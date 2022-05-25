Агентство НАСА опубликовало очередной графический проект в виде постеров, выполненных в силе ретрофутуризма. Мы все еще думаем о будущем, но в понимании жителя второй половины ХХ-го столетия.
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Постеры NASA о наборе вакансий на Марсе
Агентство НАСА опубликовало очередной графический проект в виде постеров, выполненных в силе ретрофутуризма. Мы все еще думаем о будущем, но в понимании жителя второй половины ХХ-го столетия.
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