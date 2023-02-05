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Слова, которые помогают остановить переедание

Наша установка «я должна быть идеальна», «все должно быть идеально» (потому что боимся, что иначе потеряем контроль, не добьемся успеха, нас не будут любить, мы не будем счастливы) — в прямом смысле слова заставляет переедать. Рано или поздно стремление к совершенству приводит к срыву — это закон жизненной энергии.

Слова, которые помогают остановить переедание

Вудман описывает два сценария на пике напряжения и усталости, чаще всего вечером после рабочего дня, — один ведет к обжорству, другой поворачивает ситуацию в позитивное русло, помогает сбросить накопившееся напряжение без переедания.

1. Внутренний монолог при движении энергии в сторону приступа обжорства (мы отпускаем энергию в бессознательное):
«Я выдохлась. Я чувствую себя опустошенной людьми, которые меня окружают. Я голодна. Не могу собраться. Мне нужна пища. В моей жизни нет любви. Меня никто не любит. Я здесь ни при чем. Мне нужно сладкое. Я должна получить сладкое. Меня нельзя лишать всего на свете. Вся моя жизнь проходит не так, но я ничего не могу поделать. Я ни в чем не виновата. Я не могу с ней справиться. Я не могу ее устроить. Не могу. Не могу».

Вудман комментирует эту негативную мантру:

«С психологической точки зрения, эта женщина не берет на себя ответственность за свою Тень и не принимает в расчет реальное положение дел в своей жизни, чтобы предпринять какие-то действия, которые могли бы ей помочь. Отказываясь взять на себя ответственность, она вместе с тем отрицает и свою вину, и свое пагубное поведение. Инфантильное (детское) желание мгновенного удовлетворения заставляет ее быть безразличной к собственным чувствам, тем самым она открывает путь.негативным эмоциям». Последствия этой подавляющей волны негатива будут очевидны позже, когда приступ обжорства достигнет своего апофеоза.

2. Внутренний монолог при движении энергии в сторону снятия стресса без переедания (мы направляяем энергию к сознанию). Этот монолог звучит как позитивная мантра:
«Я устала. Я люблю себя. Люблю свое тело. Я разрешаю, чтобы обо мне заботились. Я люблю свою внутреннюю женщину. Чем было бы лучше ее накормить? Мне действительно хочется съесть именно это? Может быть, послушать музыку? Потанцевать? Да, я полная, но я пытаюсь освободиь свое настоящее женское тело, независимо от его формы. Какова сегодня реальность? Со мной случилось то, что случилось. Мне нужно расслабиться и успокоиться. Я хочу поддержать свою жизнь. Я смогу это сделать. Я смогу. Я смогу».

В этом монологе полнота рассматривается как факт, словно она представляет собой яркую часть Тени, которую, наверно, никогда не приходилось проживать полностью. В отличие от «Я не могу» (эти слова усиливают паттерн негативного мышления), установка явлется позитивной, способствующей постоянному укреплению уверенности в себе. Чем сильнее становится вера в себя, тем меньше желание заедать неприятные эмоции. Ключ к успеху в том, чтобы прислушаться к себе и честно назвать свои чувства в данный момент (они причиняют боль, поэтому мы стараемся заглушить их едой).

Комментарий Вудман:

«В „Китайской книге перемен“ говорится о постоянных изменениях, которые происходят внутри человека. Мужская энергия Ян, энергия творчества, постоянно и упорно устремляет нас вперед, к цели, пока не становится слишком сильной, чтобы вызвать срыв — и тогда из глубины появляется восприимчивая женственность Инь и постепенно движет человеком, помогая ему дойти до вершины. Жизнь — постоянное стремление обрести баланс этих двух сил. Чем более зрелым становится человек, тем больше он способен избегать крайностей, связанных с каждым полюсом. Поэтому маятник не набирает слишком большую амплитуду, отклонясь далеко вправо только для того чтбы затем с не менее разрушительной силой отклонится влево, порождая бессмысленный цикл действий и депрессию…

Чем больше я становлюсь белой и пушистой на одном полюсе, тем более длинным и черным становится шлейф энергии, которая бессознательно скапливается у меня за спиной».

Итак, смысл в том, чтобы избегать крайностей и стремиться к золотой середине — причем во всех областях жизни, а не только в том, что касается еды. Если вы чувствуете, что выбиваетесь из равновесия — переработали или, наоборот, недоработали, общаетесь слишком много и устаете от людей или, напротив, слишком мало и скучаете по живой беседе с интересным человеком, слишком строго следите за питанием и рьяно занимаетесь спортом или наоборот, игнорируете все идеи здорового образа жизни — выравнивайте ситуацию.

Прислушивайтесь к себе — как только почувствуете себя «тесно» — спросите, что происходит? Выбилась прядь из прически и теперь она не «идеальная»? Улыбнитесь и оставьте, как есть. Сидите в напряженной, неудобной позе, потому что рядом кто-то, кого вы стесняетесь? Представьте, что вы дома, и сядьте как можно удобнее, сделайте несколько спокойных глубоких вдохов. Во всем соглашаетесь с близким человеком, чтобы не ранить, но страдаете от собственной «белой пушистости»? Честно выскажите свои чувства — что вам нравится, а что нет и почему.

Эти, на первый взгляд, мелочи — защита от приступов обжорства и низкой самооценки. И помните, лучше «достаточно хорошо», чем «идеально». Идеально не бывает никогда, а «достаточно хорошо» обеспечит вам здоровую психику и хорошее настроение.

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Слова, которые помогают остановить переедание

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