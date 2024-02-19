Увлеченный молочник использовал осколки посуды и стекла, чтобы украсить свой дом

Роберт Вассер превратил свой дом и сад в мозаичную композицию, используя лишь битую посуду и осколки стекла (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).

50 лет увлеченный молочник украшал свой дом и подворье мозаикой из битой посуды и стекла (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: svobodnazona.com.

Очаровательные бабочки и огромные цветы украшают каждый сантиметр фасада (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: svobodnazona.com.

Все свободные поверхности строений, включая хозпостройки, покрыты причудливыми узорами из стекла и керамики (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: retete-usoare.info.

Соседи со всей округи приносили битую посуду увлеченному молочнику, решившему украсить и стены, и перегородки, и заборы (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).

Много лет вместо ковров и обоев стены гостиной украшены красочной мозаикой (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).

Все без исключения комнаты украшены мозаикой, ее можно увидеть не только на стенах, но и на полу, и на потолке (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).

Иногда в ход шли огромные ракушки, которые собирала соседская ребятня (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: retete-usoare.info.

Даже будка у собаки превратилась в мозаичное полотно (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).

Двор со временем дополнил красочную композицию, созданную из битой посуды (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: zagica.blogspot.com.

В саду можно увидеть фонтан, который владелец собственноручно сделал и украсил осколками битой посуды (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).

Беседка и предметы садовой мебели также не остались без мозаичного декора (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: spacesarchives.org.

Эффектная композиция украшает сад причудливого дома (La Maison Cassée Vaisselle, Франция). | Фото: spacesarchives.org.

Теперь сын Роберта Вассера продолжает дело, начатое отцом, стараясь сохранить незаурядный дом и подворье (La Maison Cassée Vaisselle, Франция).