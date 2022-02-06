Зачем французу пришло в голову приобрести гараж, хотя у него даже не было своей машины

Что можно сделать из старого гаража.

Вот такое «сокровище» досталось французскому фотографу.

Что же скрывается за этой дверью?

Уютная квартира из старого гаража.

Хитрость – в правильном зонировании.

Миниатюрная ванная.

Кровать разместили на мебельной стенке.

Лестница на «второй этаж».

Квартира из гаража в самом центре города.