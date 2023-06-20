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Жизнь в Йеменских горах

В последние годы в Йемене идет война с участием повстанцев, экстремистские группировок, правительственных войск, да и иностранные бомбардировки делают свое дело. Но всё это конечно неважно, если ты живешь в горах — там, где борьба за власть и геополитическая деятельность имеет мало смысла.

Жизнь в Йеменских горах, где ничего не меняется.

Жизнь в Йеменских горах

1. Йемен — одна из беднейших арабских стран. ВВП на душу населения в 2009 году — 2,5 тыс. долл. (меньше из арабских стран только у Судана и Мавритании, а в целом это 173-е место в мире).

Мы находимся в Йеменских горах — на горном хребте на территории Йемена и частично Омана. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Жизнь в Йеменских горах

2. Жизнь течет неспешно. Вообще, здесь мало что меняется. Жизнь людей слабо зависит от курса доллара и войн. Как и столетия назад, продукты домой в гору доставляют на осликах. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Жизнь в Йеменских горах

3. Горный пруд, 2 июня 2016. В таком месте, да с с таким высотным видом может посоперничать с бассейнами лучших отелей. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Горный пруд

4. Лифтер Оператор канатной дороги. Запускает всю систему с помощью двигателя повидавшего жизнь джипа. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

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5. Конструкция канатки, доставляющей людей на гору, вызывает много вопросов. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

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6. Поездка на канатке. Кстати, смотрите тоже статью «Самая высокая канатная дорога в мире». (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Жизнь в Йеменских горах

7. Дома и жизнь в Йеменских горах. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Дома и жизнь в Йеменских горах

8. Кругом натуральное хозяйство. Вот пчеловод и ульи, 21 мая 2016. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

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9. Местные огородники. Самодельные мотыги выглядят очень колоритно. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Местные огородники

10. Местный рынок в горах. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Местный рынок в горах

11. Кроме красивых видов и свежего воздуха, житье в горах предполагает бесконечные подъемы. и спуски. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Жизнь в Йеменских горах

12. Качели возле каменного дома. Все довольны. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

12s

13. Впрочем, здесь и горная школа есть. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

горная школа

14. Будущая дачница. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

14s

15. Местная красотка. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Местная красотка

16. Тяжелый путь домой в горах с газовым баллоном. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

Тяжелый путь домой в горах с газовым баллоном

17. Руфер На крыше дома своего, 2 июня 2016. (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

17s

18. Дом в Жизнь в Йеменских горах. Хотели бы в таком жить? (Фото Abduljabbar Zeyad | Reuters):

18s

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