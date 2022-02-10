Пейте правильно: 8 самых популярных видов чая для любой ситуации и настроения

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

1. Ирландский чай: когда сложно проснуться утромhttp://funhere.ru/?p=20086

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

2. Молочный улун: когда нужно немного расслабиться и перевести дух

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

3. Бергамотовый чай с добавками: угощаем гостей

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

4. Зелёный чай: чтобы не клевать носом на работе

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

5. Ройбуш: продолжаем вечеринку

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

6. Имбирь и лимон: когда простуда близко

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

7. Чай с перечной мятой: облегчение после переедания

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов

8. Чай масала: когда хочется уюта и тёплой компании

8 самых популярных видов чая и для чего они годятся: советы экспертов