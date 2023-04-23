В кастрюле осталась вода из-под картошки: почему сливать ее в раковину - досадная ошибка

Опытные хозяйки и хозяева знают о том, что оставшуюся после варки картофеля воду не стоит сливать в раковину. Все потому, что воду может оказаться очень полезной в хозяйстве. Каким же свойствами обладает данная жидкость?
Картофельная вода очень полезна. /Фото: domstrousam.ru.
После варки картофеля получается отвар, который и называют в народе «картофельной водой». Такая вода легко узнается по более густой консистенции и характерному цвету, которые придает ей большое количество крахмала, оказавшегося в жидкости. Картофельная вода очень калорийная, она содержит 37 ккал. Помимо этого, после отварки 0.5 кг картофеля в 0.5 литрах воды остается: 1 грамм белков, 0.2 грамма жиров, 7.8 грамм углеводов, 0.7 грамм клетчатки. В ней также имеется большое количество витаминов «В», «С», аскорбиновой кислоты, небольшое количество калия, хрома и кобальта.
Мутная и густая вода. /Фото: skolkogramm.ru.
Все перечисленное очень полезно для организма человека, в частности для работы человеческого мозга и сердечно-сосудистой системы. Использование картофельной воды может улучшить работу желудочно-кишечного тракта и снизить артериальное давление. Кром того, обтирание картофельной водой помогает снять или по крайней мере облегчить воспалительные процессы. Использовать воду из-под варенного картофеля можно в качестве средства «народной медицины» и кулинарного ингредиента.
Полезное средство. /Фото: orchardo.ru.
На картофельной воде получается отличное пюре. Ее можно использовать в качестве загустителя в тех случаях, когда у человека есть аллергия на кукурузный крахмал или муку. Картофельная вода может быть использована в качестве основы для приготовления большинства супов, ее также можно применять при создании самой разнообразной выпечки (помните о том, что крахмал ускоряет очерствение выпечки!), наконец такая вода станет идеальным выбором для приготовления подливки. Помимо кулинарной функции, воду из-под картошки рекомендуется использовать для полива растений на даче в качестве импровизированного удобрения. Тем более, что данный продукт можно легко консервировать при помощи заморозки: просто забросьте воду в бутылке в камеру или разлейте в формочки для льда.
Картофельная вода не должна выливаться. /Фото: topcheff.ru.
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