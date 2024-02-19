Увлеченный молочник использовал осколки посуды и стекла, чтобы украсить свой дом

Вдохновение является мощным стимулом создания уникальных шедевров, даже если его источником становятся осколки битой посуды, которые большинство из нас попросту оправляют в мусорное ведро. А вот увлеченный француз, не имеющий художественного или любого другого образования, начинающий свою трудовую деятельность как молочник, вдруг обнаружил тягу к творчеству, сделав первую свою мозаику в 40 лет. Азартная увлеченность творческим процессом, затянувшаяся на целых 50 лет сделала его имя известным на всю Францию, а вот дом, двор и даже собачью будку помогла превратить в мозаичный шедевр.
Роберт Вассер превратил свой дом и сад в мозаичную композицию, используя лишь битую посуду и осколки стекла (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).
50 лет увлеченный молочник украшал свой дом и подворье мозаикой из битой посуды и стекла (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: svobodnazona.com.
Мозаика веками являлась особым средством самовыражения в искусстве. Удивительные узоры из ярких камней, стекол, керамики и другим материалов можно увидеть как среди руин, оставшихся от древних цивилизаций, так в современном окружении. И необязательно они украшают общественные здания, парки и скверы, находятся оригиналы, положившие большую часть своей жизни, чтобы создать удивительные шедевры, превратив собственный дом и двор в произведение искусства. Взять, к примеру, француза Роберта Вассер, поселившегося в 1948 году в городе Лувье, недалеко от северного побережья Франции.
Очаровательные бабочки и огромные цветы украшают каждый сантиметр фасада (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: svobodnazona.com.
Все свободные поверхности строений, включая хозпостройки, покрыты причудливыми узорами из стекла и керамики (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: retete-usoare.info.
Прикупив небольшой старенький домик для своей семьи, в 1952 году он приступил к ремонту и начал со старой летней кухни. Поскольку денег катастрофически не хватало даже несмотря на то, что работал глава семейства на двух работах (развозил молоко и работал на ткацкой фабрике), да и купить не все получалось, ведь это были тяжелые послевоенные годы, поэтому он решил преобразить старую раковину, украсив ее кусочками битой посуды. Увидев результат своих трудов, Роберт сообразил, что таким образом можно украсить и стены летней кухни, которые были в плачевном состоянии. Его начинания поддержала и супруга, чем еще больше вдохновила на творческие изыскания.
Соседи со всей округи приносили битую посуду увлеченному молочнику, решившему украсить и стены, и перегородки, и заборы (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).
Много лет вместо ковров и обоев стены гостиной украшены красочной мозаикой (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).
С тех пор в семье и во всей округе никто не выбрасывал битую посуду, бутылки и осколки стекла, все соседи знали, что весь подобный хлам нужно отнести Вассерам, которые настолько увлеклись украшательством, что никак не могут остановиться. Учитывая размах творческой деятельности и то, что Роберт замыслил украсить не только фасады дома, летней кухни и других хозяйственных построек, но и сделать мозаичные интерьеры, ему и всем домочадцам приходилось собирать битую посуду по мусорным ящикам и где придется. Все осколки бережно собирались на обочинах, вдоль побережья и на свалках, затем приносились домой, тщательно отмывались, а затем использовались в качестве декора.
Все без исключения комнаты украшены мозаикой, ее можно увидеть не только на стенах, но и на полу, и на потолке (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).
Иногда в ход шли огромные ракушки, которые собирала соседская ребятня (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: retete-usoare.info.
Примечательно: Год за годом стены, полы, потолки, ниши, скамьи и даже собачья будка превращались в пестрое лоскутное покрывало, с любовью созданное из осколков керамики и кусочков разноцветного стекла, закрепленных с помощью цементного раствора. В некоторых комнатах, увлеченный молочник для создания причудливых композиций или в качестве акцентных деталей использовал целые тарелки, преимущественно с красивыми рисунками или орнаментами, а также огромные ракушки, которые приносили соседские дети или он покупал на блошиных рынках.
Даже будка у собаки превратилась в мозаичное полотно (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).
Двор со временем дополнил красочную композицию, созданную из битой посуды (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: zagica.blogspot.com.
После того как фасады и интерьер всех построек были покрыты фантазийными мозаичными узорами, вдохновленный молочник занялся украшательством сада. Помимо витиеватых узоров на дорожках и открытых площадках появились красочные вазоны, колодец желаний, фонтан, колонны, беседка со столом и стульями, а также композиция-оберег, на вершине которой из тех же соколков и цемента сделаны символичное гнездо и два аиста.
В саду можно увидеть фонтан, который владелец собственноручно сделал и украсил осколками битой посуды (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).
Беседка и предметы садовой мебели также не остались без мозаичного декора (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: spacesarchives.org.
Авторы Novate.ru хотели бы особо отметить, что такой энтузиазм простого рабочего не остался незамеченным. Слава о причудливом доме и оригинально украшенном участке расползлась по всему городку еще при жизни автора. Все, кто оказывался в Лувье не проездом, стремились попасть на улицу Рю дю Баль Шампетр, где находится увлекательное мозаичное подворье, каждый элемент которого можно изучать часами. С тех пор дом получил и говорящее само за себя название – La Maison Cassée Vaisselle («Дом разбитой посуды»), которое на слуху и сегодня несмотря на то, что мастер-самоучка ушел в мир иной еще 2002 году.
Эффектная композиция украшает сад причудливого дома (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: spacesarchives.org.
Теперь сын Роберта Вассера продолжает дело, начатое отцом, стараясь сохранить незаурядный дом и подворье (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).
Как оказалось, сын владельца колоритного дома Клод Вассер взял на себя заботу о сохранности мозаичной композиции, покрывающей все имеющиеся пространства и плоскости. Он не только проводит экскурсии для всех желающих, но и работает не покладая рук над восстановлением и поддержанием мозаик, созданных отцом, поскольку цементный раствор оказался не таким уж и надежным материалом для удержания всех элементов декора на первоначальных местах.
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