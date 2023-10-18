7 откровенно странных изобретений прошлого, отражение которых можно найти в наше время

Странные и пугающие изобретения прошлого.
Прогресс не стоит на месте. Иногда даже абсолютно непонятные и безумные вещи находят себе применение. Правда, случиться это может не сразу, а спустя порой столетия. Именно так случилось и с неоднозначными изобретениями, о которых пойдёт речь в этом обзоре.
1. Крылья птицы
Очередная попытка заставить человека летать.
В 1889 году изобретатель Рубен Сполдинг пытался создать вот такой вот летающий аппарат. Человека должен был нести воздушный шар, а планировать по воздуху человек должен был при помощи крыльев как у птицы.
2. Безопасный выход в окно
Неоднозначная система безопасности.
Что делать если случился пожар? Прыгать в окно? Это может быть ничуть не лучшей идеей, чем оставаться внутри и ждать помощи. Только если у вас нет парашюта на голову и башмаков с толстой резиновой подошвой. Именно такую систему эвакуации в 1879 году предлагал Бенджамин Оппенгеймер.
3. Ванна для «викторианцев»
Выглядит очень странно.
Вот такой вот аппарат для гидротерапии предлагал в 1900 году изобретатель Отто Гензель для представителей Викторианской Англии. Машина так и не была создана, а интенсивная гидротерапия вскоре и вовсе вышла из моды.
4. На мушке
А это разве этично?
Что вы видите на этой картинке? Похоже на пистолет, приделанный к мышеловке. Трудно поверить, но это действительно мышеловка, только вместо убийцы-зажима здесь пистолет. Будь в мире Женевская конвенция от мира животных, она бы однозначно запретила это орудие борьбы с грызунами.
5. Поздравляем, у вас робот
Жутковато как-то.
Роберт Клэй еще в 1971 году хотел создать вот такую вот жутковатую игрушку в виде маленького ребенка. По задумке, у робота должны были дергаться конечности так, чтобы он полз. При этом направление движения могло меняться.
6. Не велосипед
Выглядит достаточно интересно.
Велосипед - это не обязательно транспорт с педалями. Как насчет гребного велосипеда? Такой разработал в 1887 году Дэниел Кемпстер. Стоит убрать из конструкции колеса и неожиданно получится тренажер. Кто бы мог подумать.
7. Противогаз XIX
Похоже на какое-то средневековое орудие пытки.
Хорошо, что изобретатель Джордж Нилли все-таки ограничился только патентом на свою мудреную систему защиты от дыма, созданную в 1877 году. Выглядит, мягко говоря, неоднозначно. И очень пугающе.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии