10 потрясающих фактов, которые показывают, в какое удивительное время мы живём

Никогда за всю историю мир ещё не развивался такими стремительными темпами, как сейчас.







С момента первого управляемого полёта до высадки на Луну прошло всего 66 лет.







За каждые два дня в современном мире человечество создаёт больше информации, чем было создано за всю историю до 2003 года







Компьютер с вычислительной мощностью как у iPhone 5s в 1991 году стоил был 3,5 миллиона долларов







Первая планета у другой звезды была обнаружена только в 1995 году.







Чтобы сфотографировать 1 миллион кв. км земной поверхности, геологам потребовалось бы 80 лет. Самолёт с такой задачей справится за 4 года, а космическому кораблю нужно всего лишь 10 минут







200 лет назад, в начале XIX века самыми точными часами продолжали оставаться солнечные. Механические к тому времени были ещё недостаточно точны







Всего за несколько последних десятилетий человечество произвело больше полевых транзисторов, чем гвоздей за всю свою историю







Лишь 8% всех денег в мире являются физическими — монетами или купюрами. Остальные 92% мировой денежной массы существуют только в компьютерах







Сегодня один только сайт YouTube генерирует трафика больше, чем весь интернет в 2000 году. А ведь с того момента прошло всего 17 лет







По сей день более 90% всех электронных писем являются спамом.



источник





Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!