При сварке рамы для ворот, двери или калитки (а также других металлоконструкций) крайне важно, чтобы детали находились в одной плоскости.

Не всегда в мастерской имеется большой стол с идеально ровной столешницей. Поэтому в этом случае вам могут пригодиться выравнивающие площадки.

Они могут быть треугольной или квадратной формы. Но, как показывает практика, удобнее использовать именно треугольные площадки.

Для изготовления выравнивающих площадок нам потребуется листовой металл толщиной 5-6 мм и болты.

Вырезаем опорные площадки

Из куска листового металла вырезаем четыре треугольных площадки.

Если нет листового металла, можно вырезать заготовки из швеллера, уголка или профтрубы.

Размечаем вырезанные детали, и сверлим в каждой из них по три отверстия.

После этого зажимаем треугольники поочередно в слесарных тисках, и нарезаем в них резьбу метчиком — под болты.

Устанавливаем регулируемые ножки

На следующем этапе подготавливаем 12 длинных болтов (на все четыре площадки), и вкручиваем их в просверленные отверстия.

Далее с помощью строительного уровня выравниваем площадки таким образом, чтобы они находились в одной плоскости относительно друг друга.

Приспособа в работе

После того как выставили площадки, можно приступать к сварке металлоконструкций. Например, нужно сварить рамку из профильной трубы.

С выравнивающими площадками — это очень просто сделать.

Укладываем подготовленные профильные трубы на опорные площадки, потом фиксируем сварочными магнитами, и свариваем.

Несмотря на свою простоту, это реально очень полезное приспособление. А что вы думаете по данному поводу? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Видео по теме

Подробнее о том, как сделать выравнивающие площадки для сварки больших металлоконструкций, вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже.