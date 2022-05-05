Пулярная народная подкормка для растений

После приготовления обеда у нас как правило остаются всевозможные очистки, в том числе и картофельные. Конечно, многие дачники не выкидывают их, а оставляют для компоста.
Однако, даже если у вас нет дачи, но есть комнатные растения, не спешите избавляться от картофельных очисток, а лучше приготовьте из них эффективную подкормку для своих зеленый питомцев.
Такая картофельная подкормка считается одной из самых популярных и эффективных «народных» подкормок, ведь она способствует росту и развитию растений, стимулирует цветение и увеличивает его продолжительность.
Дело в том, что картофельные очистки — отличные биостимуляторы, содержащие множество витаминов и необходимых растениям веществ, в числе которых калий, фосфор, магний, железо и цинк, а также глюкоза и крахмал, которых нередко называют кладезем полезных веществ, ведь именно в нем растение и запасает их на «черный день». Кроме того такая подкормка даст растениям азот.
Приготовить же эффективное и к тому же бесплатное удобрение из картофельных очисток очень просто. Для него берем очистки хорошо помытого картофеля и полностью их высушиваем. Единственное, что необходимо учитывать при заготовке, — картофель должен быть здоровым.
Высушенные очистки перемалываем в мясорубке или кофемолке и подкормка готова.
Перекормить растение такой подкормку практически невозможно, так как она натуральная, однако переусердствовать все равно не стоит.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как приготовить эффективное удобрение из картофельных очисток.
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