Кто такие фриганы, чем они отличаются от божмей и могут ли спасти нашу планету

История и особенности фриганизма







Фриганы – это не малоимущие, но они пытаются не нагружать планету.

О фриганах стало впервые известно в Америке. / Фото: vegwarecommunityfund.org

Почему фриганом может стать каждый человек

В Америке и Европе фриганизм давно развит, а вот в России набирает популярность только последние 20 лет.

В мусорных баках можно найти не только продукты, но и интересные вещи, технику. / Фото:vegwarecommunityfund.org

Фудшеринг распространен в крупных городах. / Фото: detfond.com

Законы и отношение к жизни

Все фриганы чистоплотны и часто делятся с нуждающимися.

Фриганизм практикуется не ради наживы, это стиль жизни. / Фото:dazeddigital.com

Социальные группы для фриганизма

Учитель химии из Финляндии Теему Арппе убежденный фриган. / Фото: yle . fi