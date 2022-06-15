Любопытное о потребителях и потребительстве

«Потребитель» — это хорошо или плохо? Слово, вроде бы, не ругательное. А вот его производные: «гедонизм», «стяжательство», «корыстолюбие», «консюмеризм» и прочая, — уже с душком. Человечество однозначно стало богаче, толще, но стало ли оно счастливее? Безумство потребления незаметно подвело людей к черте, за которой им грозит полное истощение невозобновляемых природных ресурсов, а также интеллектуально-духовное убожество.







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Около 1,7 миллиарда человек, то есть более четверти населения Земли, составляют сегодня «потребительский класс». В 21 веке развивающаяся часть мира переняла стандарты и образ жизни развитых стран 20 века.



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В 2000 году сумма потраченная домохозяйками составила $20 триллионов долларов, что в четыре раза больше, чем в 1960.



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С ростом уровня доходов населения повышается спрос на разнообразные и прежде всего высококачественные предметы потребления. В 2002 году уже у трети населения был минимум один телевизор на семью.



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Рост потребительской мощности частично может объясняться ростом населения планеты. По прогнозам, к 2050 году популяция человека потребительного увеличится на 41% и составит 9 миллиардов людей, причем большую часть прироста обеспечат развивающиеся страны.

*** Спрогнозировано , что к 2050 году население США, одной из немногих развитых стран, в которой отмечается быстрый рост численности населения, увеличится ещё на 100 миллионов. Поэтому если допустить, что средний американец будет кушать на 20 % меньше мяса, то продажи мяса увеличатся на 5 миллионов тонн.***Индия и Китай из «мировых фабрик» превращаются в колоссального потребителя товаров и услуг, где число потребителей 352 миллиона граждан (больше, чем вся Восточная Европа).***В развитых странах, например, Европе потребители составляют 89 % от всего населения, в развивающихся же класс потребителей – 16 % от всего населения, но цифра эта растёт с каждым годом.***Потребительские расходы 12 % населения Европы и Северной Америки составляет 60 %, в то время как потребительские расходы 60 % населения Южной Азии и Чёрной Африки едва дотягивают до 3 %.***Эта диспропорция начинает постепенно сглаживаться, но чтобы уровень жизни большей части населения земли можно было назвать достойным, объём потребления и реальные доходы на душу населения должны значительно увеличиться. Именно имущественное неравенство является главной причиной войн и расходов на обороноспособность, миротворческие миссии и обеспечение безопасности границ.***Если бы были решены все социальные и экологические проблемы, а также устранено экономическое неравенство, государства вместо расходов на оборону могли бы инвестировать средства на повышение качества жизни для своих граждан.***Подавляющее большинство населения планеты (71%) составляют люди со средним уровнем дохода от 2 до 10 долларов в сутки. По оценкам ООН, более 2,8 миллиарда человек живут на менее чем 2 доллара в день, а из них примерно 1 миллиард не имеет доступа к чистой питьевой воде . ***По данным ООН, в мире голодают более 800 миллионов человек.***Не смотря на стремительный рост расходов на товары и услуги в развивающихся странах, на промышленные страны по-прежнему приходится большая часть мирового потребления. Очевидно, что даже в богатых странах невозможно удовлетворить потребительские аппетиты. Создаётся впечатление, что весь мир уподобился хорьку, который проникнув в курятник и опьянев от богатой добычи, запросто может передушить всю живность, и шанс, что стремление к обогащению не приведёт к полному истощению природных ресурсов планеты, очень невелик ***Хотя население США составляет всего 5 % населения мира, оно потребляет 25 % мировой энергии.***Если хотя бы половине из 9 миллиарда прогнозируемого населения к 2050 году будет обеспечен уровень жизни современной Европы и Северной Америки, то ресурсы почвы, воды и воздуха к тому времени будут практически исчерпаны.***Статистически, на одного жителя приходится 1,9 га продуктивной земной поверхности, но уже сегодня человеком используется 2,3 га.***При этом земельный фонд среднего американца 9,7 га, а жителя Мозамбика – 0,47 га.***Человек должен понять, что бесплодные попытки удовлетворения растущих с каждым днём материальных потребностей могут дать многое, кроме того, что ему действительно необходимо, и уж наверняка не сделают его счастливым и здоровым.***Рост потребительских расходов населения обернулся ухудшением показателей здоровья и самочувствия людей, в частности, увеличение уровня смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний . ***Человек тратит огромное количество энергии, времени и сил, пытаясь заработать как можно больше, чтобы получить новые, ещё не изведанные, но такие желанные, удовольствия. А вместо этого получает ожирение, стресс и сердечно-сосудистые заболевания — неизбежные спутники погони за обогащением.***65% населения США страдают от избыточного веса или ожирения, что ежегодно приводит к 300,000 смертям, а также сотням миллиардам долларов, потраченных государством на борьбу с ожирением, а также лечение сопутствующих ему заболеваний.***Согласно исследованиям, проведённым сотрудниками системы банков в США в 2002 году 60 % населения, покупая товары, в конечном счете, более 16 % суммы уплачивали за процентную составляющую, то есть переплата составила 2000 долларов в год, что больше годового дохода на душу населения в 40 странах.***Качество жизни населения в 20 веке было достигнуто за счёт удовлетворения потребительского спроса. В 21 веке схема дала сбой, и придётся изыскивать иные способы улучшения качества жизни человека, возможно даже путём ограничения потребления.***Транспорт, образование, здравоохранение становятся платными рыночными услугами, приобретаемыми в массовых масштабах.***Вспомните, о чём мечтали ваши дедушки и бабушки? А о чём сегодня мечтает молодежь? Модный автомобиль, просторную квартиру, новый iPhone, возможность хоть раз в год отдыхать в новых местах и странах — список можно продолжать до бесконечности. Кто убедил вас тратить деньги, которых нет, на вещи , которые ни к чему, чтобы произвести мимолётное впечатление на людей, мнение которых безразлично?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)