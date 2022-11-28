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Фотографии 100-летних людей

Пол Мобли путешествовал по США и фотографировал фермеров для своей книги. Он был шокирован, узнав, что некоторым людям на его фотографиях более 100 лет.

«Я сделал около 30000 фотографий для своей книги. И тут я понял, что у меня целая коллекция фотографий долгожителей».

Пол решил сфокусироваться на своей следующей фотокниге сфотографировав долгожителей во всех штатах США. «Если я доживу до 100: Мудрость долгожителей», так называется книга Пола Мобли. В книге можно найти людей, возраст которых равен или перевалил за 100 лет, а также узнать секреты их долголетия. Вот несколько героев книги Пола Мобли.

Фотографии 100-летних людей

Фотографии 100-летних людей

Жозефина Садама, Гавайские острова.

Фотографии 100-летних людей

Мэнди Робинсон, Луизиана.

Мэнди в течении 60 лет есть пончики и пьет кофе в одном магазинчике. Когда ей исполнилось 100 лет, магазин позволил ей есть пончики и пить кофе бесплатно.

Фотографии 100-летних людей

Близнецы Инес Харриес и Венеция Шоу из Калифорнии.

Этим женщинам 103 года и они до сих пор водят машину.

Фотографии 100-летних людей

Уолтер Бройнинг.

Фотографии 100-летних людей

Бернард и Беатрис Хирсч из Техаса.

«Наш ключ к долголетию – иметь собаку, никогда не ходить к врачу, пить травяной чай и пиво, а также есть яблоки», смеется Бернард.

«Нужно просто жить своей жизнью и быть счастливыми», говорит Беатрис.

Фотографии 100-летних людей

Генри Миллер из штата Оклахома.

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