Каменные головы ольмеков: какие тайны скрывают 17 скульптур древней цивилизации

Загадки каменных голов.../ Фото: ello.co
Людей всегда интересовали древние цивилизации и их невероятные способности создавать мегалиты. Одной из таких тайн являются резные каменные головы цивилизации ольмеков, обнаруженные в Мексике. Эти древние гигантские скульптуры изображают головы людей с плоскими носами, слегка раскосыми глазами и пухлыми щеками. На данный момент раскопано семнадцать загадочных каменных голов, но никто не знает, почему они расположены в том или ином месте, зачем их делали и как их доставили в места, где сейчас находят.
Местоположение гигантских голов./ Фото: indiansworld.org
Первые археологические исследования цивилизации ольмеков датируются 1938 годом. Как ни странно, эти экспедиции начали проводить через довольно длительное время после открытия первой гигантской головы в 1862 году в Трес-Сапотес.
Памятник Ла-Вента 2.
Семнадцать гигантских каменных голов ольмеков были найдены в четырех местах вдоль побережья Мексиканского залива, в местах, в которых когда-то процветала цивилизация ольмеков.
Недостроенная колоссальная голова Ла-Вента 3.
Большинство каменных голов ольмеков были вырезаны из круглых валунов, кроме двух огромных голов из Сан-Лоренцо Теночтитлан, которые были вырезаны на гигантских каменных тронах. Любопытно, что еще один памятник, массивный каменный трон, который расположен в Такалик-Абах в Гватемале, возможно, был вырезан наоборот - из колоссальной головы.
Памятник А из Трес-Сапотес.
Этот монументальный трон является единственным известным примером подобной резьбы, которую нашли не в 4 местах, где обнаруживали каменные головы. Точный возраст этих колоссальных голов до сих пор полностью не установлен. Ученые изучили четыре места, где находили головы ольмеков - Сан-Лоренцо, Ла-Вента, Трес-Сапотес и Ранчо-ла-Кобата, чтобы получить представление о том, как они связаны между собой.
Голова из Ранчо-ла-Кобата на главной площади Сантьяго-Тустла.
Монументальные головы в Сан-Лоренцо были захоронены около 900 г. до н.э., но есть четкие свидетельства того, что их создавали намного раньше. Что интересно, несмотря на то, что (как считают ученые) головы с Сан-Лоренцо самые старые из всех, они поражают своей идеальной резьбой.
Памятник Q в Трес- Сапотес.
С датировкой в других местах раскопок все сложнее - скульптуры в Трес-Сапотес были перемещены из места их первоначального создания, прежде чем они были исследованы археологами, а головы в Ла-Венте были частично раскопаны и извлечены из земли, когда их обнаружили. Таким образом, фактический период создания гигантских голов ольмеков может охватывать как сто, так и тысячу лет.
Каменная голова в музее Museo Comunitario de San Lorenzo Tenochtitlan.
Все ольмекские каменные головы относятся к раннему доклассическому периоду Мезоамерики (1500 г. до н.э. - 1000 г. до н.э.), хотя две головы в Трес-Сапотес и одна голова из Ранчо-ла-Кобата признаны как относящиеся к середине доклассического периода (1000 г. до н.э. - 400 г. до н.э). В основном цивилизация ольмеков располагалась на побережье Мексиканского залива на участке примерно в 275 км вдоль побережья и на 100 км вглубь территории (сейчас на этом месте находятся два современных мексиканских штата Табаско и Веракрус.
Ольмекская каменная голова № 10 из Ла-Венты. Установлена в Вильяэрмосе.
Цивилизация ольмеков считается первой «крупной» культурой в Мезоамерике — она существовала в этой области Мексики между 1500 г. до н.э. и 400 г. до н.э. Будучи одной из «Шести колыбелей цивилизации» в мире, цивилизация ольмеков является единственной, которая развивалась в тропическом лесу. Считается, что вырезание и размещение каждой колоссальной каменной головы должно было быть одобрено и скоординировано ольмекскими правителями.
Голова №8 из Сан-Лоренцо. Она установлена в музее антропологии в Халапе.
Также строительство нужно было тщательно спланировать, принимая во внимание усилия, связанные с получением необходимых ресурсов и рабочей силы. Таким образом, кажется, что только самые влиятельные ольмеки могли позволить себе подобное. Что касается рабочей силы, то нужны были далеко не только скульпторы, но и лодочники, плотники, надзиратели и другие ремесленники, которые помогали создать и переместить скульптуру.
Голова №1 из Сан-Лоренцо.
В дополнение к этому также нужен был персонал, необходимый, чтобы кормить всех работников. Также нужно было учитывать сезонные циклы и уровень воды в реках, чтобы планировать производство огромных скульптур. На самом деле, на весь проект, от начала до конца, могли потребовались годы. Археологическая экспертиза ольмекских творений позволяет предположить как именно делали эти каменные головы.
Голова №7 из Сан-Лоренцо в Музее антропологии в Халапе.
Во-первых, валуны сначала грубо обрабатывали, откалывая как крупные, так и небольшие фрагменты породы. Затем производилась более тонкая резьба с помощью скульптурного молотка. В завершающей стадии использовали абразивные материалы для шлифовки. Каменные головы ольмеков отличаются тем, что обычно у них были тшательно вырезаны лица, и намного менее скрупулезно подходили к деталям головных уборов и украшений на ушах.
Голова №6 из Сан-Лоренцо в Музее антропологии в Халапе.
Все семнадцать каменных голов были вырезаны из базальтового камня, который добывали в горах Сьерра-де-лос-Тукслас в штате Веракрус. Эти валуны находили в районах, пострадавших от крупных вулканических оползней, которые «спускали» огромные валуны вниз по горным склонам. Ольмеки тщательно отбирали валуны, которые изначально имели сферическую форму, чтобы им было легче придавать вид человеческой головы. Затем валуны перевозили от горных склонов на расстояние до 150 км.
Голова №2 из Сан-Лоренцо в Национальном музее антропологии в Мехико.
Современные ученые недоумевают, как ольмеки могли транспортировать такие огромные массы базальта, тем более, что у них не было тягловых животных, а также эта цивилизация не использовала колесо. Головы ольмеков различаются по весу от от шести до пятидесяти тонн, а высотой примерно от 1,5 до 3,65 метров. Заднюю часть этих каменных памятников часто делали плоской.
Голова №4 из Сан-Лоренцо во время выставки в Музее Янга в Сан-Франциско.
Это заставило ученых предположить, что первоначально головы прислоняли к стене во время работы резчиков. Все гигантские каменные головы ольмеков имеют уникальные головные уборы. Предполагается, что ольмеки делали (естественно, в жизни, а не на скульптурах) подобные головные уборы из шкур животных или ткани.
Голова №3 из Сан-Лоренцо.
На некоторых из каменных голов даже виден завязанный узел на задней части головы, а у других головные уборы украшены перьями. Также у большинства голов есть большие серьги в мочках ушей. Все головы являются реалистическими точными копиями мужчин. Вполне вероятно, что они были скульптурами известных правителей ольмеков. Все 17 каменных голов находятся на постоянной основе в Мексике, в основном в музеях антропологии.
По маиериалам: thevintagenews.com
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии