Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе

Агентство НАСА опубликовало очередной графический проект в виде постеров, выполненных в силе ретрофутуризма. Мы все еще думаем о будущем, но в понимании жителя второй половины ХХ-го столетия.







































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