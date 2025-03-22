Что рисовали леонардески - ученики и последователи Леонардо да Винчи

Феномен леонардесков – как и почему они появились

Чезаре да Сесто, один из леонардесков, «Поклонение волхвов». Источник: commons.wikimedia.org.

Бернардино Луини - чьи работы раньше часто приписывались Леонардо. Источник: commons.wikimedia.org

Авторы копий и соавторы картин да Винчи

Возможно, что Больтраффио написал не только Портрет мальчика в образе Св. Себастьяна, но и «Спасителя мира».

Слева - предположительно, автопортрет да Винчи, справа - его портрет работы Мельци

Ученики, которые приблизились к учителю

Фрагмент «Девы в скалах» Джампьетрино. Источник: commons.wikimedia.org

В широком смысле слова, может быть, леонардесками следует признать всех живописцев эпохи позднего Возрождения - слишком уж велико было значение творчества да Винчи