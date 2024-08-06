Как быстро избавиться от пней на дачном участке

Старый пень на дачном участке зачастую становится источником постоянной головной боли. Особенно это касается небольших участков, где каждый «квадрат» и так на счету. Редкий дачник решается на то, чтобы дать остатку от дерева вторую жизнь, превратив пень, например, в клумбу.







Чаще всего хозяева хотят избавиться от остатков дерева.

Вот только сделать это не просто. Хуже того, корчевание специальной техникой серьезно бьет по кошельку.Есть разные варианты.Существует много способов избавиться от старого пня на дачном участке. Прежде всего можно нанять коллектив рабочих со специальной техникой, которые просто выкорчуют остатки дерева. Увы, корчевание сегодня обходится в копеечку, особенно если удалить нужно один единственный пенек. Помимо этого, старый пень можно как-нибудь приспособить для оформления участка, например превратив его в садовую мебель или клумбу. А еще некоторые рекомендуют спалить пень при помощи селитры и огня. Вот только такой способ является откровенно не безопасным, а в некоторых случаях и вовсе прямо противопоказан к использованию! Например, если участок стоит на торфяниках.Можно сделать клумбу.В таких условиях остается еще один в целом безопасный, не слишком затратный, не очень быстрый, зато весьма эффективный и проверенный годами метод. Речь, конечно же, идет о так называемом «химическом корчевании». Наша задача состоит в том, чтобы максимально ускорить процесс гниения и разложения древесного пня. Если все будет сделано правильно, то пень разложится всего за сезон, станет трухлявым, после чего его можно будет легко удалить уже на следующий год с помощью топора, лопаты и лома. Звучит страшно? На самом деле ничего подобного: после химического корчевания трухлявый пень будет буквально сыпаться и разлетаться от малейшего прикосновения. Но что может настолько ускорить процессы старения и деградации древесины?Корчевать все-таки дорого.Ответ прост — диамид угольной кислоты, более известный среди дачников как мочевина или карбамид. Каждый дачник знает о том, что мочевина – это крайне полезная подкормка, подходящая для большинства культурных растений в огороде и саду. В нормальных дозах и при правильном применении мочевина способствует увеличению урожайности, качеству почвы, способствует защите растений от температурных скачков и даже проделывает цветение. Однако, как это часто бывает: лекарство может быть ядом, если применять его неправильно… Удобрений это тоже касается. Так и мочевина превращается в грозное оружие, способное загубить и разрушить любое растение или его остатки.Поможет мочевина.Для того, чтобы превратить подкормку в средство разрушения, сначала придется насверлить в пне отверстий. Чем больше, тем лучше. Собственно, в эти отверстия и засыпается удобрение. Также можно развести некоторое количество диамида в воде и полить им пень. А дальше остается только ждать. Удобрение, солнечный свет и осадки сделают всю работу. В 9 из 10 случаев пень сгниет уже через год, после чего его можно будет «разобрать» ручным инструментом без особого труда. Главное же достоинство такого способа – его дешевизна, особенно в сравнении с дорогостоящим корчеванием.