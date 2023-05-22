Гель для стирки за копейки

Чтобы неплохо сэкономить на покупных порошках и гелях для стирки, а также качественно стирать любые вещи, сделайте моющее средство для машинки своими руками! Себестоимость такого геля — сущие копейки, но это нисколько не влияет на его качество.



Натрите 100 гр. любого мыла. Хорошо подходит хозяйственное, качественное детское или, например, Duru. Помните, что гель будет пахнуть так же, как и мыло, которое вы выберете.







Залейте 4 л воды. Поставьте на огонь. Дождитесь растворения мыла, после чего постепенно, по ложке, всыпьте 5 ст. л. кальцинированной соды. Выключите, снимите с огня, оставьте до полного остывания на ночь.







За ночь гель хорошо загустеет.







Чтобы он стал жиже, его нужно взбить погружным блендером.







И перелить в удобную тару для использования. Перед использованием слегка встряхивайте гель в бутылке, чтобы он стал жиже. На одну стирку понадобится 2-4 колпачка, в зависимости от количества белья и сложности загрязнений.





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