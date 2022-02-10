Пейте правильно: 8 самых популярных видов чая для любой ситуации и настроения

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
В старости есть три радости: камин, табак и чай. Так гласит старая пословица жителей Уэльса. Но мы считаем, что ароматный напиток хорошо поднимает настроение в любом возрасте. Главное, знать, как и когда его правильно пить. А получить от чая максимум удовольствия и пользы помогут эти небольшие подсказки.
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Хороший чай может порадовать не только богатым вкусом. Этот действительно древний напиток способен здорово влиять на ваше настроение, бодрить не хуже кофе или расслаблять получше молока с мёдом. Главное, знать, когда и какой сорт выбрать. А разобраться в «чайной карте» и его наиболее популярных сортах поможет эта небольшая подсказка, собранная из советов профессионалов.
1. Ирландский чай: когда сложно проснуться утромhttp://funhere.ru/?p=20086
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Вы из тех, кто продолжает спать даже через час после сигнала будильника, и вообще до обеда – зомби? Тогда начинайте день не с чашки кофе, а крепкого ирландского чая. Irish Breakfast представляет собой бленд из чёрных байховых чаев высокого сорта. И своей крепостью переплюнет даже вышеупомянутый кофе. Но слово «завтрак» в его названии не случайно. Заряд бодрости утром – это прекрасно, а вот в другое время суток, с большой вероятностью, обеспечит вам сложности в засыпании.
2. Молочный улун: когда нужно немного расслабиться и перевести дух
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Вы только что сдали проект, побывали «на ковре» у шефа или выиграли в интернет-аукционе дорогущие туфли за бесценок? Что ж, вам надо перевести дух и как следует «выдохнуть». Вот только «выдыхать» лучше не коньяком, а молочным улуном. Этот полуферментированный чай на границе между чёрными и зелёным обладает нежным вкусом и мягким расслабляющим действием. Его вполне хватит, чтобы успокоить адреналин в крови, но при этом успешно доработать остаток дня и не клевать носом.
3. Бергамотовый чай с добавками: угощаем гостей
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Хотите произвести впечатление на гостей и приятно завершить вечер? Специалисты рекомендуют заварить самый благородный из чаёв – бергамотовый. Его насыщенный вкус будет наиболее уместен именно во второй половине дня. А если вы выберете микс бергамота и лаванды, гости уйдут не только в хорошем настроении, но и чуть-чуть быстрее: спать захочется.
4. Зелёный чай: чтобы не клевать носом на работе
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Запасы энергии близится к нулю, а рабочий день ещё далек от завершения? Тогда зелёный чай вам в помощь. Он поможет эффективно взбодриться в течение дня. При этом даст куда меньшую нагрузку на сердце и сосуды, чем кофе. Да и немало современных исследователей приходит к выводу, что зелёный чай, в силу большого количества антиоксидантов в составе, играет немаловажную роль в профилактике рака.
5. Ройбуш: продолжаем вечеринку
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Ройбуш – это вовсе не чай, а растение семейства бобовых. Но это обстоятельство не мешает ему быть основой популярного напитка с отменным вкусом. Ройбуш не содержит кофеина (в отличие от зелёного чая), зато неплохо повышает настроение. Так что станет отличным выбором для активного и весёлого вечера, когда хочется вкусного чая, но не хочется расслабляться и надевать любимую пижамку.
6. Имбирь и лимон: когда простуда близко
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Народное средство с богатой историей, которое действительно работает. И популярно во всём мире. Заболело горло? Добавьте в любой чай лимон и натёртый или мелко порезанный корень имбиря. А ложка мёда только усилит это спасительное «комбо».
7. Чай с перечной мятой: облегчение после переедания
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Позволили себе лишнего за праздничным столом? Если дело в алкоголе – «алькозельцер» и ему подобные в помощь. А если просто переели, через полчаса после еды выпейте чашечку круто заваренного чая с мятой. Это ускорит метаболизм и поможет пищеварению. Получше всяких таблеток.
8. Чай масала: когда хочется уюта и тёплой компании
8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов
Индийский чай со специями масала набирает необыкновенную популярность в кафе во всем мире. Особенно зимой и поздней осенью. Что неудивительно: сочетание специй и молока (которое нередко добавляют в этот напиток) обеспечивает согревающий эффект и чувство умиротворения. А ещё говорят, что масала помогает «развязать язык». А потому станет отличным выбором для дружеских посиделок. Чем не уютная альтернатива алкоголю?
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