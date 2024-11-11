6 неоднозначных модных трендов осени 2024-го, с которыми стоит быть осторожнее

1. Пончо/кейпы

Не самый удобный в повседневной жизни предмет верхней одежды. /Фото: burdastyle.ru

2. Мини-юбки с низкой талией

Не самый лучший тренд, вернувшийся из 2000-х. /Фото: thesymbol.ru

3. Прозрачная юбка

Юбка, которая принесёт больше хлопот, чем удовольствия. /Фото: mixnews.lv

4. Джинсы-баллоны

Нужно уметь правильно комбинировать. /Фото: ecofoto.ru

5. Многослойность

Для лука за пределами подиума лучше не нагромождать больше 2-3 слоёв. /Фото: lady.mail.ru

6. Ковбойский стиль

Ковбойский стиль стоит добавлять в образы дозировано. /Фото: jaaj.club