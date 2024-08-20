Мэри Эннинг: 10-летняя девочка, нашедшая динозавров

Мэри Эннинг и древние морские ящеры, которых она открыла миру.
Первая девушка-англичанка, искавшая скелеты динозавров, прожила всю жизнь в безвестности. Ей было 10, когда она начала делать открытия, изменившие мировоззрение христианского человека.
Южное побережье Англии, на котором хорошо изучать геологию и древних динозавров.
Мэри Эннинг (Mary Anning) родилась в 1799 году на юге Англии в месте, известном как Юрское побережье. Ее семья жила в этом местности и имела свободный доступ к морю. Отец, Ричард, был столяром и заядлым коллекционером ископаемых, и он показал Мэри и ее брату, как пробираться к подножью скал во время отлива для поиска ископаемых образцов. Он также учил детей основам сбора ископаемых и идентификации. Эти навыки стали решающими для дальнейшей деятельности семьи.
Плезиозавр на охоте. | Фото: radio.cz.
После смерти отца Мэри возглавила семейный бизнес, она занялась поиском и продажей ископаемых. Эта 10-летняя девушка стала выкапывать материал, который дал фундаментальное понимание времени, истории и науки нашего мира. В этом возрасте большинство из нас продавали рисунки своим родителям, а не кости динозавров.
Мэри Эннинг и ее собака Трей. | Фото: atlasobscura.com.
Хоть Мэри и не имела школьного образования, она научилась читать, писать, рисовать и реконструировать ископаемые скелеты. Эннинг посылала эскизы своих открытий потенциальным покупателям: музеям и ученым, а также туристам и европейским дворянам-коллекционерам, которые постоянно искали чем пополнить их частные коллекции.
Древний водоплавающий ящер ихтиозавр. | Фото: znanijamira.ru.
Ее брат, Иосиф, в 1811 году наткнулся на 1,2-метровый череп ихтиозавра – ящера, жившего 200 миллионов лет назад. Изначально его ошибочно приняли за крокодила. Через год-полтора спустя, 12-летняя Мэри обнаружила остальную часть тела, которое вскоре было приобретено и помещено в местный музей.
Duria Antiquior - известная акварель 1830 года геолога Генри де ла Беша, на которой изображена доисторическая жизнь морского побережья юрского периода. | Фото: atlasobscura.com.
Ее друг и коллега геолог Генри де ла Беш пытался помочь исследовательнице. Он нарисовал доисторический сценку, основанную на ископаемых находках англичанки и передал Мэри выручку от отпечатанных копий. Тем не менее, даже при поддержке со стороны и многочисленных научных открытиях на основании ее находок, Эннинг всегда оставалась в сложном финансовом положении.
Письмо и рисунок Мэри Эннинг 1823 года объявляет об открытии ископаемого животного, теперь известного как плезиозавр. | Фото: atlasobscura.com.
В 1823 году Мэри Эннинг обнаружила плезиозавра, мезозойскую морскую рептилию с длинной шеей, крошечной головой и большими ластами. Будучи не только бедной, но, самое главное, женщиной, Эннинг не могла пробиться в образованные научные круги. Мужчины геологи публиковали статьи с результатами ее работы, а один из них даже написал о находке плезиозавра даже без упоминания имени Мэри Эннинг.
Более того, многие учены ставили под сомнение достоверность ее находки и не принимали ее всерьез, пока знаменитый французский анатом Жорж Кювье не объявил плезиозавра подлинным образцом ископаемого существа.
Английский натуралист Чарльз Дарвин. | Фото: novopetrivske-osoba.edukit.mk.ua.
В то время как 10-летняя Мэри Эннинг был занята выкапыванием древних раковин и черепов, европейцы по-прежнему были убеждены, что миру было всего 6000 лет. Библия была их учебником, и идея существования более древних существ была для них абсурдной. Открытия Эннинг морских ящеров, летающего динозавра птеродактиля и древних рыб были нежелательны. Особенно оскорбительным был тот факт, что их раскопала на свет бедная девушка на пляже.
Мэри Эннинг за работой: эскиз ее друга и коллеги Генри де ла Беш. | Фото: atlasobscura.com.
Мэри Эннинг умерла в ее родном городе в возрасте 47 лет. Ее некролог был опубликован в «Ежеквартальном журнале Геологического общества» - организации, которая не допускала женщин в течение еще 57 лет. В наши дни в Великобритании ее считают одной из самых влиятельных женщин-ученых.
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