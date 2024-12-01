Нижнее платье: зачем женщины в СССР носили комбинации

Зачем женщины в СССР носили комбинации/ фото: darminaopel.ru , https://domgadalki.ru/
50 лет назад ни одна советская модница не могла выйти из дома без комбинации. Ее носили все женщины от мала до велика. А надевали ее под платье, юбку, блузку, сарафан и даже халат. Сейчас можно только догадываться, зачем женщины каждый день носили нижнее платье.
Как появился тренд на такое нижнее платье
Первые комбинации/ фото: 63valentina.ru
На самом деле, комбинации придумали не в Советском Союзе. Длинную майку с кружевом начали носить в Германии, Польше, Югославии, а уже потом в СССР.
В послевоенное время в страну стали привозить импортную одежду, среди которой оказалась «комбинашка», — так ее прозвали советские женщины. Эту простую, но очень удобную «сорочку» стали массово использовать в базовом гардеробе. Тем более, что ее стоимость была доступной — каждая женщина могла себе позволить купить сразу несколько комбинаций, чтобы можно было менять каждый день.
Вскоре в стране организовали собственное производство. Советские комбинации были обычными, даже скромными. Их шили из хлопчатобумажной ткани, сатина и вискозы.
А вот импортное изделие было настоящей роскошью. Его изготавливали из атласа, шелка и декорировали рюшами, разрезами по бокам, бантиками и ажурной тесьмой. «Комбинашки» были настолько эстетичными, что женщины при удобном случае демонстрировали их друг другу (якобы случайно задирали подол, чтобы похвалиться шелком с кружевом).
Зачем нужно было носить такое нижнее белье
В СССР шили комбинации на разные типы фигур/ фото: darudar.org
1. Своеобразное нижнее белье идеально садилось по фигуре и улучшало посадку одежды. Нижнее платье избавляло от появления некрасивых складок и электризации на подоле платьев, сарафанов и юбок. Также оно спасало женщин от раздражения и натирания кожи из-за ношения одежды из шерсти или плотного жаккарда. «Комбинашки» выступали в качестве дополнительной подкладки между нежным женским телом и грубыми изделиями.
2. В Советском Союзе женщины бережно относились к своим нарядам, поскольку достать их было крайне сложно. Модницы могли годами носить одно платье — его берегли, следили за состоянием ткани и защищали от выцветания. И как раз комбинации помогли сохранить новизну одежды. Дело в том, что в это время не было принято мыть тело каждый день — женщины ходили в общественные или собственные бани по субботам. Комбинации же впитывали пот, секрет сальных желез, ороговевший эпителий. А вот платье оставалось чистым.
Комбинации меняли каждый день/ фото: modof.club
3. В зимнее время нижнее платье служило дополнительной защитой от холода. Женщины старались надеть комбинации с длинным подолом и из плотной ткани, чтобы ноги оставались в тепле.
4. В летнюю жару дамы тоже носили нижнее платье. Считалось, что оно защищает от неприличных мужских взглядов. Но женщина есть женщина! Такой наряд всегда смотрелся соблазнительно, особенно если под прозрачной блузой виднелось отделанное кружевом декольте.
Какие можно было купить комбинации
Комбинации стоили от 5 рублей/ фото: 63valentina.ru
В СССР простые «комбинашки» можно было купить в любом магазине, где был отдел нижнего белья. Средняя стоимость одной комбинации из хлопковой ткани составляла 5 рублей. А вот импортные могли достать только спекулянты. Они перепродавали их по более высокой цене — 10 рублей за одно изделие.
Комбинации шились на разные типы женских фигур и под разную одежду. Так, под темное платье выбирали бежевое изделие, а под светлое — белое. Под платье с открытыми плечами подбирались комбинации на узких бретельках, а если нужно поддержать грудь — с чашечками. Позже даже появились модели без бретелек — их верх шили из плотной ткани.
На рынке появились удобные бра/ фото: magmer.ru
В 1970-х годах появились первые изделия из синтетических тканей. Их изготавливали из вискозы или нейлона.
В 1980-х годах модницы стали постепенно отказываться от комбинаций. В моду вошли брюки, джинсы, шорты и короткие юбки (такие короткие, что можно было сзади сумкой прикрывать) — носить нижнее платье стало неудобно. К этому же времени на рынке появляются удобные бюстгальтеры, которые постепенно стали главными конкурентами комбинаций.
Современные комбинации
Комбинации больше не в моде/ фото: emilia-spanish.ru
Сейчас найти в продаже комбинации — не проблема. Но ни мода на юбки миди, ни колючая шерстяная одежда не заставит надеть ее под низ. Комбинации навсегда остались в советском прошлом!
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