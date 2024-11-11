6 неоднозначных модных трендов осени 2024-го, с которыми стоит быть осторожнее

Всякий год и сезон сопровождается появлением или сохранением огромного количества модных трендов. Вот только в действительно не каждая вещь, показанная на подиуме, действительно обязана оказаться в гардеробе каждой модницы. Нередко бывает и так, что одежда красиво будет радовать глаз только на показе, а вот в жизни принесёт одни неудобства и разочарования.
1. Пончо/кейпы
Не самый удобный в повседневной жизни предмет верхней одежды. /Фото: burdastyle.ru
Пончо, а также подобные им кейпы неожиданно опять оказались на десятках модных показов, возвращая нас в более ранние эпохи. Правда, в жизни с ними больше мороки, чем радости. В первую очередь, их нельзя назвать вещами, которые украсят любую девушку - они могут сильно утяжелить верх фигуры. Однако самой большой проблемой пончо и кейпов является их непрактичность: например, тем, кто много двигается в повседневной жизни, эта одежда не подойдёт, так как слишком неудобна. Впрочем, в качестве изюминки вечернего лука они действительно сойдут.
2. Мини-юбки с низкой талией
Не самый лучший тренд, вернувшийся из 2000-х. /Фото: thesymbol.ru
Одним из самых ярких примером возвращения трендов 2000-х годов в моду - это мини-юбки, больше напоминающие широкие пояса, так как они были ещё и с заниженной талией. Однако ещё тогда многие критиковали эту вещицу - в темпе обычной жизни приходилось постоянно думать о том, чтобы она сильно не задралась. К тому же, единственное время года, когда её ношение не будет проблемой для здоровья - это лето, а вот в холода в них запросто было простудиться. А если уж хочется надеть мини, стоит выбрать модель со средней или высокой посадкой.
3. Прозрачная юбка
Юбка, которая принесёт больше хлопот, чем удовольствия. /Фото: mixnews.lv
Одно время полупрозрачные юбки пропали с подиумов, а вот теперь опять вернулись. Правда, так же красиво и привлекательно, как на модных показах, в реальной жизни они выглядеть не будут. Тем более, что с ними много хлопот - то бельё выбрать правильное, то рискнуть замёрзнуть при первых же холодах, потому что колготки с этой юбкой сочетаются не очень хорошо.
4. Джинсы-баллоны
Нужно уметь правильно комбинировать. /Фото: ecofoto.ru
На пике популярности джинсы модели баллон удерживаются уже несколько сезонов, и до сих пор находятся модницы, которые не понимают, что эти штаны совсем не универсальны. Среди самых очевидных минусов таких джинс можно выделить визуальное расширение линии бёдер и утяжеление ног в принципе. Так что если вы не уверены, что сумеете грамотно подобрать остальные вещи к баллонам, исходя из особенностей модели и пропорций собственного тела, то от них лучше отказаться.
5. Многослойность
Для лука за пределами подиума лучше не нагромождать больше 2-3 слоёв. /Фото: lady.mail.ru
Наравне с оверсайзом, тренд на многослойность который год остаётся среди трендов. Причём с годами количество слоёв, кажется, только растёт - на подиумах в последнее время появляется всё больше образов, где юбки надевают поверх брюк, а наверх нахлобучивают несколько кофт. Однако дальше модных показов этой тенденции лучше не распространяться, ведь использование столько одежды в одном луке в обычной жизни может закончиться заслугой в виде звания капусты и.
6. Ковбойский стиль
Ковбойский стиль стоит добавлять в образы дозировано. /Фото: jaaj.club
Очередной виток популярности ковбойского стиля привнёс в тренды не только соответствующие шляпы, широкие кожаные ремни с большими пряжками и другие подобные вещи. А вот где именно всё это носить, вопрос ещё тот. Ведь одно дело так нарядиться на тематический праздник, но совсем другое - надевать это каждый день. Чтобы не выглядеть странно и неуместно в обычной жизни, можно использовать что-то одно в ковбойском стиле - например, тот же ремень или обувь из коричневой замши - в качестве яркого акцента, но не более.
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