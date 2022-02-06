Зачем французу пришло в голову приобрести гараж, хотя у него даже не было своей машины

Что можно сделать из старого гаража.
Любопытно, как всё меняется со временем: раньше гараж был необходимостью и отличным капиталовложением. А сегодня – почти роскошью пополам с излишеством. Платные стоянки и подземные парковки постепенно сводят надобность иметь кирпичную коробку с железной дверью на «нет». Но гараж можно использовать и не совсем по назначению. К примеру, этот француз приобрел гараж даже, не имея машины. И ни разу не пожалел об этом!
Вот такое «сокровище» досталось французскому фотографу.
Ох уж эта недвижимость – головная боль №1 современного человека. Новостройки и целые районы растут как на дрожжах, но вместе с ними растут и цены. Понятие «доступное жильё» и вовсе стало анекдотом. Притом, практически в любой стране. К примеру, во Франции стоимость даже самой маленькой квартирки для молодой семьи оказывается неподъёмной. Найти вариант приличной аренды тоже не так просто. А потому нужно подключать если не бизнес-план, то хорошую смекалку. Что и сделал французской фотограф Джереми Бухгольц.
Что же скрывается за этой дверью?
Парню посчастливилось купить старый гараж в историческом центре французского Бордо по очень вкусной цене. Сэкономленные на съёмках деньги фотограф вложил в ремонт и толковую изоляцию.
Уютная квартира из старого гаража.
И уже спустя пару месяцев француз стал гордым обладателем собственной квартиры площадью 41 квадратный метр. И это в самом центре!
Хитрость – в правильном зонировании.
Благодаря умной планировке простой прямоугольный гараж удалось поделить на три функциональные зоны: столовую с кухней, гостиную и миниатюрный кабинет.
Миниатюрная ванная.
Ах да, чуть не забыли про ванную! С канализацией пришлось чуть помучаться, но оно того стоило. Конечно, поплескаться в мыльной пенке не получится, но для маленькой душевой место нашлось.
Кровать разместили на мебельной стенке.
Спальня разместилась на «втором этаже», который соорудили прямо на мебельной стенке.
Лестница на «второй этаж».
Чтобы поваляться в кровати, нужно забраться по вот этой маленькой лесенке. Уютно.
Квартира из гаража в самом центре города.
Француз остался полностью доволен своим удачным капиталовложением. И теперь хвастается друзьям, что таки заработал на жильё фотографией. А те, в свою очередь, прицениваются к гаражам поближе к центру. Может, тоже последовать их примеру?
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