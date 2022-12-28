Как долго мы можем не спать до того, как сойдём с ума?

«Какое-то время мы можем бороться со сном, но в определенный момент отсутствие сна начнет приводить к временному помрачению ума и, возможно, даже к смерти», — считает Адам Хэдхези.







Удивительно, на что мы тратим нашу жизнь. К своему 78-му дню рождения мы девять лет сидим у телевизора, четыре года проводим за рулем автомобиля, 92 дня в туалете, и 48 дней уходят на занятия сексом.



Но, когда речь заходит об отнимающих массу времени видов деятельности, есть одно, которое преобладает над всеми остальными. Дожив до 78 лет, мы потратим почти 25 лет только на сон. В стремлении сэкономить часть этого времени вполне резонно спросить: как долго мы можем бодрствовать и какие последствия будут от долгого отсутствия сна?



Любой здоровый человек, решивший выяснить это при помощи личного эксперимента, сочтет его очень трудным. «Потребность во сне настолько сильна, что она заменит собой даже потребность в пище, — говорит Эрин Хэнлон, доцент Центра сна, метаболизма и здоровья при Чикагском университете. — Ваш мозг просто заснет, несмотря на все сознательные усилия не дать ему этого сделать».



Зачем вообще нужно спать?

Если мы будем игнорировать все побочные эффекты и бодрствовать в течение нескольких дней подряд, то сойдем с ума

Что делать, если сон все не наступает?

Эксперименты по лишению сна животных предоставили еще больше доказательств того, что недостаток сна сам по себе не является смертельным, но вполне может послужить способствующим фактором

Проснись! Проснись!