Слова, которые помогают остановить переедание

Вудман описывает два сценария на пике напряжения и усталости, чаще всего вечером после рабочего дня, — один ведет к обжорству, другой поворачивает ситуацию в позитивное русло, помогает сбросить накопившееся напряжение без переедания.
1. Внутренний монолог при движении энергии в сторону приступа обжорства (мы отпускаем энергию в бессознательное):
«Я выдохлась. Я чувствую себя опустошенной людьми, которые меня окружают. Я голодна. Не могу собраться. Мне нужна пища. В моей жизни нет любви. Меня никто не любит. Я здесь ни при чем. Мне нужно сладкое. Я должна получить сладкое. Меня нельзя лишать всего на свете. Вся моя жизнь проходит не так, но я ничего не могу поделать. Я ни в чем не виновата. Я не могу с ней справиться. Я не могу ее устроить. Не могу. Не могу».
Вудман комментирует эту негативную мантру:
«С психологической точки зрения, эта женщина не берет на себя ответственность за свою Тень и не принимает в расчет реальное положение дел в своей жизни, чтобы предпринять какие-то действия, которые могли бы ей помочь. Отказываясь взять на себя ответственность, она вместе с тем отрицает и свою вину, и свое пагубное поведение. Инфантильное (детское) желание мгновенного удовлетворения заставляет ее быть безразличной к собственным чувствам, тем самым она открывает путь.негативным эмоциям». Последствия этой подавляющей волны негатива будут очевидны позже, когда приступ обжорства достигнет своего апофеоза.
2. Внутренний монолог при движении энергии в сторону снятия стресса без переедания (мы направляяем энергию к сознанию). Этот монолог звучит как позитивная мантра:
«Я устала. Я люблю себя. Люблю свое тело. Я разрешаю, чтобы обо мне заботились. Я люблю свою внутреннюю женщину. Чем было бы лучше ее накормить? Мне действительно хочется съесть именно это? Может быть, послушать музыку? Потанцевать? Да, я полная, но я пытаюсь освободиь свое настоящее женское тело, независимо от его формы. Какова сегодня реальность? Со мной случилось то, что случилось. Мне нужно расслабиться и успокоиться. Я хочу поддержать свою жизнь. Я смогу это сделать. Я смогу. Я смогу».
В этом монологе полнота рассматривается как факт, словно она представляет собой яркую часть Тени, которую, наверно, никогда не приходилось проживать полностью. В отличие от «Я не могу» (эти слова усиливают паттерн негативного мышления), установка явлется позитивной, способствующей постоянному укреплению уверенности в себе. Чем сильнее становится вера в себя, тем меньше желание заедать неприятные эмоции. Ключ к успеху в том, чтобы прислушаться к себе и честно назвать свои чувства в данный момент (они причиняют боль, поэтому мы стараемся заглушить их едой).
Комментарий Вудман:
«В „Китайской книге перемен“ говорится о постоянных изменениях, которые происходят внутри человека. Мужская энергия Ян, энергия творчества, постоянно и упорно устремляет нас вперед, к цели, пока не становится слишком сильной, чтобы вызвать срыв — и тогда из глубины появляется восприимчивая женственность Инь и постепенно движет человеком, помогая ему дойти до вершины. Жизнь — постоянное стремление обрести баланс этих двух сил. Чем более зрелым становится человек, тем больше он способен избегать крайностей, связанных с каждым полюсом. Поэтому маятник не набирает слишком большую амплитуду, отклонясь далеко вправо только для того чтбы затем с не менее разрушительной силой отклонится влево, порождая бессмысленный цикл действий и депрессию…
Чем больше я становлюсь белой и пушистой на одном полюсе, тем более длинным и черным становится шлейф энергии, которая бессознательно скапливается у меня за спиной».
Итак, смысл в том, чтобы избегать крайностей и стремиться к золотой середине — причем во всех областях жизни, а не только в том, что касается еды. Если вы чувствуете, что выбиваетесь из равновесия — переработали или, наоборот, недоработали, общаетесь слишком много и устаете от людей или, напротив, слишком мало и скучаете по живой беседе с интересным человеком, слишком строго следите за питанием и рьяно занимаетесь спортом или наоборот, игнорируете все идеи здорового образа жизни — выравнивайте ситуацию.
Прислушивайтесь к себе — как только почувствуете себя «тесно» — спросите, что происходит? Выбилась прядь из прически и теперь она не «идеальная»? Улыбнитесь и оставьте, как есть. Сидите в напряженной, неудобной позе, потому что рядом кто-то, кого вы стесняетесь? Представьте, что вы дома, и сядьте как можно удобнее, сделайте несколько спокойных глубоких вдохов. Во всем соглашаетесь с близким человеком, чтобы не ранить, но страдаете от собственной «белой пушистости»? Честно выскажите свои чувства — что вам нравится, а что нет и почему.
Эти, на первый взгляд, мелочи — защита от приступов обжорства и низкой самооценки. И помните, лучше «достаточно хорошо», чем «идеально». Идеально не бывает никогда, а «достаточно хорошо» обеспечит вам здоровую психику и хорошее настроение.
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