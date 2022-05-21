Помни про ЗОЖ! 5 продуктов, которых стоит избегать при стрессе

Состояние высокого нервного напряжения, которое возникает из-за отсутствия отдыха, личных переживаний, проблем на работе и множества других факторов.

В таком состоянии наш организм требует спокойствия и ухода, а обеспечить его можно, в том числе, с помощью правильного и полноценного питания. Ведь есть продукты, которые при стрессе употреблять категорически запрещено!

Если, конечно, вы не хочется сделать еще хуже...

"Вкусняшки"

«Заедать» стресс — одна из самых больших ошибок, которую можно совершить. На время вам может показаться, что действительно стало легче — это связано с выбросом инсулина и снижением уровня кортизола. Но уже через час все съеденное «сгорит», появится чувство голода и вернется раздражение. Идеальной альтернативой сладостям в период стресса могут стать сложные углеводы, которые действуют похожим образом, но не причиняют вреда организму. К таким относятся крупы, бобовые, фрукты, овощи и зелень.

Хлебушек

Мучное, как и сладости, приводит лишь к краткосрочному снижению уровня кортизола, но в то же время влияет на появление лишнего веса и других проблем со здоровьем. К тому же, в большинстве таких продуктов совсем нет белка и каких-либо полезных веществ. «Заедать» ими стресс вредно и даже опасно.

Винишко и бухлишко

Многие ошибочно полагают, что алкоголь — отличный помощник в вопросах снятия нервного напряжения. Однако, если он и поможет, то лишь ненадолго, и то только тем, что на время «затмит разум» и поменяет восприятие стрессовой ситуации.

Когда действие алкоголя пройдет, человек начнет испытывать еще большее напряжение, так как спиртное повышает уровень гормонов стресса в организме.

Мой друг Кофеин

Кофе и все напитки, в которых содержится кофеин, во время стресса лучше исключить. С их помощью вы сможете добиться лишь кратковременного тонизирующего эффекта, но уже скоро «чары развеются» и станет только хуже.

В такой период лучше заменить кофе ромашковым чаем, чтобы организм мог в полной мере отдохнуть.

И внезапно - тофу

Несмотря на то, что тофу очень полезный диетический продукт, злоупотреблять им при стрессе крайне не рекомендуется. Дело в том, что этот, любимый многими веганами, бобовый сыр содержит много меди (100 грамм тофу содержит примерно 11% дневной потребности меди).

А переизбыток этого металла вызывает повышение уровня стресса. Кроме того, подобные продукты чаще всего производят с использованием ГМО, а их влияние на организм, тем более ослабленный стрессом, еще до конца не исследовано.