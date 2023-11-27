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Как быстро почистить диван

Рассказываем, как очистить диван без помощи клининговой службы.



Во многих домах диван является одним из самых дорогостоящих перемётов интерьеров. Однако он и наиболее часто используется, особенно не всегда осторожными детьми и домашними животными. Так что если вашему дивану уже несколько лет, вам наверняка знакома проблема его очистки: делать это самостоятельно не всем хочется, а вызывать службу клининга при любом загрязнении накладно. Но есть способ, который поможет вам прочистить диван без усилий и также эффективно, как если бы это делали профессионалы.



Для этого вам понадобится пылесос, горячая вода, таблетка для посудомоечной машины, тряпка из микрофибры и крышка от кастрюли. Приступим:

Пропылесосьте диван и смахните с него любую грязь и крошки.
Поместите капсулу для посудомоечной машины в горячую воду и дождитесь растворения.
Замочите тряпку из микрофибры в получившемся растворе на несколько минут. После выжмите, чтобы избавиться от лишней жидкости.
Положите ткань, а сверху, по центру, разместите крышку от кастрюли. Завяжите концы тряпки о ручку на крышке.
Возьмите крышку за ручку и тщательно протрите диван тряпкой. Если тряпка высохла, ее можно повторно намочить в средстве.
Попробуйте этот способ сначала на половине дивана и вы увидите, как за считанные минуты она приобретет чистый и свежий вид.



Обратите внимание и на то, что ваш диван может быть неприспособлен к токсичному содержанию капсулы для посудомоечной машины. Однако это не повод отказываться от этого метода уборки. Так, вам следует пройтись тряпкой, смоченной в средстве, по небольшому участку мебели и дождаться высыхания. Если на ткани остались следы, просто сбрызните ее сверху теплой водой и пройдитесь новой тряпкой из микрофибры — так вы сможете очистить мебель от остатков средства.
К слову, этот способ подойдет не только для очистки дивана, его можно применить и для кресел, а также обивки на стульях.
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Диванчистка

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