5 изумительных желейных десертов

Французский желейный десерт был и остается одним из самых вкусных десертов в мире. Еще Бонапарт со своей супругой лакомились этим блюдом за обеденным столом.



С тех пор появились сотни рецептов желейного десерта, и vs-t.ru выбрал для вас 5 самых аппетитных, чтобы вы могли порадовать своих близких.



Желейный рисовый десерт

Шоколадное желе

Желейный торт из киви и сметаны

Желейный торт «Мозаика»

Тарт с мандаринами