Гололюд: Спенсер Туник снова всех разденет

Суть работ Спенсера Туника можно коротко описать одной фразой: много обнаженных людей. Нагота — основа инсталляций нью-йоркского фотографа. С 1990 года он организовал более 70 массовых обнаженных фотосессий по всему миру. За это время в провокационных съемках приняли участие сотни тысяч человек. По словам самого Туника, «толпа обнаженных людей способна превращаться в совершенно новые формы».



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На групповых снимках Спенсера теряются различия во внешности и строении тела. Дело вовсе не в самой наготе, а в послании, которое транслирует фотограф. Массовое ню он использует вовсе не для того, чтобы в необычных условиях показать голого человека. Целей множество: обратить внимание на проблемы экологии, взглянуть под другим углом на современное искусство. В 2009 году фотограф даже приезжал в Москву, чтобы устроить профессиональную фотосъемку «лица» российской столицы для Фотобиеннале.















Сейчас фотограф вновь набирает энтузиастов, готовых раздеться для очередного масштабного голого проекта. В этот раз массовая инсталляция призвана донести до мирового сообщества личное отношение фотографа к тому, что происходит на предвыборной гонке США. Фотосессия состоится 17 июля, в канун проведения съезда Республиканской партии. На сегодняшний день единственным кандидатом от республиканцев является Дональд Трамп, антипатии к которому Туник не скрывает.



















Для проекта Спенсер ищет ровно 100 раскованных барышень всех возрастов и религий, готовых раздеться ради того, чтобы сообщить всему миру: Соединенными Штатами должна управлять женщина. Новую съемку Туник посвящает своей жене и дочерям. Он надеется, что эффект, который произведет сотня обнаженных дам, хоть как-то повлияет на современную Америку. Фотограф хочет жить в стране, где женщины и мужчины обладают действительно равными правами и возможностями.















Обнаженные добровольцы стоят перед Сиднейским оперным театром на одной из съемок.







Обнаженные добровольцы на эскалаторе во время фотосессии нью-йоркского фотографа Спенсера Туника под названием Be Consumed в универмаге «Селфридж» в Лондоне, 27 апреля 2003 года.







Тысячи обнаженных людей на стадионе «Эрнст-Хаппель» позируют фотографу Спенсеру Тунику во время массовой фотосессии, 11 мая 2008 года.







Несколько сотен добровольцев покрыли свое тело краской. Последние штрихи перед началом съемки на площади Макса Иосифа в Мюнхене, 23 июня 2012 года.







В июле 2011 года Туник провел массовую фотосессию под названием «Спящие красавцы». Тогда 800 обнаженных людей ранним утром дрались подушками напротив бельгийского замка Гаасбек.























Добровольцы позируют обнаженными в театре Stadsschouwburg во время фотосессии Спенсера Туника в городе Брюгге на севере Бельгии.



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