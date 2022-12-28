Как долго мы можем не спать до того, как сойдём с ума?

«Какое-то время мы можем бороться со сном, но в определенный момент отсутствие сна начнет приводить к временному помрачению ума и, возможно, даже к смерти», — считает Адам Хэдхези.
Удивительно, на что мы тратим нашу жизнь. К своему 78-му дню рождения мы девять лет сидим у телевизора, четыре года проводим за рулем автомобиля, 92 дня в туалете, и 48 дней уходят на занятия сексом.
Но, когда речь заходит об отнимающих массу времени видов деятельности, есть одно, которое преобладает над всеми остальными. Дожив до 78 лет, мы потратим почти 25 лет только на сон. В стремлении сэкономить часть этого времени вполне резонно спросить: как долго мы можем бодрствовать и какие последствия будут от долгого отсутствия сна?
Любой здоровый человек, решивший выяснить это при помощи личного эксперимента, сочтет его очень трудным. «Потребность во сне настолько сильна, что она заменит собой даже потребность в пище, — говорит Эрин Хэнлон, доцент Центра сна, метаболизма и здоровья при Чикагском университете. — Ваш мозг просто заснет, несмотря на все сознательные усилия не дать ему этого сделать».
Зачем вообще нужно спать?
Почему потребность в сне так сильна, остается загадкой. «Точные функции сна все еще до конца не изучены», — говорит Хэнлон. И добавляет, что во сне есть что-то такое, что как будто «перезагружает» системы нашего организма. Более того, исследования показали, что регулярный продолжительный сон способствует заживлению ран, функционированию иммунной системы, правильному обмену веществ и многому другому, что заставляет человека хорошо себя чувствовать после крепкого сна.
Если мы будем игнорировать все побочные эффекты и бодрствовать в течение нескольких дней подряд, то сойдем с ума
С другой стороны, недостаток сна повышает риск появления диабета, сердечных проблем, ожирения, депрессии и других болезней. Чтобы избежать этого, организм подает нам сигналы, когда мы засиживаемся за работой до глубокой ночи: мы чувствуем усталость, нетвердо держимся на ногах, веки становятся тяжелыми и начинают болеть глаза. Если мы продолжаем бороться со сном, наша способность сосредоточиться и сформировать краткосрочные воспоминания ослабевает.
Если мы будем игнорировать все эти побочные эффекты и бодрствовать в течение нескольких дней подряд, то сойдем с ума. Мы становимся капризными, чрезмерно подозрительными и видим вещи, которых на самом деле нет. «У людей начинаются галлюцинации, и они понемногу сходят с ума», — говорит Атул Мэлхотра, руководитель Центра медицины сна Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Дальнобойщики называют такое состояние «видеть черную собаку». Если впереди на дороге появляется темное пятно — значит, пора остановить грузовик.
Многие исследования подтверждают, что при продолжительном отсутствии сна в организме нарушаются многие жизненно важные процессы: в крови поднимается содержание гормонов стресса — адреналина и кортизола, в результате чего повышается кровяное давление; сердечные ритмы сбиваются и иммунная система дает сбой. Люди, лишенные сна, постоянно чувствуют тревогу и более подвержены различным заболеваниям.
Однако все отрицательные последствия бессонницы или нескольких ночных бдений носят непостоянный характер и исчезают после крепкого сна. «Если и есть какие-либо последствия, то они обратимы», — говорит Джером Сигель, преподаватель Центра исследования сна Калифорнийского университета, Лос-Анджелес.
Что делать, если сон все не наступает?
Но что если сон никак не приходит? Редкое генетическое заболевание под названием фатальная семейная бессонница (FFI), или смертельная бессонница, представляет один из самых наглядных примеров последствий продолжительного бодрствования.
Всего у 40 семей по всему миру в генофонде есть эта болезнь. Один дефектный ген заставляет белки нервной системы сворачиваться в прионы, в результате чего они теряют все свои свойства.
Эксперименты по лишению сна животных предоставили еще больше доказательств того, что недостаток сна сам по себе не является смертельным, но вполне может послужить способствующим фактором
«Прионы — это белки аномальной формы, которые наносят вред здоровью этих людей», — говорит Мэлхотра. — Скопление прионов в нервной ткани уничтожает ее и образует отверстия в мозгу (именно это происходит при самом известном расстройстве, вызываемом прионами, — болезни Крейтцфельда — Якоба)». Особенно сильно у людей с фатальной бессонницей затронут таламус — область головного мозга, отвечающая за сон. Из-за этого и появляется изнурительная бессонница.
Заболев смертельной бессонницей, человек неожиданно начинает проводить сутки напролет без сна и у него появляются странные симптомы, такие как уменьшенные зрачки-точки и повышенное потоотделение. Через несколько недель жертва болезни впадает в своего рода «сумерки перед сном». Кажется, что он страдает лунатизмом, а его мышцы расслабленны и движения непроизвольны, как иногда бывает у спящих людей. Далее следуют потеря веса и сумасшествие. И в конечном итоге — смерть.
Однако отсутствие сна само по себе не считается смертоносным агентом. Дело в том, что фатальная бессонница приводит к обширному повреждению головного мозга. «Я не думаю, что этих людей убивает потеря сна», — говорит Сигель, — ведь часто применяемая к заключенным пытка лишением сна, как известно, не привела ни к чьей смерти, хотя и вызывает ужасные страдания».
Эксперименты по лишению сна животных предоставили еще больше доказательств того, что недостаток сна сам по себе не является смертельным, но вполне может послужить способствующим фактором.
Во время исследования, проводимого в 1980-е годы Алланом Речтшаффеном в Чикагском университете, крыс помещали на диски, расположенные над подносами с водой. Всякий раз, когда, как показывали результаты измерения мозговых волн, крыса пыталась задремать, диск вращался, и перегородка подталкивала крысу к воде, заставляя ее проснуться.
Все крысы умерли примерно через месяц, хотя и по неясным причинам. «Скорее всего, причиной был частый стресс от пробуждения, измотавший их организмы. В среднем они просыпались тысячу раз в день», — говорит Сигель. Среди других симптомов у крыс появились нарушение температуры тела и потеря веса, несмотря на повышенный аппетит.
«Проблема заключается в интерпретации исследований сна у человека и животных: вы не можете полностью лишить человека или животное сна без их сотрудничества, не подвергая их огромному стрессу, — говорит Зигель, — если наступает смерть, то это еще вопрос, является она результатом стресса или недосыпания? Понять это непросто».
Проснись! Проснись!
Все это может остановить большинство желающих от проверки пределов своих возможностей, но вопрос: «Как долго мы можем бодрствовать?» — остается без ответа. Наиболее широко известный рекорд добровольного отказа от сна принадлежит Рэнди Гарднеру, 17-летнему ученику средней школы из Сан-Диего, Калифорния, который он поставил в 1964 году ради проекта для научной выставки. По данным непрерывно наблюдавших за ним ученых, Гарднер не спал в течение 264 часов подряд, или чуть более 11 дней. Существует и множество других, менее достоверных сведений. Например, одна британка в 1977 году выиграла соревнование по непрерывному раскачиванию в кресле-качалке. Её рекорд равен 18 дням.
В целом неясно, как долго человек может не спать, но, возможно, это и хорошо. Осознавая риск, которому могут подвергнуть себя люди, отказавшись от сна ради нового рекорда, около 10 лет назад Книга рекордов Гиннесса перестала следить за подобными достижениями.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии