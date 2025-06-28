5 захватывающих дух восточных храмов, которые стоит увидеть собственными глазами

1. Храм Неба в Пекине (Китай)

Храм Неба – культовый символ Пекина и всего Китая.

Искусно украшенные структуры, в которых зашифрованы модели китайской космологии (Храм Неба, Китай).

2. Храм Боробудур в Регентстве Магеланг (Индонезия)

Храмовый комплекс Боробудур – один из величайших буддийских образцов архитектуры в мире.

На верхней террасе Храма Боробудур установлено 72 ажурные ступы, в каждой из которых находится статуя Будды.

3. Храмовый комплекс Пура Лемпуянг Лухур на Бали

Храм Пура Лемпуянг Лухур – священное место на Бали.

Знаменитые «Врата рая», принесшие популярность древнему храмовому комплексу (Pura Luhur Lempuyang, Бали).

4. Храм Лотоса в Нью-Дели (Индия)

27 мраморных лепестков делают Храм Лотоса заметным архитектурным ансамблем (Индия).

Храм Лотоса открыт для всех желающих независимо от вероисповедания (Индия).

5. Храм Ват Ронг Кхун в Чианграе (Таиланд)

Храм Ват Ронг Кхун – белоснежное архитектурное чудо, построенное современным художником (Таиланд).

Драматическое переплетение сюжетов привлекает любопытных посетителей (Wat Rong Khun Temple, Таиланд).