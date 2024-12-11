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Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Средний человек представляет себе рок-музыкантов тусовщиками, который живут по принципу «Живи быстро, умри молодым» — с ежедневным алкоголем, наркотиками и кутежом. Сейчас эта идея может показаться устаревшим стереотипом, но в ХХ веке она не так уж и отличалась от правды. Рассказывает блогер soullaway, который собирает фотографии российских рок-музыкантов 1980-1990-х годов.

Примечания в скобках, кто есть кто, — от редакции

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Виктор Цой ушел молодым, и неизвестно, были бы у него в итоге проблемы с алкоголем. По воспоминаниям Сергея Фирсова (заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба, директор клуба «Камчатка»), Виктор был сильный и волевой человек. Но иногда и он выпивал.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

На этом снимке из Архангельска, он, возможно, пьет квас.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Но на фотографии с Константином Кинчевым («Алиса») отчетливо видна бутылочка портвейна.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Свадьба. На фотографии можно при желании опознать Сергея Курехина и Цоя.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Виктор Цой на застолье. Какие-то тут все грустные.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Еще фотографии с какой-то свадьбы. Часть мероприятий проходила в котельной «Камчатка». Александр Башлачев, видимо, говорит тост.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Узнается Олег Гаркуша («АукцЫон») со стаканом. Фирсов кривляется с бутербродом.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Леонид Федоров («АукцЫон») и Олег Гаркуша. Последний, кстати, уже много лет вообще не пьет алкоголь.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Еще молодой Олег из котельной.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

А вот и его коллега по цеху разливает. Федоров, конечно, прекрасен в такой обстановке.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Олег Гаркуша отдыхает после трудовых будней.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Молодые Майк Науменко («Зоопарк») и Борис Гребенщиков («Аквариум»). У Майка отчетливо видна бутылка в руках.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Гребенщиков уверенно держит бутылку. Все молоды и прекрасны.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Группа «Аквариум» на отдыхе.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Молодой Майк Науменко и флакон.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Майк на разливе.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Константин Кинчев пригубляет.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Здесь он же балуется пивком.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Снова пьют.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

И снова! Здесь у него в собутыльниках Анатолий Крупнов («Черный обелиск»).

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Опять пивком балуется.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Молодая группа «Ноль». Допустим, в банке квас.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Но зато уж тут точно видно, что ребята пьют алкоголь.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Федор Чистяков («Ноль») в окружении бутылок загрустил.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius) и Жанна Агузарова выпивают и ведут светскую беседу.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Вячеслав Геннадьевич и водка.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Хватается за голову, глядя на шампанское.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Вячеслав решил поспать.

Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Судя по всему, на всяких банкетах Бутусов регулярно ложился спать. Вот он в обнимку с Фирсовым.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Юрий Шевчук («ДДТ») и натюрморт.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Еще вам молодого Шевчука.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Спрятался за цветами дядя Юра.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
«Агата Кристи» в свои лучшие годы.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Очередное застолье. Самойлов-младший («Агата Кристи»), ударник Котов («Агата Кристи») и барышня из группы «Ева».
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
А тут Самойлов-старший («Агата Кристи») и Шура Би-2.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Группа «Чайф». Допустим, они пьют чай.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Но зато Панов (Андрей Панов, также известен как Свинья, группа «Автоматические удовлетворители») уж точно пил не чай.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Смотрите, какое милое заведение посещали «Автоматические удовлетворители» в свое время. Боже, какие интерьеры. И ведь такое сохранилось и по сей день.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Утренняя рюмка из рук любимой женщины. Панова, видимо, приводят в чувство.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Панов, портвейн и любимая женщина.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Юрий Хой (Юрий Клинских, «Сектор газа») в естественной среде обитания.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Игорь Федорович Летов дает автограф в окружении алкоголя.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Пьет водку во время концерта.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Ударник Александр Андрюшкин и гитарист Константин Рябинов из «Гражданской обороны» выпивают после выступления. А может быть, и перед.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Игорь Жевтун из «Гражданской обороны» и Андрей Машнин из «Машнинбэнда» выпивают перед поездом.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
А это Машнин обнимает ящик пива. Рядом сидит Фирсов.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Разливают. На этой фотографии есть Армен Григорян («Крематорий») и Майк Науменко. Фотографа, правда, больше интересовали рюмки.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Отдых группы «Крематорий» во время гастролей.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Ник Рок-н-ролл выпивает.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Олди (Сергей Белоусов, «Комитет охраны тепла») наблюдает за Жабой (джазовый пианист Константин Гурьянов) и водкой.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Евгений Федоров (Tequilajazzz) пьет из рюмки во время выступления.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Молодой Сергей Шнуров («Ленинград») с бокалом.
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Бутылка и Александр Васильев («Сплин»).
Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды
Ну и Земфиры вам в ленту.

Собственно, все. И помните самое главное: алкоголь вредит вашему здоровью. Никому он не принес счастья, а некоторых из представленных здесь людей свел в итоге в могилу. Лучше обходиться без него — правда, кого хоть раз останавливала подобная информация? В общем, берегите себя и спасибо вам за внимание.

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