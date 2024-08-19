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Эффективное средство для чистки унитаза из самых простых ингредиентов

Чистка унитаза — не самое приятное занятие, с этим согласится каждая хозяйка. И для того, чтобы минимизировать количество потраченного времени и сил на данную бытовую задачу, предлагаем использовать очень эффективное самодельное чистящее средство.
Результат от использования бюджетного средства будет поразительным: унитаз вновь станет белоснежным, уйдут даже сложные загрязнения.





Для приготовления чистящего средства понадобится:

теплая вода — 150 мл;

лимонная кислота — 25 гр;

средство для мытья посуды — 3 ст.л;

зубная паста — 1 ст.л.



Соедините все ингредиенты в миске с теплой водой и хорошо перемешайте. Необходимо, чтобы лимонная кислота полностью растворилась.



После того как пена немного осядет, готовое средство перелейте в пластиковую бутылку.



Для чистки унитаза налейте средство в унитаз и распределите его по стенкам с помощью ершика. Оставьте средство «работать» на 1 час. Все, что останется сделать — слегка потереть унитаз ершиком. Эффект будет поразительным!



Данное средство можно также использовать для мытья ванной, душевой кабины, плитки, смесителей.
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Унитаз
средство

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