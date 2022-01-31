Каким было детство сегодняшних миллиардеров

Хотите вырастить успешных детей? Узнайте, какими были самые преуспевающие люди современности в детстве. И не думайте, что они сразу родились миллиардерами и получали всё, что только хотели. Они были очень разными детьми. Были среди них «ботаники», «чудики», «упрямцы», «вундеркинды» и, конечно же, самые обычные дети.
Узнать, в каких условиях они росли, будет полезно, потому что большинство родителей готовы на всё, лишь бы увеличить шансы своих детей на успех в будущем. Возможно, информация о том, какими детьми были самые успешные люди в мире, поможет им воспитать будущих миллиардеров.
Итак, они росли в разных условиях, но каждый из них одинаково преуспел и стал образцом для подражания. А начинали они свой путь к успеху вот так:
Марк Цукерберг: «ботаник»
Отец и мать Марка вместе воспитывали у сына любовь к труду и предпринимательству, будучи и сами примером в работе. Они всегда старались обеспечить финансовую стабильность для своей семьи, защитить детей от финансовых проблем. Родители поддерживали сильные стороны своих детей и всегда стремились способствовать развитию их интересов. Они не упускали возможности показывать детям, что они ими гордятся. Относительно ограничений, они всегда давали понять детям, какое поведение недопустимо, и как не стоит поступать.
В начале 2000-х, ещё будучи школьником, Цукерберг написал программу, которая использовала искусственный интеллект для прогнозирования музыкальных предпочтений пользователей. Несколько компаний проявили интерес к покупке программного обеспечения и предложили принять подростка на работу до окончания школы. К счастью, Марк отказался от предложения и отправился в Гарвард. В течение своего недолгого пребывания там он успел заняться созданием социальной сети Фейсбук и встретил свою будущую жену Присциллу Чан в очереди в туалет.
«Он был явным «ботаном», немного не от мира сего», вспоминает Присцилла.
Джефф Безос: «чудик»
Будущий глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post с рос со своей матерью и отчимом (который усыновил его) и проводил лето, работая на ферме своего деда.
В школе он учился на отлично и ему была выделена стипендия за достижения в учебе, ему даже доверили произнести прощальную речь на выпускном. Затем он поступил в Принстонский университет, где он был одним из 20 студентов, получивших степень по информатике и электротехнике.
Его однокурсник вспоминает: «Он не был знаменит тогда, повсюду говорили о других преуспевающих людях … Наш курс был группкой тихих, чудиков-компьютерщиков».
Ларри Эллисон: «упрямец»
73-летний основатель корпорации Oracle воспитывался дядей и тетей своей матери (которые усыновили его) «в тесной квартирке в окрестностях Чикаго». Он был своенравным, упрямым ребенком, в котором ни учителя, ни его приемный отец, с которым он часто ссорился в подростковом возрасте, не замечали особых талантов.
Он работал в нескольких местах, прежде чем нашел применение своим способностям в технических компаниях и, в конечном счете, основал компанию Oracle в 1977, на что потребовалось $2000 (включая $1200 его собственных денег). Компания сталкивалась с трудностями, но к середине 1980-х Oracle стала одним из самых успешных стартапов в Силиконовой долине.
Билл Гейтс: «вундеркинд»
Гейтс провел обеспеченное детство в Сиэтле, где рос в семье преуспевающих адвоката и банкира и впервые открыл для себя компьютеры в конце 1960-х, когда учился в школе. В то время очень немногие молодые люди имели такую возможность. А Гейтс уже в возрасте 16 лет работал на компанию TRW, именно там он и начал развивать навыки программирования.
Майк Блумберг: «обычный ребенок»
Блумберг родился в Бостоне, его родители были представителями среднего класса. Он не был ни способным учеником, ни великим спортсменом, но все же он был целеустремленным.
После окончания Университета Джона Хопкинса и Гарвардской школы бизнеса Блумберг отправился на Уолл-стрит. Свою бизнес-карьеру он начинал в компании Salomon Brothers. В конечном счете, он основал информационное агентство, которое впоследствии получило его имя.
Амансио Ортега: мальчик, который пережил унижение
Испанский миллиардер-затворник Ортега является основателем и президентом сети магазинов Zara. Он рос в бедности, в то время Испания переживала тяжелые послевоенные времена. Мальчик твердо решил стать успешным в возрасте 14 лет, после того как его матери отказали продать продукты в магазине в долг.
Пережитое унижение и было толчком к созданию одного из самых успешных предприятий.
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