С нами не соскучишься!

8 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...
  • Наталья Середа
    Это фото дизайна маленького пространства?Отличные дизайнер...

Аптечное средство против мозолей и грубых пяток

Трещины на пятках, ранки и даже грибок — частые проблемы, которые настигают неожиданно, особенно летом. Однако всего одно аптечное средство поможет избавиться от этих проблем, если делать процедуры ежедневно!

Аптечное средство против мозолей и грубых пяток

Наберите в таз 4 чашки горячей воды. Сюда же отправьте 1 чашку перекиси водорода 3 %.

Аптечное средство против мозолей и грубых пяток

Подготовьте полотенце и крем для ног. Окуните ноги в раствор и оставьте минимум на 10 минут, максимум — на 20. За это время перекись водорода мягко убьёт все бактерии и грибки, а также размягчит грубую кожу и начнёт залечивать ранки.

Аптечное средство против мозолей и грубых пяток

После процедуры вытрите ноги насухо и нанесите обычный крем для ног. Даже если на ногах есть ранки, перекись водорода никак не раздражает их, а напротив, залечивает. Делайте такие ванночки ежедневно, чтобы избавиться от проблем!

Аптечное средство против мозолей и грубых пяток
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
средствоМозоли
Обсудить

Картина дня

наверх