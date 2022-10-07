Почему могущественный бог древних инков выглядел как бомж: Печальная легенда о великом Конирайя

Может показаться, что у олимпийских богов есть некая монополия на приключения. Невероятный эгоизм, изощрённый обман, жестокое насилие и множество самых разнообразных безрассудств — прерогатива идолов Древней Греции. Вопреки стереотипам популярной культуры это далеко не так. Например, могущественный бог плодородия у древних инков по имени Конирайя (или Кунирайя) может не только составить конкуренцию, но и перещеголять дебоширов греческого Олимпа. Печальная история великого Конирайя, который обладал невероятной властью, но выглядел как оборванец — далее в обзоре.
Конирайя казался крутым, но выглядел как бомж
В культуре инков есть печальная легенда о боге плодородия.
Это история о Конирайе, чьи поступки принесли огромное количество вреда другим. Многие древние, антропоморфизированные боги не замечали собственных моральных и эмоциональных недостатков. У них не было никакой нужды быть более человечными, они никогда не пытались подняться над своими эмоциями, которые ими руководили в какой-то момент. Эти существа не подвергали сомнению внутренние побуждения, толкавшие их к действию. Сдержанность, миролюбие? Нет, не слышали. Это был класс, который находился несравнимо выше закона. Они действовали всегда руководствуясь лишь своими прихотями и требовали поклонения себе. Языческие боги все такие.
Языческие боги доброжелательностью к людям никогда не отличались.
Согласно некоторым легендам, Конирайя был весьма доброжелательным, ориентированным на человека богом-созидателем. Он мог создавать такие полезные вещи, как каналы, ирригационные системы и пахотные земли. Этот бог всегда был одет как нищий оборванец. Он бродил по Земле, играя роль странствующего учителя. Один из мифов о нём повествует, что такова была плата за его способность превращаться в любое животное, которым он хотел быть.
Есть версии, где написано, что Конирайя так одевался по своему собственному выбору. Таким образом он отождествлял себя с такими несчастными отбросами человеческого общества. Многие истории рассказывают о том, что за его вид бога часто высмеивали и оскорбляли. Таких людей он всегда наказывал. Тех же, кто проявлял по отношению к нему себя по-доброму, он, напротив, вознаграждал.
Почему Конирайя так выглядел точно никто не знает.
Любовная одержимость Конирайя
Однажды во время своих земных странствий, Конирайя встретил прекрасную девушку по имени Кавиллака. Она была невероятно красива и столь же целомудренна. Он попробовал ухаживать за ней, но дева его отвергла. Тогда Конирайя решил во что бы то ни стало овладеть ею. Он был просто одержим. Для осуществления своего плана бог превратился в райскую птицу и поместил своё семя в соблазнительный фрукт. Кавиллака съела его и забеременела. Когда ребёнку исполнился год она решила узнать, кто же его отец. Она инициировала нечто вроде собрания богов и задала там свой вопрос. Все боги мужского пола не могли дать ответа, у них не было подобной власти.
Рисунок андской женщины и ребёнка.
Конирайя в погоне за Кавиллакой
Схватив сына на руки, Кавиллака решила бежать куда глаза глядят. Такого отца ребёнка она принимать ни за что не хотела. Конирайя отправился в погоню. Он умел не только превращаться в своё творение, но и мысленно общаться с любым из них. Конирайя спросил у стервятника, где его любимая и сын, птица ответила. За это он благословил стервятника, сказав, что у него всегда будет еда. Пока бог гнался за женщиной, то спрашивал всех зверей, где она. Если они отвечали ему, то он их благословлял. Если они не могли ничего сказать, то проклинал. Так была проклята змея. У неё нет рук и ног и живёт она под землёй. Таким образом, царство животных разделилось в зависимости от того, смогло ли оно помочь Конирайе найти Кавиллаку.
Конирайя преследовал Кавиллаку, спрашивая всех животных по пути о том, видели ли они беглянку или нет.
Кавиллаке это вскоре надоело. Она была в отчаянии и решила убить себя и сына, чтобы спастись от ненавистного преследователя. Она вошла в океан с ребёнком на руках. Когда она погрузилась в воду с головой, то вместе с ребёнком превратилась в камень. По сей день эти камни стоят у берегов Тихого океана. Конирайя опоздал. Когда он достиг побережья, то не смог приблизиться к утёсу, ибо его охраняли две дочери морской богини. Конирайя попытался соблазнить одну из них, но потерпел неудачу. Увидев же камни, он решил отомстить богине. Она выращивала рыбу в одном водоёме. Разгневанный бог выпустил всю эту рыбу во все воды мира. Так он и скитается доселе по Земле, сея хаос, разыскивая женщину, которая была виновата только в том, что не могла вынести его ужасного вида и запаха.
Кавиллака и её ребенок превратились в камень, пытаясь сбежать от Конирайи. В наши дни эти камни расположены в Тихом океане у берегов Перу и известны как острова Пачакамак или Кавиллака.
Аллегория ли это?
Так бы ли Конирайя таким уж подлецом? Ведь он был богом плодородия. Его функцией было бросать семя, давать ему прорастать. Когда зерно падает в Землю, оно же не спрашивает у неё разрешения на то, чтобы прорасти. Когда альфа-самец оплодотворяет самок в стае, он тоже не спрашивает их мнения. Плодородие — это не личный выбор, это разнообразные возможности. Так что ничего плохого бедный Конирайя не сделал. Единственное о чём он забыл — это то, что любовь должна быть взаимной. Но он же считал себя богом, ему простительно.
Золотые идолы инков.
Языческие боги и истории о них часто представляют некую искажённую реальность. Всё самое худшее в природе человека обязательно в таком мифе вынесется в мораль, отвлекая от главного. Наверное именно поэтому в Ветхозаветные времена язычников и идолопоклонников принято было удалять из среды общества. Их извращённое мировоззрение распространялось как вирус, разрушая и уничтожая Божию гармонию.
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