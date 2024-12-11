Какой алкоголь предпочитали российские рок-звёзды

Средний человек представляет себе рок-музыкантов тусовщиками, который живут по принципу «Живи быстро, умри молодым» — с ежедневным алкоголем, наркотиками и кутежом. Сейчас эта идея может показаться устаревшим стереотипом, но в ХХ веке она не так уж и отличалась от правды. Рассказывает блогер soullaway, который собирает фотографии российских рок-музыкантов 1980-1990-х годов.

Примечания в скобках, кто есть кто, — от редакцииВиктор Цой ушел молодым, и неизвестно, были бы у него в итоге проблемы с алкоголем. По воспоминаниям Сергея Фирсова (заведующий фонотекой Ленинградского рок-клуба, директор клуба «Камчатка»), Виктор был сильный и волевой человек. Но иногда и он выпивал.На этом снимке из Архангельска, он, возможно, пьет квас.Но на фотографии с Константином Кинчевым («Алиса») отчетливо видна бутылочка портвейна.Свадьба. На фотографии можно при желании опознать Сергея Курехина и Цоя.Виктор Цой на застолье. Какие-то тут все грустные.Еще фотографии с какой-то свадьбы. Часть мероприятий проходила в котельной «Камчатка». Александр Башлачев, видимо, говорит тост.Узнается Олег Гаркуша («АукцЫон») со стаканом. Фирсов кривляется с бутербродом Леонид Федоров («АукцЫон») и Олег Гаркуша. Последний, кстати, уже много лет вообще не пьет алкоголь.Еще молодой Олег из котельной А вот и его коллега по цеху разливает. Федоров, конечно, прекрасен в такой обстановке.Олег Гаркуша отдыхает после трудовых будней.Молодые Майк Науменко («Зоопарк») и Борис Гребенщиков («Аквариум»). У Майка отчетливо видна бутылка в руках.Гребенщиков уверенно держит бутылку. Все молоды и прекрасны.Группа «Аквариум» на отдыхе.Молодой Майк Науменко и флакон.Майк на разливе.Константин Кинчев пригубляет.Здесь он же балуется пивком.Снова пьют.И снова! Здесь у него в собутыльниках Анатолий Крупнов («Черный обелиск»).Опять пивком балуется.Молодая группа «Ноль». Допустим, в банке квас . Но зато уж тут точно видно, что ребята пьют алкоголь.Федор Чистяков («Ноль») в окружении бутылок загрустил.Вячеслав Бутусов (Nautilus Pompilius) и Жанна Агузарова выпивают и ведут светскую беседу.Вячеслав Геннадьевич и водка . Хватается за голову, глядя на шампанское.Вячеслав решил поспать.Судя по всему, на всяких банкетах Бутусов регулярно ложился спать. Вот он в обнимку с Фирсовым.Юрий Шевчук («ДДТ») и натюрморт.Еще вам молодого Шевчука.Спрятался за цветами дядя Юра.«Агата Кристи» в свои лучшие годы.Очередное застолье. Самойлов-младший («Агата Кристи»), ударник Котов («Агата Кристи») и барышня из группы «Ева».А тут Самойлов-старший («Агата Кристи») и Шура Би-2.Группа «Чайф». Допустим, они пьют чай.Но зато Панов (Андрей Панов, также известен как Свинья, группа «Автоматические удовлетворители») уж точно пил не чай . Смотрите, какое милое заведение посещали «Автоматические удовлетворители» в свое время. Боже, какие интерьеры. И ведь такое сохранилось и по сей день.Утренняя рюмка из рук любимой женщины. Панова, видимо, приводят в чувство.Панов, портвейн и любимая женщина.Юрий Хой (Юрий Клинских, «Сектор газа») в естественной среде обитания.Игорь Федорович Летов дает автограф в окружении алкоголя.Пьет водку во время концерта.Ударник Александр Андрюшкин и гитарист Константин Рябинов из «Гражданской обороны » выпивают после выступления. А может быть, и перед.Игорь Жевтун из «Гражданской обороны» и Андрей Машнин из «Машнинбэнда» выпивают перед поездом.А это Машнин обнимает ящик пива. Рядом сидит Фирсов.Разливают. На этой фотографии есть Армен Григорян («Крематорий») и Майк Науменко. Фотографа, правда, больше интересовали рюмки.Отдых группы «Крематорий» во время гастролей.Ник Рок-н-ролл выпивает.Олди (Сергей Белоусов, «Комитет охраны тепла») наблюдает за Жабой (джазовый пианист Константин Гурьянов) и водкой . Евгений Федоров (Tequilajazzz) пьет из рюмки во время выступления.Молодой Сергей Шнуров («Ленинград») с бокалом.Бутылка и Александр Васильев («Сплин»).Ну и Земфиры вам в ленту.Собственно, все. И помните самое главное: алкоголь вредит вашему здоровью. Никому он не принес счастья, а некоторых из представленных здесь людей свел в итоге в могилу. Лучше обходиться без него — правда, кого хоть раз останавливала подобная информация? В общем, берегите себя и спасибо вам за внимание.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)