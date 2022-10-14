Как правильно стерилизовать банки

Стерилизация банок процесс трудоемкий и мало любимый хозяйками. Для домашних заготовок практически во всех рецептах используются стерильные банки. Отсюда и слово стерилизация.









Этот процесс проводят до заготовки, обычно ошпаривая в течение нескольких минут каждую банку кипятком. В некоторых рецептах хозяйки советуют банки уже с содержимым ставить в кипящую воду на несколько минут.

Я же хочу поделиться с вами опытом, как НЕ стерилизовать банки. Дело в том, что на даче у меня нет духовки, на на плите под чайником держать каждую банку по 10 минут мне было лень.

Как стерилизовать банки — проверенный способМы вывели свой способ стерилизации банок и крышек.

Перед заготовками мою банки содой, щедро натирая стенки банки внутри губкой. Промываю под проточной водой или в двух водах в тазике. Так же поступаю с крышками. Затем промытые крышки кипячу в кастрюльке 5 минут. А банки непосредственно перед наполнением наливаю кипятком на одну четверть и сливаю воду прокручивая банку в руках, чтобы она вся была ополоснута. Таким образом экономлю кучу времени.

Этот способ проверен мной на протяжении 10 лет. Ни одна баночка не взлетела и не забродила! Заготовки (варенье, лечо, маринованные грибы, проваренная аджика, огурцы и помидоры консервированные) стоят до весны без холодильника.

Так что метод 100%- й!Вы можете использовать этот способ для: заготовок на зиму маринованных огурцов и помидор, лечо из болгарского перца, баклажанной икры, маринованных грибов, чеснока, аджики свежей и проваренной, варенья 5 минутки и долгого способа, желе, соков, практически для всех рецептов домашнего консервирования.С осторожностью для: для мясных домашних консервов, консервов из курицы, мало прожаренных баклажан (типа огонёк), томатный сок из свежих помидор, и др. рецептов, где рекомендуется стерилизация в течение длительного времени. Заметим, что у нас на сайте большинство рецептов заготовок на зиму не требует стерилизации и вполне достаточно нашей обработки.ВИДЕО: Как стерилизовать банки? или Почему мои заготовки не «взлетают»??