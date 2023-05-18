Зачем добавлять соль в средство для мытья посуды:

На покупку моющих средств для дома каждый месяц уходит немалая сумма денег. Но даже дорогие химические средства не всегда оказываются эффективными в борьбе с сильными загрязнениями.

Вместо того чтобы брать на пробу очередное дорогое средство, попробуйте приготовить универсальный чистящий гель на основе самого обычного средства для мытья посуды. Эффект от использования этого средства превзойдет все ожидания.

Приготовить универсальное средство очень просто: налейте в миску стакан средства для мытья посуды. Добавьте к моющему средству стакан воды и 2 столовых ложки соли.







Хорошо перемешайте ингредиенты и перелейте средство в бутылку от моющего средства.







Готовое средство отлично подойдет для чистки раковины на кухне.







Его можно использовать, чтобы быстро почистить пригоревшие кастрюли и сковороды, вернуть блеск столовым приборам.







Смесь моющего средства, воды и соли заменит дорогие чистящие средства для ванной комнаты. Оно легко справится с чисткой сантехники и наполнит ванную комнату приятным ароматом.

