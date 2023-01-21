Кто такие фриганы, чем они отличаются от божмей и могут ли спасти нашу планету

Оказывается, что мусорные баки перебирают не только бомжи, чтобы свести концы с концами, но и загадочные фриганы. Появившись в Америке в 1960 году, они постепенно охватили всю планету. Их главный принцип – это правильно распределить ресурсы на Земле. Им не понятно, зачем нагружать место, где ты живешь, больше, чем это нужно для выживания. Фриганом может стать любой человек, независимо от социального статуса и вероисповедания. Все это они делают не ради наживы, а ради блага других и планеты в целом.
История и особенности фриганизма
Наша планета Земля сказочно богата. Она дарит людям воздух, полезные ископаемые, воду и еду. Человек все это принимает как должное, причем не всегда ценит такие дары. Особенно это касается продуктов. Некоторые их покупают больше, чем могут съесть. Поэтому какая-то часть становится не нужной или вовсе пропадает. Не удивительно, что появилось такое течение, как фриганы.
Фриганы – это не малоимущие, но они пытаются не нагружать планету.
Главный принцип фриганизма – это потребление ресурсов ровно столько, сколько нужно для выживания. Их часто называют активными борцами за правильное распределение ресурсов на планете. Хотя со стороны это выглядит неприглядно, когда фриган роется в мусорном баке, пытаясь «спасти» выброшенные продукты. Первое, что приходит в голову – эти люди настолько бедны, что добывают себе пищу на помойках. Но это не так. Среди них много людей, которые имеют достаточно высокое положение в обществе, хороший доход. Однако фриганизм может коснуться всех сфер жизни, а не только пропитания.
О фриганах стало впервые известно в Америке. / Фото: vegwarecommunityfund.org
Впервые о таком течении стало известно в 1960 году в Америке. В Сан-Франциско некая группа уличных артистов Diggers открыто афишировала, что она не пользуется платными социальными сервисами и не покупает за деньги продукты. А спасенную еду раздавали всем желающим. Также участники группы могли организовать бесплатное жилье или предоставить медпомощь тем, кто не имел на это средств.
Таких же принципов придерживалась и общественная организация Food Not Bombs. Термин «фриган» ввел в 1990 году Уоррен Окс. Он был ударником известной американской рок-группы «Against Me!». Есть версия, что «freegan» – это просто трансформация слова «vegan», скорее всего, потому, что большая часть фриганов придерживается жизненных принципов веганов.
Почему фриганом может стать каждый человек
В Америке и Европе фриганизм давно развит, а вот в России набирает популярность только последние 20 лет.
В современном мире все больше людей становятся фриганами. Интересно, что в Америке и Европе такие взгляды практикуют уже более 50 лет. А в России и Украине набирает обороты только последние 20 лет. За границей есть такая тенденция – супермаркеты и магазины отдают продукты, у которых закончился срок реализации. Однако срок годности еще остается. В той же России продукты выбрасывают. Тогда «на охоту» выходят фриганы. Правда, некоторые охранники таких заведений ведут ожесточенную борьбу с этими людьми. Вызывают полицию, поливают химическими веществами выбрасываемые продукты. Только бы они никому не достались.
В мусорных баках можно найти не только продукты, но и интересные вещи, технику. / Фото:vegwarecommunityfund.org
Иногда причиной фриганства может быть не только идеология, но и тяжелое экономическое положение некоторых слоев населения. Такие люди подбирают не только еду, но и технику, мебель и многое другое. Особо предприимчивые сделали фриганство своим бизнесом. Например, починка выброшенной техники может принести до 50 долларов. Неплохая подработка и на мусорниках. Здесь можно найти раритетные или интересные вещи. Не часто, но такие находки случаются. Тогда заработок может оказаться значительно большим. Даже если искать в мусорных баках только еду, то можно значительно сэкономить семейный бюджет и помочь тем, кто в этом нуждается.
Фудшеринг распространен в крупных городах. / Фото: detfond.com
Оказывается, что даже есть специальные встречи фриганов. Туда приходят и те люди, которые могут просто так отдать еду, ненужные вещи, старую технику или мебель, игрушки и многое другое. Существует и фудшеринг, пункты которого разбросаны по всем крупным городам. Там можно бесплатно взять еду. Фриганом может стать каждый, но многие не занимаются поиском еды или ненужных вещей открыто. Часто это происходит с приходом темноты, когда многие уже отдыхают дома.
Законы и отношение к жизни
Все фриганы чистоплотны и часто делятся с нуждающимися.
Все фриганы должны придерживаться установленных правил, которые, наверное, хоть как-то будут оправдывать их в глазах общества. Ведь их нельзя отнести к опустившимся людям. И это должны понимать окружающие:
1. Еду можно брать только из контейнеров возле супермаркетов (крупных магазинов) и возле жилых кварталов. Не приветствуется возле частных домов и медучреждений.
2. Они не нарушают закон и не пойдут промышлять на закрытую территорию.
3. Эти люди берут не просроченные продукты, а некондиционный или бракованный товар, срок годности которого еще не закончился. Они ценят и берегут свое здоровье. Это касается не только продуктов, но и предметов первой необходимости, одежды, обуви и другого.
4. У фриганов нет привычки брать что-то впрок. Если продукты или вещи им не нужны, то они или вообще не берут ничего, или обменивают на что-то ценное для себя, или отдают нуждающимся. Однако они не будут брать ради продажи. Хотя есть и исключения, когда берут поломанную технику или вещи, приводят их в полный порядок и продают.
5. Эти люди не могут использовать ничего из найденного для личной наживы. Например, документы, ювелирные изделия и другое.
6. Это достаточно опрятные люди. После их копания в мусорных контейнерах всегда все чисто.
Фриганизм практикуется не ради наживы, это стиль жизни. / Фото:dazeddigital.com
Представители фриганизма противостоят обществу, которое живет ради наживы. Чаще всего эти люди не имеют никакой выгоды от копания в мусорных баках. А своими действиями помогают выжить другим, которые попали в тяжелую экономическую ситуацию. Некоторые эксперты считают, что это движение может частично остановить глобализацию мировой экономики.
Социальные группы для фриганизма
Эксперты уверены, что таких людей много. Однако вряд ли кто-то из известных людей будет открыто говорить о том, что он фриган. В современном мире фриганизм начинают сравнивать с покупкой вещей в секонд-хендах. Это ведь тоже ненужные вещи, которые могли легко выбросить на помойку. Но предприимчивые люди их начали продавать за копейки. Теперь это вполне легальный и обычный бизнес. А некоторые знаменитости ходят по таким местам в поисках качественных и винтажных брендов. Хотя они-то могут себе позволить покупать новые вещи известных марок. Например, Вайнора Райдер, Дрю Беримор, Кейт Мосс и других.
Учитель химии из Финляндии Теему Арппе убежденный фриган. / Фото: yle.fi
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