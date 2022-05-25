Каменные головы ольмеков: какие тайны скрывают 17 скульптур древней цивилизации

Загадки каменных голов.../ Фото: ello.co

Местоположение гигантских голов./ Фото: indiansworld.org

Памятник Ла-Вента 2.

Недостроенная колоссальная голова Ла-Вента 3.

Памятник А из Трес-Сапотес.

Голова из Ранчо-ла-Кобата на главной площади Сантьяго-Тустла.

Памятник Q в Трес- Сапотес.

Каменная голова в музее Museo Comunitario de San Lorenzo Tenochtitlan.

Ольмекская каменная голова № 10 из Ла-Венты. Установлена в Вильяэрмосе.

Голова №8 из Сан-Лоренцо. Она установлена в музее антропологии в Халапе.

Голова №1 из Сан-Лоренцо.

Голова №7 из Сан-Лоренцо в Музее антропологии в Халапе.

Голова №6 из Сан-Лоренцо в Музее антропологии в Халапе.

Голова №2 из Сан-Лоренцо в Национальном музее антропологии в Мехико.

Голова №4 из Сан-Лоренцо во время выставки в Музее Янга в Сан-Франциско.

Голова №3 из Сан-Лоренцо.