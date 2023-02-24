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Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Робин Уильямс в выпускном классе школы, 1969




Источник фотографий: Mixstuff.ru

Источник фотографий: Mixstuff.ru


 

Адольф Гитлер тоже был ребёнком


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Мать Тереза в детстве


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Брэд Питт (держит мяч) со своей школьной командой, 1977


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Кристиан Бэйл за компьютером, конец 80-х


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Звезда «Игры престолов» Питер Динклейдж в старших классах школы


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Стивен Кольбер в колледже, 1984


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Джордж Клуни


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Кристофер Уокен


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Иосиф Сталин, тюремное фото, 1911


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Майкл Джордан в своей комнате студенческого общежития, 1982


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Джим Керри, ок. 1980


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Морган Фримен, 1970


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Надпись на табличке: «Я просто клоун, которому грустно»

Боб Марли, 1965


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Билл Клинтон, 1960


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Билл Мюррей


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Бен Стиллер с отцом во время путешествия в Нью-Йорк, 1978


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Уинстон Черчилль, 1895


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

Вин Дизель


Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

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Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографий

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Знаменитости задолго до славы: 20 потрясающих фотографийПодписаться на мой Instagram
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