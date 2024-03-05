Как правильно выбрать мебель для квартиры-студии

Выбор мебели очень важен для любого жилья, но для маленькой квартиры — особенно. Подходящие предметы интерьера не только помогут использовать каждый драгоценный сантиметр, но и визуально увеличат пространство.

Разбираемся, какие нюансы помогут обустроить квартиру-студию максимально продумано.







О них по просьбе Marie Claire рассказывает предприниматель, бизнес-наставник и основатель мебельной компании Гуля Колесникова.



Используйте светлые оттенки мебели

Сохраните общий стиль квартиры

Выбирайте раскладной диван

Не делайте гардеробную

Установите кухню под потолок

Используйте распашные фасады на шкафах

Продумайте подсветку в мебели

Выбирайте шкафы с зеркальными дверями

Используйте в санузле единую столешницу

Интерьер для маленькой квартиры — это интерьер, в котором нет лишней мебели. Выбирайте только самые необходимые предметы и не забудьте об их цвете. Лучшим решением для квартиры-студии станет интерьер в спокойных, светлых тонах, разбавленный цветовыми акцентами. Светлые оттенки позволят визуально увеличить пространство. Но чисто белый цвет в интерьере выглядит неинтересно и скучно. Добавьте темных, например, графитовых оттенков. Чтобы они «не съедали» и без того небольшое пространство, используйте их в декоре или незначительных элементах мебели.Выбирая мебель в маленькую квартиру, руководствуйтесь следующим правилом: предметы должны совпадать по стилю и цвету. Квартира-студия — это open space, открытое пространство. В ней нет отдельных комнат, поэтому оттенки, которые используются в кухне, лучше выбрать и для другой мебели — шкафов, зоны гостиной. Цвет не обязательно должен полностью совпадать. Достаточно выбрать похожие или смежные оттенки, пусть даже в разной тональности. Цветовые акценты в интерьере можно расставить с помощью декора.Студия предполагает небольшую площадь, поэтому для комфортного сна лучше остановить выбор на раскладном диване, а не кровати. Выбирайте модель с независимым пружинным блоком. Она обеспечит здоровый сон за счет правильного положения тела во время отдыха. Именно диван, а не кровать, оптимальное решение для малогабаритной квартиры. Ведь в случае прихода гостей, его можно будет сложить и увеличить пространство.SOLTAЗонируйте спальню с помощью перегородки Разделить площадь маленькой квартиры — задача непростая. Для зонирования спальни подойдет перегородка. Гипсокартон или газобетон заберут слишком много пространства. Поэтому лучше сделать выбор в пользу деревянных реек. Они смотрятся стильно и занимают совсем мало места. С помощью таких реек можно обозначить границу не только спальни, но и гостиной, а также кухонной зоны, если это позволяет пространство.Если в квартире нет выделенной гардеробной зоны, лучше ее не делать. Используйте шкаф для хранения одежды. Во-первых, он занимает меньше места и выглядит гораздо компактнее. А во-вторых, его можно «вписать» в интерьер за счет единого с остальной мебелью стиля. В квартирах, которых не предусмотрено отдельной ниши или места под одежду, можно сделать шкаф, совмещенный с гостиной. Очень современно и эргономично выглядят интерьеры, в которых шкаф переходит в тв-зону, а затем в консольный стол.Кухонный гарнитур под потолок или максимально высокие шкафы — оптимальный выбор для студии. Такая кухня позволит увеличить площадь хранения и использовать драгоценное пространство. Конфигурация кухонного гарнитура может быть любой: прямой, угловой или «п»-образной. Выбор будет зависеть от особенностей конкретной кухни.Зонировать кухню, отделив ее от гостиной части, можно с помощью обеденного стола или барной стойки.Многие выбирают для маленьких квартир не шкафы-купе, а распашные. И не зря! Они позволяют сэкономить около 10 сантиметров пространства в глубину. Чтобы еще больше оптимизировать драгоценную площадь, заранее предусмотрите в шкафу место под пылесос и гладильную доску.Не только декоративную, но и функциональную цель несет в себе подсветка мебели. Освещение, использованное для рабочей поверхности кухонного гарнитура или шкафов, делает кухню более практичной и удобной. А декоративная подсветка в зоне ТВ или, например, в виде светодиодной ленты, встроенной в декоративное панно, придает помещению дополнительный уют без использования основного света.Не стоит делать в маленьких квартирах сложный или точечный свет, лучше встраивайте его в мебель в качестве дополнительного освещения.Шкаф с зеркальными дверями поможет визуально увеличить пространство и сделать его светлее. А еще, такой шкаф в прихожей избавит от необходимости искать место для зеркала в полный рост.Такой совмещенный вариант актуален именно для малогабаритных квартир. Столешница, объединяющая раковину и стиральную машину, не только красивая, но и полезная. Визуально выглядит аккуратно и компактно, при этом позволяет использовать дополнительное пространство над стиральной машиной.Маленькая квартира может стать уютной и функциональной, если следовать рекомендациями и советам по выбору мебели. Главное — вкладывать частичку души в пространство, которое создаете.