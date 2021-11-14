5 блюд из рыбы, перед которыми невозможно устоять

1. Тартар из тунца

Блюдо, которое способно приятно удивить. \ Фото: gurmania.com.ua.

Тартар из тунца с кунжутом. \ Фото: google.ru.

2. Лосось терияки

Лосось в соусе терияки. \ Фото: кулинариссимо.рф.

Такое блюдо придётся по вкусу даже тем, кто не любит рыбу. \ Фото: mycooktes.ru.

3. Шашлык из осетрины

Сочный шашлык из осетрины. \ Фото: google.com.

Пальчики оближешь. \ Фото: yandex.uz.

4. Сибас на гриле

Невероятно вкусный сибас на гриле. \ Фото: 1000.menu.

Блюдо для истинных гурманов. \ Фото: google.ru.

5. Запечённая треска по-поморски

Запечённая треска по-поморски. \ Фото: pinterest.com.

Всё необходимое для приготовления. \ Фото: russianfood.com.