Позитивные картины китайского художника, которые возвращают радость жизни

Зажигательные танцы. Автор: Yutao Ge.
По словам китайского художника Ютао Ге (Yutao Ge), его картины – ничто иное, как жизнь, но вот только не такая, какой мы привыкли её видеть: «Отдав своё предпочтение классической живописи, я сосредотачиваюсь на максимально живых образах персонажей: самобытных, внутренне богатых, прекрасных, полных деликатности и тайн, которые предстоит разгадать. Каждая из картин – увлекательная история, состоящая из множества различных мгновений и событий, овеянных незримым, но ощутим теплом и душевным спокойствием».
Несмотря на то, что его работы практически похожи между собой, тем не менее, у каждой из них своя история, характер и настроение, где персонажи чётко на своих местах. Танцы, музыка, какое-то праздное веселье или тихие спокойные вечера наедине собой и собственными мыслями – выглядят настолько живо и правдоподобно, что, всматриваясь в простенькие лица, видишь всю ту искренность и эмоции, льющиеся из глубины души.
Телефонный разговор. Автор: Yutao Ge.
На прогулку. Автор: Yutao Ge.
http://navote.ru/?p=24795
Страстный танец. Автор: Yutao Ge.
Моя роза. Автор: Yutao Ge.
Музыканты. Автор: Yutao Ge.
Абстрактные мотивы. Автор: Yutao Ge.
http://navote.ru/?p=24795
Свобода и независимость. Автор: Yutao Ge.
Игры в поло. Автор: Yutao Ge.
Белые цветы. Автор: Yutao Ge.
Заводные танцы. Автор: Yutao Ge.
Самокат. Автор: Yutao Ge.
Золотая рыбка. Автор: Yutao Ge.
Бойз-бэнд. Автор: Yutao Ge.
Танцы. Автор: Yutao Ge.
Тихий вечер. Автор: Yutao Ge.
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