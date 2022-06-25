Аптечное средство против мозолей и грубых пяток

Трещины на пятках, ранки и даже грибок — частые проблемы, которые настигают неожиданно, особенно летом. Однако всего одно аптечное средство поможет избавиться от этих проблем, если делать процедуры ежедневно!







Наберите в таз 4 чашки горячей воды. Сюда же отправьте 1 чашку перекиси водорода 3 %.







Подготовьте полотенце и крем для ног. Окуните ноги в раствор и оставьте минимум на 10 минут, максимум — на 20. За это время перекись водорода мягко убьёт все бактерии и грибки, а также размягчит грубую кожу и начнёт залечивать ранки.







После процедуры вытрите ноги насухо и нанесите обычный крем для ног. Даже если на ногах есть ранки, перекись водорода никак не раздражает их, а напротив, залечивает. Делайте такие ванночки ежедневно, чтобы избавиться от проблем!





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