5 захватывающих дух восточных храмов, которые стоит увидеть собственными глазами

Строительство культовых объектов велось с незапамятных времен и считалось самым ответственным мероприятием, на которое не жалели ни денег, ни сил, ни человеческих жизней. Это и стало причиной того, что в разных уголках земного шара сохранились потрясающие шедевры, которые приводят в восторг даже видавших виды современников., которые стоит увидеть собственными глазами.
1. Храм Неба в Пекине (Китай)
Храм Неба – культовый символ Пекина и всего Китая.
Храм Неба в Пекине по праву считается вершиной традиционной китайской архитектуры. Занимая площадь, в три раза превышающую территорию Запретного города, он состоит из 92 зданий, что само по себе делает его крупнейшим религиозным комплексом Китая. Архитектурное чудо, созданное в качестве жертвоприношения небесам, было построено без единого гвоздя в 1420 году во времена династии Мин. В Храме Неба императоры проводили церемонии жертвоприношения, чтобы получить благосклонность богов, что способствовало разрастанию и бережному поддержанию величественного комплекса на протяжении многих веков.
Искусно украшенные структуры, в которых зашифрованы модели китайской космологии (Храм Неба, Китай).
Со временем к главному зданию, задекорированному глазурованной черепицей и покрытому конической крышей (поддерживает 28 богато украшенных колонн), пристроили Императорский свод Небес, в котором хранились духовные скрижали божеств и предков империи, а также Алтарь Круглого кургана, ставшего местом проведения церемоний зимнего солнцестояния и молитв о хорошей погоде.
2. Храм Боробудур в Регентстве Магеланг (Индонезия)
Храмовый комплекс Боробудур – один из величайших буддийских образцов архитектуры в мире.
Один из старейших храмов мира сохранился на острове Ява (Индонезия), его история восходит к 778 году во времена династии Шайлендра. По сей день нет в стране более священного места нежели культовый комплекс Боробудур, который считается крупнейшим в мире буддийским храмом. В его структуре мастерски воплощены важные символические элементы буддизма, повествующие о каждом этапе, ведущем к достижению бодхисаттвы (Просветления). При этом каменная кладка сама по себе является произведением искусства как строителей, закрепивших обтесанные камни без связующего раствора, так и талантливых мастеров, вырезавших более 2,5 тыс. художественных панелей. Не менее впечатляют 72 каменные ажурные ступы, выстроенные вдоль террасы. Они являются буддийскими священными курганам, в каждом из которых спрятаны статуи Будды.
На верхней террасе Храма Боробудур установлено 72 ажурные ступы, в каждой из которых находится статуя Будды.
Примечательно: Храмовый комплекс Боробудур состоти из 10 накладывающихся друг на друга террас, увенчанных большим куполом. В его структуре гармонично сочетаются композиции из ступ, храма и самой горы, что делает его шедевром буддийской архитектуры и монументального искусства. Все это великолепие прекрасно сохранилось только благодаря тому, что многие столетия гигантский ансамбль находился под толстым слоем вулканического пепла. Его открыли лишь в 1814 году, а к 1970-х гг. в Боробудуре были проведены масштабные реставрационные работы, которые вернули сюрреалистичному объекту его былую славу.
3. Храмовый комплекс Пура Лемпуянг Лухур на Бали
Храм Пура Лемпуянг Лухур – священное место на Бали.
Знаменитые «Врата рая», принесшие популярность древнему храмовому комплексу (Pura Luhur Lempuyang, Бали).
Пура Лемпуянг Лухур (Pura Luhur Lempuyang) – захватывающий дух храмовый комплекс на вершине одноименной горы высотой в 700 метров, является одним из шести священных мест Бали. Почтенный возраст в тысячу лет и потрясающая эстетика, уходящей ввысь монументальной лестницы, а также «Врат рая» (их многие балийцы считают центральной осью Вселенной), стали главной притягательной силой для многих современников. Только авторы Novate.ru хотели бы предупредить, чтобы насладиться всеми уровнями комплекса и красотами, открывающимися из каждой его точки, придется преодолеть крутой подъем по лестнице с 1,7 тыс. ступенями. А это около четырех часов туда и обратно, если в путь отправляются физически выносливые паломники или путешествующие.
4. Храм Лотоса в Нью-Дели (Индия)
27 мраморных лепестков делают Храм Лотоса заметным архитектурным ансамблем (Индия).
Гигантские белые мраморные лепестки Храма Лотоса, резко контрастирующие с бесконечной суетой огромной толпы в столице Индии, просто призывают остановиться и перевести дух. Элегантно поднимаясь к небу в виде гигантского цветущего цветка, окруженного умиротворяющей водной гладью и роскошными зелеными парками, архитектурный ансамбль просто источает безмятежность, заражая ею всех тех, кто решил прогуляться по территории поразительного храма сторонников религиозного учения бахаи. Построенный в 1986 году, по проекту иранского архитектора Фариборза Сахбы, он не раз был отмечен высочайшими архитектурными наградами, что принесло славу его автору на весь мир. Ну а сам шедевр, стал одним из самых узнаваемых архитектурных объектов современности.
Храм Лотоса открыт для всех желающих независимо от вероисповедания (Индия).
Храмовый комплекс, отчетливо напоминающий цветок лотоса (его 27 отдельных лепестков сделаны из белого мрамора), наполнен изысканной красотой и символизмом, что в этой религии олицетворяет чистоту и божественность. А вот девятигранная структура интерьера отдает дань уважения числу 9, занимающему особое место в вере бахаи.
5. Храм Ват Ронг Кхун в Чианграе (Таиланд)
Храм Ват Ронг Кхун – белоснежное архитектурное чудо, построенное современным художником (Таиланд).
Среди множества древних храмов Таиланда, Ват Ронг Кхун (Wat Rong Khun Temple, он же «Белый храм») выделяется сюрреалистичной красотой и непревзойденными формами. И это несмотря на то, что религиозным или священным это место пока не назовешь, ведь его строительство началось с легкой руки тайского художника Чалермчая Коситпипата, который не просто спроектировал эклектичное архитектурное чудо, он его профинансировал. В 1997 году начались основные работы над структурой, которая по своей сути является все-таки частной художественной галереей и выставочной площадкой для работ творца-новатора, а не действующим храмом, как таковым, хотя и строился взамен полуразрушенного храма на этом месте.
Драматическое переплетение сюжетов привлекает любопытных посетителей (Wat Rong Khun Temple, Таиланд).
Для простых туристов это обстоятельство никак не умоляет достоинство эклектического комплекса, в котором филигранно и на высоком уровне мастерства переплелись традиционные буддийские темы и знаковые элементы современной поп-культуры. Драматизма и привлекательности композиции придают белоснежный фасад, обилие стекла и зеркал, которые сверкают при дневном свете и устрашающе светятся при свете луны, а также жутковатые скульптурные композиции и статуи. Еще одной изюминкой проекта, реализация которого пусть и завершена в 2008 г., но трансформации и добавления происходят по сей день, является «золотые» пристройки по бокам храма. Там находятся богато украшенные туалеты, которые по праву считаются самыми красивыми в Таиланде.
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