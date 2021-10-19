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Позитивные картины китайского художника, которые возвращают радость жизни


Зажигательные танцы. Автор: Yutao Ge.

Зажигательные танцы. Автор: Yutao Ge.

По словам китайского художника Ютао Ге (Yutao Ge), его картины – ничто иное, как жизнь, но вот только не такая, какой мы привыкли её видеть: «Отдав своё предпочтение классической живописи, я сосредотачиваюсь на максимально живых образах персонажей: самобытных, внутренне богатых, прекрасных, полных деликатности и тайн, которые предстоит разгадать. Каждая из картин – увлекательная история, состоящая из множества различных мгновений и событий, овеянных незримым, но ощутим теплом и душевным спокойствием».

Несмотря на то, что его работы практически похожи между собой, тем не менее, у каждой из них своя история, характер и настроение, где персонажи чётко на своих местах. Танцы, музыка, какое-то праздное веселье или тихие спокойные вечера наедине собой и собственными мыслями – выглядят настолько живо и правдоподобно, что, всматриваясь в простенькие лица, видишь всю ту искренность и эмоции, льющиеся из глубины души.
Телефонный разговор. Автор: Yutao Ge.

Телефонный разговор. Автор: Yutao Ge.

 
На прогулку. Автор: Yutao Ge.

На прогулку. Автор: Yutao Ge.

http://navote.ru/?p=24795
Страстный танец. Автор: Yutao Ge.

Страстный танец. Автор: Yutao Ge.

 
Моя роза. Автор: Yutao Ge.

Моя роза. Автор: Yutao Ge.

 
Музыканты. Автор: Yutao Ge.

Музыканты. Автор: Yutao Ge.

 
Абстрактные мотивы. Автор: Yutao Ge.

Абстрактные мотивы. Автор: Yutao Ge.

http://navote.
ru/?p=24795
Свобода и независимость. Автор: Yutao Ge.

Свобода и независимость. Автор: Yutao Ge.

 
Игры в поло. Автор: Yutao Ge.

Игры в поло. Автор: Yutao Ge.

 
Белые цветы. Автор: Yutao Ge.

Белые цветы. Автор: Yutao Ge.

 
Заводные танцы. Автор: Yutao Ge.

Заводные танцы. Автор: Yutao Ge.

 
Самокат. Автор: Yutao Ge.

Самокат. Автор: Yutao Ge.

 
Золотая рыбка. Автор: Yutao Ge.

Золотая рыбка. Автор: Yutao Ge.

 
Бойз-бэнд. Автор: Yutao Ge.

Бойз-бэнд. Автор: Yutao Ge.

 
Танцы. Автор: Yutao Ge.

Танцы. Автор: Yutao Ge.

 
Тихий вечер. Автор: Yutao Ge.

Тихий вечер. Автор: Yutao Ge.

 

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Позитивные картины китайского художника, которые возвращают радость жизни

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Позитивные картины китайского художника, которые возвращают радость жизниПодписаться на мой Instagram
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