15 вещей, которых стоит перестать бояться прямо сейчас, чтобы добиться успеха

Не бояться быть собой...

1. Быть самим собой

Не нужно бояться быть самим собой.

2. Отстаивать право быть собой

Не нужно бояться отстаивать право быть собой.

3. Честность

Не нужно бояться быть честным.

4. Отказы

Не нужно бояться отказа.

5. Критика

Не нужно бояться критики.

6. Ошибки

Не нужно бояться ошибок.

7. Недостатки

Не нужно бояться недостатков.

8. Последствия серьезных поступков

Не нужно бояться последствий серьезных поступков.

9. Отсутствие успеха во всем

Не нужно бояться отсутствия успеха во всем.

10. Извинения

Не нужно бояться извинений.

11. Неудачи

Не нужно бояться неудач.

12. Успех

Не нужно бояться успеха.

13. Менять привычки

Не нужно бояться менять привычки.

14. Рисковать

Не нужно бояться рисковать.

15. Двигаться вперед

Не нужно бояться двигаться вперед.