Одни мудрые, целеустремленные, знают себе цену. А другие — неуверенные в себе и своей ценности, они сами не знают, чем отличаются от других людей и всегда ищут себя в разных сферах деятельности.Оттенки серого считаются нейтральными в интерьере. А те, кто выбирает этот цвет, — спокойные натуры. Это люди, неуверенные в себе, стеснительные и пассивные. Во многих сферах жизни они чувствуют себя нереализованными.Цвет амбициозных открытых людей, уверенных в себе. Эти люди знают, чего хотят от жизни, и никогда не доверяются судьбе. Они предпочитают вершить свою судьбу собственными усилиями, и часто добиваются своих целей. Бескомпромиссные, яркие личности, которые всегда делают всё по-своему.Нежный пастельный цвет символизирует женственность, чуткую натуру. Такие люди всегда готовы прийти на помощь. Нередко среди них встречаются волонтеры и общественные деятели. Сами любители розового цвета иногда чувствуют себя незащищенными. Им надо знать, что кто-то их любит и всегда позаботится о них.Люди с нестандартным мышлением оформляют интерьер дома в зеленых оттенках. Любимый цвет выдает человека с перчинкой. Он способен на спонтанные путешествия и любит вечеринки-сюрпризы.Цвет стен в доме может быть неодинаковым. Но всегда в интерьере преобладают какие-то оттенки. Присмотрись к своему жилищу. Всё, что нас окружает, так или иначе влияет на нас и является отражением нашей сущности. А какой твой любимый цвет?