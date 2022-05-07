15 вещей, которых стоит перестать бояться прямо сейчас, чтобы добиться успеха

Не бояться быть собой...
Человек постоянно загоняет себя в определённые рамки и очень часто оправдывает своё бездействие в ой или иной ситуации тем, что это «против правил» и «не входит в его обязанности». Но на самом деле есть много вещей, которых нужно просто перестать бояться, и тогда, уверены психологи, жизни засверкает яркими красками и обязательно придёт успех.
1. Быть самим собой
Не нужно бояться быть самим собой.
Это намного легче сказать, чем сделать, но самое главное — нужно перестать бояться. В противном случае просто нет смысла читать остальную часть этой статьи. Человек должен быть на 100 процентов самим собой. К примеру, можно вспомнить «Теорию большого взрыва» и Шелдона Купера, который чертовски странный, но при этом обаятельный. Также стоит вспомнить всех, кем человек восхищается, и понять, почему именно это так. А ответ будет прост — восхищаются людьми не потому, что они идеальны, а потому что они естественны.
2. Отстаивать право быть собой
Не нужно бояться отстаивать право быть собой.
Чтобы жить так, как хочется, нужно уметь «отстаивать право быть собой». Наверняка, другие будут сопротивляться изменениям, которые человек будет пытаться сделать с собой, потому что это приведет к изменению формата отношений с ним. Не нужно бояться этих осложнений, и ни в коем случае не нужно «сдаваться». Когда знакомые привыкнут к «новому образу», все станет намного легче.
3. Честность
Не нужно бояться быть честным.
Чтобы перестать бояться быть честным, нужно понять, что для этого не обязательно нужно причинять боль чувствам других людей. Естественно, сначала другие люди могут быть шокированы, но вскоре это перерастет в уважение.
4. Отказы
Не нужно бояться отказа.
Боязнь отказа присутствует всегда, независимо от того, что человек собирается делать. Отказ является неотъемлемой частью жизни и любого начинания в ней, поэтому не стоит его бояться. Нужно просто понимать — в этом обычно ничего личного, а это просто бизнес.
5. Критика
Не нужно бояться критики.
Если человек не перестанет бояться критики, то он никогда ничего не добьется. Существует два разных типа критики: конструктивная критика, при которой предлагаются варианты, как что-то делать лучше, и бессмысленная критика со стороны «хейтеров». При критике всегда нужно рассматривать ее источник и отбрасывать информацию, которая не улучшит личную жизнь.
6. Ошибки
Не нужно бояться ошибок.
Ошибки всегда были, есть и будут. Они — один из основных способов, с помощью которых человек учится и развивается. Бояться их — нелепо, поскольку ошибки случаются у всех.
7. Недостатки
Не нужно бояться недостатков.
На самом деле, слово «недостатки» стоит применять только к неодушевленным объектам. Каждый человек - многоуровневый и сложный, и не стоит называть его определенные черты недостатками. Единственный способ, как перестать бояться и сдерживать себя, - это принять себя во всей полноте. Невозможно подавить определенные аспекты себя и притвориться, что их не существует. На самом деле, эти «недостатки» являются частью личного обаяния, и без них человек будет скучным.
8. Последствия серьезных поступков
Не нужно бояться последствий серьезных поступков.
Это просто несерьезно. Если кто-то начнет «учить жизни» и критиковать последствия поступков, на этого человека можно спокойно наплевать.
9. Отсутствие успеха во всем
Не нужно бояться отсутствия успеха во всем.
Зачастую человек стремится быть лучшим во всем, и боится, что у него не получится что-то в какой-то определенной области. На самом же деле, стоит стремиться быть лучшим только в том, что волнует больше всего. Нужно делать то, что нравится и получается больше всего, и перестать чувствовать себя виноватым в том, что не получается что-то другое.
10. Извинения
Не нужно бояться извинений.
Все люди ошибаются, и это естественно. Не нужно бояться извиняться за свои ошибки, это в любом случае будет лучше, чем промолчать.
11. Неудачи
Не нужно бояться неудач.
На самом деле легко перестать бояться «запороть» какую-то ситуацию, потому что на самом такого понятия, как «полный провал» нет. Если человек не сдался после неудачи, то он в любом случае чему-то научился. Как это можно называть полным провалом.
12. Успех
Не нужно бояться успеха.
Иногда, когда человек становится успешным, случаются странные вещи: люди попросту так привыкают «сражаться за место под солнцем и идти напролом», что им становится скучно и «не по себе». После этого человек начинает подсознательно переживать, что внезапно все пойдет не так и станет плохо. На самом деле, если кто-то преуспел один раз, то даже если что-то пойдет не так, все получится и в следующий раз. И беспокоиться незачем.
13. Менять привычки
Не нужно бояться менять привычки.
На самом деле, это очень трудно — менять привычки, которые складывались годами, тем более, что 99,99 процента повседневных привычек автоматизированы подсознанием. Во время стрессовых ситуаций любой неосознанно склонен возвращаться к своим старым и не очень любимым привычкам, поскольку ему так удобнее. Если сосредоточиться на изменении одной привычки за один раз, пока это не дойдет до «автоматизма», то выработаются новые, здоровые привычки.
14. Рисковать
Не нужно бояться рисковать.
Есть только один способ перестать бояться рисковать, и он звучит довольно странно — нужно заставить себя бояться того, что может НЕ произойти в обратном случае. На полном серьезе, это действует.
15. Двигаться вперед
Не нужно бояться двигаться вперед.
Многие слишком лояльны к людям, которые этого даже не заслуживают. Если в жизни кого-то есть люди, которые «высасывают» всю энергию, эмоции, деньги и т. д., то лучше «переступить через них» и не бояться двигаться дальше.
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