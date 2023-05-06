10 крупнейших неразгаданных тайн нашей планеты Мы знаем, что большая часть Земли покрыта океаном, а основной компонент воздуха , которым мы дышим, — кислород. Однако две эти простые вещи являются самыми большими загадками нашей планеты. То, что мы принимаем за данность, на самом деле сложнее, чем кажется. Откуда на Земле появилась вода? ФОТО: WIKIIMAGES / PIXBAY Вода покрывает 70% земной поверхности, поэтому наш дом и называется «голубой планетой». Но почему воды так много на нашей планете, в то время как на других планетах Солнечной системы её почти нет? Четыре с половиной миллиарда лет назад Земля была сухой и каменистой, и не годилась для развития жизни. Одни учёные уверены, что вода на Земле появилась в результате многочисленных столкновений с гигантскими астероидами, поверхность которых покрывал лёд. Таким образом, моря, океаны и реки на нашей планете состоят из космического инея. Другие учёные убеждены, что вода на Земле — это конденсат, который образовался из-за изменения атмосферы планеты. А откуда появился кислород? Помимо большого количества воды, на нашей планете было и другое важное условие для формирования жизни — атмосфера, богатая кислородом. Она возникла примерно 2,4 миллиарда лет назад благодаря цианобактериям, которые выделяли кислород как побочный продукт во время жизнедеятельности. После вмешательства цианобактерий уровень кислорода на Земле то поднимался, то падал, а вместе с ним менялся облик организмов на планете. Около 540 миллионов лет назад уровень кислорода окончательно стабилизировался: состав атмосферы стал примерно таким же, как и сегодня. Учёные до сих пор не могут понять, почему уровень кислорода перестал меняться, и что послужило весомым фактором стабилизации. Почему случился Кембрийский взрыв? Кембрийским взрывом называют внезапное усложнение видов живых организмов, которое произошло на планете 540 миллионов лет назад. Как раз в тот период, когда окончательно изменилась атмосфера Земли. До этого момента жизнь на планете была представлена исключительно бактериями, эукариотами и простейшими растениями. Археологические находки показывают, что в самом начале Кембрийского периода эволюция пошла семимильными шагами, а организмы начали развиваться с невиданной ранее скоростью. Внезапно у них начали развиваться мозг, глаза и скелеты. Родословная почти всех живых существ, которые населяют Землю сегодня, начинается с Кембрийского взрыва. Большинство исследователей считает, что во всём виноваты кислород и нормализовавшийся состав земной атмосферы. Но некоторые уверены, что жизнь начала развиваться из-за специфических факторов: повышения температуры планеты, формирования мелководья . Сможем ли мы когда-нибудь предсказывать землетрясения? ФОТО: ANGELO GIORDANO / PIXBAY Да, делать небольшие прогнозы о землетрясениях мы можем и сегодня, но по точности они напоминают прогнозы погоды. Кроме того, сейсмическая информация поступает слишком поздно, поэтому землетрясения настолько разрушительны. Датчики регистрируют вибрации, когда части тектонических плит начинают трескаться под землёй настолько «громко», что сигналы долетают до поверхности. Сегодня учёные не знают, ни почему тектонические плиты двигаются, сталкиваются и разламываются, ни как предсказать катастрофические землетрясения заранее. Когда началось тектоническое движение плит? В частности, мы не можем точно предсказать землетрясения, потому что почти ничего не знаем о тектонических плитах планеты. Нам известно только, что земная кора состоит из нескольких тектонических плит, которые постоянно двигаются. Учёные до сих пор не могут точно сказать, где начинается землетрясение, и на каком уровне земной коры происходит разлом. Раскрыть тайны движения плит трудно потому, что у геологов нет достаточного количества доказательств, так как они просто не сохранились. Предположительно, плиты пришли в движение три миллиарда лет назад, но по какой причине — сказать невозможно. Что внутри Земли? Нам кажется, что мы изучили планету вдоль и поперёк и точно знаем, из чего состоит каждое вещество на Земле. Но мы исследовали только поверхность планеты — верхний слой земной коры. Недра планеты остаются неисследованными. И неудивительно, ведь под корой скрывается «негостеприимный» слой мантии, которая состоит из непробиваемых силикатных пород. Науке до сих пор неизвестно, что находится в центре планеты, потому что пробиться к нему невозможно. До середины XX века учёные считали, что ядро состоит из расплавленных никеля и железа. Однако затем обнаружилось, что вещества не соответствуют плотности ядра, которую примерно рассчитали исследователи. Что в действительности произошло с динозаврами? Оптечаток скелета морского динозавра ФОТО: ANUSORN PHUENGPRASERT NA CHOL / DEPOSITPHOTOS Миллионы лет назад динозавры были хозяевами планеты, а сегодня они — лишь музейные экспонаты. Раскопки показывают, что динозавры исчезли с лица Земли очень быстро. Почему? Учёные считают, что во всём виновата густая завеса из пыли, которая покрыла всю планету 65 миллионов лет назад. Пыль не пропускала солнечные лучи, в результате чего на планете нарушился фотосинтез. Парниковые газы увеличили температуру атмосферы до критической отметки, не оставив шансов этим огромным существам. Массированный выброс пыли в атмосферу, по мнению учёных, мог произойти по двум причинам. Или её поднял столкнувшийся с Землёй метеорит, или она взмыла в небо из-за извержения нескольких супервулканов. Откуда взялась Луна? Единого мнения о возникновении Луны на земной орбите не существует. Согласно одной теории, Луна сформировалась из-за столкновения Земли с небольшой протопланетой или астероидом. В таком случае спутник может быть или частью этой протопланеты, или частью Земли. Образцы, которые привезли после завершения миссии «Аполлон», показали, что химический состав Луны напоминает земной. Другая теория гласит, что спутник Земли — самостоятельная планета, которая прилетела из космоса миллиарды лет назад. Земля затянула её на свою орбиту, и мощная гравитация удерживает спутник и по сей день. Как Земля получила своё название? Забавный факт: Земля — единственная планета, которая не названа в честь римского или греческого бога. Слово «земля» (earth) представляет собой синтез древнеанглийских и древненемецких слов, которыми описывали почву, грунт, землю. Скорее всего, древние люди не догадывались, что их планета — одна из многих вращающихся в Солнечной системе. Видимые планеты люди считали небесными телами, поэтому и назвали их в честь богов. А собственному миру древние люди дали имя в честь пыли или земли под ногами. Как образовались сибирские кратеры? ФОТО: SPUTNIK MUNDO Кратеры, расположенные в Сибири, — самые «молодые» и загадочные тайны нашей планеты. В 2014 году на островах Ямал и Гыдан учёные обнаружили огромные дыры, пронизывающие поверхность. Время от времени появляются новые отверстия, а старые увеличиваются в диаметре. Теории, объясняющие происхождение дыр, разнообразны: от метеоритного дождя до вмешательства инопланетян. Но самой правдоподобной считается теория о том, что эти дыры возникли из-за взрыва метановых пузырей. Вечная мерзлота постепенно отступает, и газ вырывается наружу, деформируя породы . источник Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: И не забудьте: Подписаться на мой Instagram
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии