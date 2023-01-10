Древние египтяне жевали табак и нюхали кокаин
В 1992 году немецкие ученые обнаружили остатки гашиша, табака и кокаина в волосах, коже и костях исследуемых мумий. Казалось бы, ничего особенного, но до этой находки, родоначальником табака и кокаина считался исключительно Новый Свет.
Как же это могло произойти? Критики выдвигали обидные теории об археологах-наркоманах и поддельных мумиях. Но немецкие ученые не из тех, кто легко сдается. Критика только раззадорила их исследовательский энтузиазм, и они провели независимую экспертизу сотни древних мумий на предмет наркотических артефактов и…нашли следы никотина и кокаина в трети исследуемых образцов!
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