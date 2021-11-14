5 блюд из рыбы, перед которыми невозможно устоять

Жареная, тушёная, запечённая в духовке или на гриле, отварная, маринованная, солёная, копчённая, с гарниром и как самостоятельное блюдо – рыба, которая нравится, увы, не многим, но при этом вызывает зверский аппетит у тех, кто к ней неравнодушен. И чтобы угодить большинству, раскроем несколько секретов о том, как правильно приготовить рыбные блюда так, чтобы они пришлись по вкусу даже тем, кто равнодушен к такому виду мяса.
1. Тартар из тунца
Блюдо, которое способно приятно удивить. \ Фото: gurmania.com.ua.
Все мы не раз слышали про тартар. Да вот только мало кто знает о том, что его можно приготовить и из рыбы. Например, из тунца или лосося. Уж поверьте, такое блюдо реально удивит не только хозяйку, а и домочадцев, желающих отведать что-то новенькое, вкусное и необычное.
Рецепт № 1 тартар из тунца с авокадо
Ингредиенты:
• Филе свежего тунца - 200 гр;
• Авокадо - 1 шт;
• Лук шалот - 1-2 головки;
• Соевый соус;
• Бальзамический уксус;
• Лимонный сок;
• Зелёный лук;
• Чёрный перец.
Способ приготовления:
• Филе тунца нарезать мелким кубиком;
• Лук-шалот нарезать мелким кубиком и смешать с тунцом;
• Добавить в полученную смесь немного соевого соуса;
• Поперчить и приправить мелко рубленным зелёным луком;
• Всё перемешать до получения однородной массы;
• Отправить в холодильник примерно на полчаса;
• Перед подачей тартар выложить в порционную круглую или квадратную форму;
• А после аккуратно перевернуть на блюдо, чтобы получилась пасочка;
• Сбрызнуть бальзамическим уксусом;
• Авокадо нарезать дольками;
• Сбрызнуть лимонным соком и выложить сверху на тартар.
Тартар из тунца с кунжутом. \ Фото: google.ru.
Рецепт № 2 тартар из тунца с кунжутом
Ингредиенты:
• Филе тунца - 300 г;
• Соевый соус - 1 ст.л;
• Сок лайма - 1 ст.л;
• Кунжутное масло - 1 ч.л;
• Тёртый имбирь - 1/2 ч.л;
• Семена кунжута - 1 ч.л;
• Несколько веточек кинзы и зелёного лука;
• Чёрный перец по вкусу.
Способ приготовления:
• Семена кунжута обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета;
• Филе тунца нарезать крупными кубиками и уложить в миску;
• Добавить кунжут, а также мелко нарезанную кинзу (чуть больше) и рубленный зелёный лук (чуть меньше);
• Смешать соевый соус, сок лайма и кунжутное масло;
• Добавить имбирь, натёртый на мелкой тёрке;
• Взбить вилкой до получения однородной массы;
• Заправку перелить в миску к филе тунца;
• Тщательно перемешать, чтобы соус хорошенько пропитал каждый кусочек;
• Подавать, приправив чёрным молотым перцем.
2. Лосось терияки
Лосось в соусе терияки. \ Фото: кулинариссимо.рф.
Соус терияки прекрасно сочетается с мясными блюдами, рисом, лапшой, роллами, суши, а также другими морепродуктами. Но как утверждают кулинары, классический японский терияки идеально подойдёт для рыбного филе или стейка из рыбы. Приготовить его не составит труда в домашних условиях, а пикантный вкус приятно удивит, дополнив мясо лосося пряными нотками с лёгкой кислинкой.
Ингредиенты:
Для соуса:
• Соевый соус - 150 мл;
• Винный уксус (6% из белого вина) - 1ст.л;
• Имбирь сушёный - 1-2 ч.л;
• Чеснок сушёный - 1-2 ч.л;
• Тростниковый сахар - 8 кубиков или 4 ч.л;
• Крахмал картофельный - 2-3 ч.л. без горки;
• Мёд - 1 ст.л;
• Вода - 80 мл (1/3 граненого стакана)
• Рафинированное оливковое или подсолнечное масло - 2 ч.л.
• Стеклянная ёмкость с крышкой.
Способ приготовления:
• На среднем огне разогреть сковороду или сотейник;
• Добавить соевый соус, сахар, имбирь и чеснок;
• После аккуратно добавить винный соус, оливковое (или подсолнечное) масло и мёд;
• Не забывать постоянно помешивать;
• Крахмал развести в воде и добавить к остальным ингредиентам, продолжая помешивать;
• Готовить примерно 10-15 минут;
• Готовый соус остудить и перелить в стеклянную ёмкость с крышкой;
• Хранить такой соус нужно в холодильнике.
Такое блюдо придётся по вкусу даже тем, кто не любит рыбу. \ Фото: mycooktes.ru.
Ингредиенты:
• Филе лосося - 400 г;
• Соус терияки -50 мл;
• Семена кунжута - 1 ч.л;
• Зелёный лук - 1 перо.
Способ приготовления:
• Филе лосося избавить от костей;
• Ополоснуть под проточной водой и обсушить бумажными полотенцами;
• После филе аккуратно нарезать равномерными кусочками;
• Нарезанные кусочки отправить в миску или кастрюлю;
• Залить соусом терияки так, чтобы все кусочки хорошо покрылись жидкостью;
• Накрыть крышкой и отправить в холодильник не меньше, чем на полчаса;
• На разогретую сковороду налить масло для жарки и выложить филе;
• Обжарить его со всех сторон около двух минут;
• После добавить соус, в котором мариновалась рыба;
• Тушить под крышкой около минуты на среднем огне;
• Дать настояться пару минут;
• Подавать с зелёным луком, кунжутом и гарниром.
3. Шашлык из осетрины
Сочный шашлык из осетрины. \ Фото: google.com.
Мы так привыкли к традиционному шашлыку, что напрочь забываем о том, что его запросто можно приготовить из рыбы. Только представьте себе сочные и ароматные кусочки рыбы на мангале в сочетании с различными соусами и зеленью – прекрасная альтернатива привычному мясу.
Ингредиенты:
• Осетрина – 1 кг;
• Сухое белое вино – 150 мл;
• Лимон – половинка;
• Масло подсолнечное рафинированное – 50 мл;
• Лук (средний) – 4 шт;
• Помидоры – 0,5 кг;
• Сладкий перец – 2 шт.;
• Соль, перец чёрный молотый и лавровый лист по вкусу.
Пальчики оближешь. \ Фото: yandex.uz.
Способ приготовления:
• Рыбу, помыть, обсушить, очистить и разделать;
• Полученное филе нарезать равномерными кусочками средней величины;
Приготовить маринад:
• Смешать вино, масло, сок половины лимона и лук, нарезанный кольцами;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Кусочки филе выложить в маринад;
• Перемешать и отправить в холодильник на полтора-два часа;
• Помидоры нарезать кружками, сладкий перец – средними кусочками;
• Промаринованное филе процедить;
• Нанизывать на шампур или шпажки, чередуя кусочки филе с помидором, луком и сладким перцем;
• Жарить до румяной корочки.
4. Сибас на гриле
Невероятно вкусный сибас на гриле. \ Фото: 1000.menu.
Как оказалось, на гриле можно запекать не только мясо и овощи, а и рыбу, которая в итоге по своим вкусовым качествам нисколько не уступает первым двум.
Ингредиенты:
• Сибас - 1-2 шт (в зависимости от количества человек);
• Лимон - 1-2 ломтика;
• Тимьян свежий - 1 веточка;
• Оливковое масло - 1 ст. л;
• Соль и перец по вкусу.
Для соуса:
• Оливковое масло - 50 г;
• Орегано сушёный - 1 щепотка;
• Лимон - ¼ шт;
• Соль и перец по вкусу.
Блюдо для истинных гурманов. \ Фото: google.ru.
Способ приготовления:
• Рыбу выпотрошить, вымыть и хорошо просушить брюшко;
• Посолить, поперчить внутри, положить лимон, тимьян;
• Выложить рыбу на гриль, смазав маслом;
• Жарить до готовности;
• Смешать все ингредиенты для соуса и подавать на стол.
5. Запечённая треска по-поморски
Запечённая треска по-поморски. \ Фото: pinterest.com.
Только представьте себе – сочное филе трески, золотистые кольца лука, тонкие хрустящие картофельные слайсы и невероятный аромат, устоять перед которым практически невозможно, ведь треска по-поморски так и манит одним лишь своим видом, глядя на который, невольно облизываешь пальчики.
Ингредиенты:
• Филе трески - 300 г;
• Лук - 1 шт;
• Творог или рикотта - 150 г;
• Несколько веточек укропа;
• Картофель среднего размера - 1 шт;
• Сливочное масло;
• Соль и чёрный перец по вкусу.
Всё необходимое для приготовления. \ Фото: russianfood.com.
Способ приготовления:
• Лук нарезать тонкими перьями и, помешивая, протушить в сливочном масле на слабом огне до мягкости и прозрачности, в конце дав луку самую малость поджариться;
• Филе трески избавить от костей;
• Посолить с обеих сторон и оставить на 15 минут;
• Затем обжарить его на сливочном масле на огне выше среднего по минуте с каждой стороны;
• Переложить в форму для запекания или на противень (дать остыть);
• Творог или рикотту посолить, добавить зелень и хорошенько перемешать;
• Картошку очистить и нарезать тонкими ломтиками;
• Бланшировать в кипящей подсоленной воде около минуты;
• Затем откинуть на дуршлаг;
• Лук выложить ровным слоем поверх трески;
• Сверху выложить рикотту или творог;
• Накрыть слоем из картофельных «лепестков», располагая их внахлест;
• Смазать сверху растопленным сливочным маслом;
• Отправить в духовку, разогретую до 220 градусов;
• Готовить 7-10 минут, до тех пор, пока картошка не станет слегка золотистой;
• Готовое блюдо аккуратно переложите на тарелки с помощью широкой лопатки, стараясь сохранить всю конструкцию в целости;
• Подавать к столу, украсив веточкой укропа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии