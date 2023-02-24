Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Робин Уильямс в выпускном классе школы, 1969
Источник фотографий: Mixstuff.ru
Адольф Гитлер тоже был ребёнком
Мать Тереза в детстве
Брэд Питт (держит мяч) со своей школьной командой, 1977
Кристиан Бэйл за компьютером, конец 80-х
Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж в старших классах школы
Стивен Кольбер в колледже, 1984
Джордж Клуни
Кристофер Уокен
Иосиф Сталин, тюремное фото, 1911
Майкл Джордан в своей комнате студенческого общежития, 1982
Джим Керри, ок. 1980
Морган Фримен, 1970
Надпись на табличке: «Я просто клоун, которому грустно»
Боб Марли, 1965
Билл Клинтон, 1960
Билл Мюррей
Бен Стиллер с отцом во время путешествия в Нью-Йорк, 1978
Уинстон Черчилль, 1895
Вин Дизель
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