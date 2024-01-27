Как выглядят швейцарские железные дороги

Кататься на швейцарских поездах — это быстро, красиво, удобно и почти всегда по расписанию.







Сегодня поговорим о поездах в Швейцарии. Я большой фанат железных дорог, для меня вокзалы, перроны и локомотивы с детства складываются в романтику путешествия, которую не способен воспроизвести никакой авиатранспорт. Иногда из-за этой романтики я пускаюсь на странные авантюры – например было дело я потрясся всю ночь в старом азиатском вагоне вместо получасового перелёта. Но кататься на швейцарских поездах – одно удовольствие, это быстро, красиво и удобно.



Нравится такой локомотив? В конце поста фотки разных поездов страны



А главное – это почти всегда по расписанию, в отличии от соседней Германии, чьи железные дороги меня разочаровали.



Регулярные читатели моего блога несомненно заметили за мной постоянное нездоровое восхищение японской железнодорожной системой. Я до сих пор считаю, что в вопросе рельсового транспорта японцы впереди планеты всей, однако, швейцарцы от них не так сильно отстали. Вся страна тщательно покрыта паутиной железнодорожных путей:



На этой карте жёлтые линии обозначают автобусные маршруты. А красным отмечены железные дороги. Большинство из поездов в стране принадлежат государственной ж/д компании с красивым именем…







«SBB CFF FFS», девять согласных букв, которые можно встретить по всей стране. Это сокращение названия, значащего «Швейцарские федеральные железные дороги» на трёх из главных государственных языков: немецком, французском и итальянском. Каждые три буквы представляют собой аббревиатуру одних и тех же слов на отдельном языке. (Четвёртый официальный язык страны, романшский, в официальном названии не используется, иначе к надписям пришлось бы добавить ещё «VFS».)







Все надписи по системе тоже дублируются на трёх главных языках, а ещё на английском. Так что можно не бояться что-то не понять и проворонить. Популярные города тоже объявляются в том числе и на английском.







Если у швейцарских поездов и есть хоть какой-то недостаток, то это их дороговизна. Билет между не столь далёкими городами может стоить около $50. Надо проехать через всю страну? Это уже будет $100 или дороже.







К счастью для нас, туристов, в стране есть железнодорожный (и не только) абонемент, называется Swiss Travel Pass. Он продаётся на 3, 4, 8 и 15 дней, и покрывает поездки на большинстве транспорта по всей Швейцарии. Его можно купить в первом или во втором классе. Взрослый абонемент второго класса стоит от 216 франков (за три дня) до 458 (15 дней). Как видите, он становится более выгодным, если брать его на дольше. Абонемент можно купить в железнодорожных кассах (включая аэропорты Цюриха и Женевы), он даёт право бесплатного проезда на поездах, городских системах общественного транспорта.







С его помощью можно даже прокатиться на исторических лодочках-паромах по Женевскому Озеру!



Короче, если вы планируете поездку, в которой надо будет немало передвигаться по стране, советую вам приобрести этот абонемент. Он не то чтоб дешёвый, но в итоге выходит дешевле, чем отдельно взятые билеты. Плюс, вы ещё и кучу времени сэкономите, так как не надо будет каждый раз стоять в очередях в кассы, а можно спокойно прыгнуть в следующий поезд в нужном направлении.



Все маршруты поездов есть в гуглокартах, так что найти поезд до нужной станции не составит труда. Ещё, компания SBB CFF FFS выпустила отдельные приложения для телефонов, которые тоже позволяют планировать маршрут (есть версии для Андроида и для iOS).



Исключением из этого абонемента являются различного рода подъёмники на вершины гор. На них нужно покупать билеты, однако держатели Swiss Travel Pass получают скидку в 50%. Высокогорный трамвайчик в Церматте, и гондолы в чудесной долине Лаутербруннен входят в эту категорию транспорта.







Главное, если вы купили Travel Pass второго класса, не перепутать, и не сесть по ошибке в первый. Классы различать несложно: на каждом вагоне у входа написана белая цифра «1″ или «2″.







Как и у соседей-немцев, в Швейцарии большинство междугородних поездов двухэтажные. Красно-белая гамма – фирменный стиль для составов, принадлежащих SBB CFF FFS.







Роскошные сидения первого класса бывают и на первом и на втором этажах. Выглядит это вот так:





Я в первом классе не ездил, и вам не советую, без соответствующего билета. И вообще без билета здесь лучше не кататься – почти в каждой поездке за неделю мне попадался контролёр, который внимательно проверял все билеты. Здесь активно борются с зайцами.





Впрочем второй класс тоже весьма комфортен – здесь удобные мягкие сидения, и есть возможность поработать во время длинных переездов.







Столик раскладывается, чтобы было удобно садиться и вставать, но при желании можно увеличить его площадь, чтобы поставить компьютер.





Даже в вагонах второго класса есть возможность подзарядиться, правда тут розетки не расположены на остроумный швейцарский лад.





Вообще, что очень радует в этих поездах, это разнообразие конфигураций сидений. Швейцарцы понимают, что у разных пассажиров есть разные потребности. Кто-то хочет тихо работать, кто-то смотреть в окно в одиночестве, а кто-то общаться дружной компанией. В швейцарских поездах для всех этих людей найдётся своё место. Вот например часть вагона, подходящая для больших тусовок (это тоже 2й класс):





Я не раз наблюдал, как такую занимали весёлые группы подростков, которые, кстати, спокойно разъезжают из одного города в другой без присмотра взрослых. Этим ребятам на вид было лет 13.





Для пассажиров помоложе, в поездах есть специальные игровые зоны. Родители могут отвести туда своих детей, чтобы тем не было скучно во время долгих поездок. Это хорошо для всех: ребёнку весело, родителям не надо выдумывать, чем бы их занять, а пассажирам в остальных вагонах спокойно.



Признаюсь, такое я видел в поездах несколько лет назад, почему-то в эту поездку мне эти вагоны-площадки не попадались. Надеюсь, их не отменили – это реально крутая штука.





А ещё в поездах (правда не всех) есть специальные тамбуры для велосипедов.





Внутри них сделаны специальные крепления, куда можно прицепить велики, лыжи и прочее.





Некоторые прицепляют сюда детские коляски.





Ну и какой уважающий себя европейский поезд может обойтись без вагона-ресторана?





В двухэтажных поездах дальнего следования, рестораны обычно наверху.





Здесь всё как положено: скатерти, нормальные стулья, которые можно придвинуть, официант и меню. Даже наливают. Сидишь, ешь, а за окном пробегают швейцарские красоты. Впрочем, о них чуть позже.





На нижнем этаже расположено кафе, для менее формальной обстановки. Здесь можно перекусить по-быстрому (если ехать не так далеко).





Давайте немного посмотрим на вокзалы и станции, ведь они тоже сильно влияют на общее ощущение от железнодорожной системы… Вот главный вокзал Цюриха – огромное здание с высокими сводами, под которыми вывешивают работы скульпторов. Здесь ещё несколько подземных уровней есть.





Вокзал настолько огромен, что в его здании иногда устраивают рынок! Фермеры до всей Европы устанавливают прямо на вокзале шатры и привозят свой товар на продажу.





Вот например фрукты-овощи продаёт на какая-нибудь бабулька с газеты, а представитель фермерской группы BioLand. Всё это выглядело так аппетитно, что я не сдержался и купил у него свежих ягод.





А это уже вокзал в Берне (да-да, в том самом, где пьяный воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку). Изящно закругляющиеся навесы над эскалаторами к платформам сделаны из дерева. Выглядит очень здорово.





На платформах висят мониторы, показывающие когда и куда будет следующий поезд, где он остановится на платформе, и где будут расположены вагоны первого и второго класса, а где – ресторан.





Да каждой станции полагаются часы. Желательно на какой-нибудь башне. Ведь всё-таки, это Швейцария, и здесь очень любят башенные часы.





Даже на самых небольших полустанках есть башенка с часами!



Правильное время тут очень важная вещь, так как вся железнодорожная система страны отлажена, словно точный часовой механизм. Расписание поездов рассчитано так, чтобы большинство пересадок длилось не более десяти минут (часто бывает и пять!) При этом учитывается то, на какую платформу приходят оба поезда, чтобы дать пассажирам шанс успеть дойти нормальным (но не расслабленным!) шагом от одного состава до другого. В редких случаях, когда случаются незначительные задержки, поезд, на который вы хотите пересесть тоже подождёт пару минут.





А вот для железнодорожных платформ, компания заказала специальную модель часов. Этот механизм и дизайн разработал швейцарский инженер Ганс Хильфикер в 1944 году. Да, вы не ослышались! Во всём мире война шла, а нейтральные Швейцарцы совершенствовали железнодорожные часы. (С другой стороны, почему бы и нет, если в СССР могли в 1942 думать о новой букве алфавита!) Короче, швейцарские ж/д часы стали с тех пор национальным символом, и примером хорошего лаконичного дизайна. Их даже выставляют у нас в Нью Йорке в MoMA.





Оказывается, эти часы настолько известны, что их решила стырить компания Apple, когда модернизировала стиль своей прошивки айфонов. В шестой версии iOS, вышедшей в 2012 году, иконка часов была подозрительно похожей на швейцарский дизайн, вплоть до кружка на конце красной секундной стрелки. Швейцарцы подали иск на мирового производителя гэджетов, правда до суда дело не дошло. Эппл заключил соглашение, позволяющее им использовать этот дизайн. Точная сумма сделки неизвестна, но аналитики считают, что швейцарцы получили порядка 20 миллионов франков за употребление известного циферблата.



Кстати, фишка этих часов не только во внешнем виде. Механизм тоже имеет интересную и неочевидную особенность: в конце каждой минуты, секундная стрелка немного задерживается, чтобы синхронизироваться со всеми остальными часами на станции. Таким образом, все часы на вокзале всегда показывают в точности одинаковое время.





Да, швейцарские поезда удобны, и ходят по расписанию, однако это то, что мы ожидаем от всех нормальных поездов (к сожалению, это не всегда так работает). Но вот в чём они превосходят ожидания, так это в красоте пейзажей за окном. Сидя в вагоне у окошка, вы можете наблюдать как мимо вас проносятся зелёных холмы, высокие горы, голубые озёра, и маленькие городки с остроконечными церквушками.





Часто железная дорога проложена прямо в паре метров от берега озера.





Тогда кажется, что весь этот великолепный пейзаж создан специально для вас – для пассажира. Например ездить вдоль Женевского озера – одно удовольствие, особенно в ясный день. На дальней стороне виден французский берег, там возвышаются Альпы





Даже если ваш поезд идёт не по самой кромке воды, всё равно красиво. Вас порадует вид зелёных полей и виноградников.





А уж если вы завернёте в горы, то сможете снимать заснеженные вершины прямо из окна своего состава.





Давайте, покажу вам несколько разных видов поездов, которые мне повстречались за неделю активного использования швейцарских железных дорог. Начну с самого милого – этот красавец-локомотив уже был на заглавной фотке, но не грех показать его ещё раз!





Двухэтажный поезд дальнего следования я вам уже показал, а вот это более региональный, который едет в горный Церматт.





Бывают и совсем маленькие поезда, скорее похожие на трамвайчики. Они ходят по узко-колейным путям.





Кстати, не все поезда в стране принадлежат федеральному железнодорожному агентству. Есть и частные линии. И если вагоны SBB CFF FFS как правило красно-белые, то частные компании выбирают другие цвета своих ливрей. Например в округе Берна ходят зелёных поезда BLS.





А вот такие тёмно-синие составы я видел возле Лозанны.





А вот такой сине-жёлтый состав поднимал нас от озёр наверх к долине эльфов.





Вообще, на таких частных узко-колейных линиях, ведущих в горы, можно увидеть очень симпатичные вагончики. Причём видно, что многие из них довольно старых дизайнов.





Очевидно, частные компании не выкидывают все устаревшие вагоны, а оставляют несколько в виде музея на рельсах. А что, если это работает для нью-йоркского метро, почему бы и не здесь?





Посмотрите, какая прелесть!





Самая главная хитрость в швейцарских поездах – сесть у окна или в начале или в конце поезда. На поворотах вы сможете сфотографировать не только красивый пейзаж за окном, но и хвост/голову вашего состава, который будет прекрасно гармонировать с окружающей зеленью.



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