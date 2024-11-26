Почему в СССР женщинам запрещали носить брюки на работе

Первые советские брюки/ фото: aliexpress.ru, pinterest.com
Женские брюки — универсальный предмет гардероба. Они отлично вписываются в разные образы: от деловых до романтических. Сложно представить, что каких-то 60 лет назад женщинам запрещали носить брюки на работе. А чтобы понять, почему? Давайте погрузимся в историю СССР.
1. Брюки — это дикость
Фабрика/ фото: br.pinterest.com
В эпоху СССР женщинам разрешали ходить на работу исключительно в платьях и юбках. Причем, подол должен был закрывать колени. Конечно, официального запрета на брюки не было. Но в советские времена помимо законов было общественное мнение, которое устанавливало нравственное поведение. Поэтому для работниц СССР существовала только юбка и только миди. А появление женщин в «мужской» одежде расценивалось как плевок обществу. Руководители могли отправить сотрудницу в штанах домой. Считалось, что женщина в брюках вызывает смущения у коллег, поскольку они обтягивают ягодицы, и дают волю фантазиям...
2. Были исключения
Советская рабочая одежда/ фото: pl.pinterest.com
Но в нерабочее время штаны женщинам, конечно, же можно было надевать. Например, прекрасный пол можно было увидеть в брюках во время занятия спортом или в походе. Также штаны входили в комплект рабочей одежды для женщин, работающих в строительной сфере, — это было единственное исключение. Поскольку в юбке забираться по лестницам и другим приспособлениям на стройке было просто неприлично!
3. Первые женщины в брюках
Фестиваль молодежи/ фото: rg.ru
В СССР впервые женщины заговорили об элегантных брюках в 50-х годах.косметику и обувь. Западные тренды стремительно врывались в СССР — молодому поколению хотелось чего-то нового и необычного. Последней каплей стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году. На мероприятии было более 700 иностранных журналистов, которые представляли 131 страну мира. На фестивале были девушки, которые носили элегантные штаны и брючные костюмы.
4. Правительство не против
Советский журнал/ фото: kulturologia.ru
Ближе к 60-м годам в советском журнале «Одежда молодежи» впервые была опубликована статья, в которой говорилось о правилах ношения брюк. В статье рассказывали, куда и с чем надевать классические брюки. Вскоре в журнале «Работница» вышла вторая статья, посвященная брючному костюму. Для советских модниц это стало настоящим прорывом.
Однако ждать, когда в стране легкая промышленность настроится на производство женских брюк, не хотелось. Модницы начали искать альтернативы: одни пытались самостоятельно сшить классические брюки по картинкам из журналов, другие — обращались к опытным швеям. Шерстяные и хлопчатобумажные ткани в темных цветах быстро раскупались в магазинах. А вот специальных замочков для ширинки в продаже не было. Швеи придумывали разные варианты застежек. В ход шли пуговицы, кнопки и даже лацбанты.
5. Заработало собственное производство
Швейное производство/ фото: uleoparda.ru
Так постепенно запустился процесс переодевания женщин в классические брюки. Теперь они могли их надевать не только во время езды на велосипеде или прогулки, но и в театр, кино и на работу. Работников легкой промышленности обучили шитью нового женского предмета гардероба и в стране заработало отечественное производство. Брюки перестали быть дефицитным и запретным товаром.
6. Женщины в джинсах
Джинсовые брюки/ фото: pinterest.com
Но на этом мода не собиралась останавливаться — уже в конце 60-х годов на страницах зарубежных журналов появились синие узкие брюки их хлопка, которые носили название «Джинсы». В СССР первое время с ними снова пытались бороться. За их ношение могли даже выгнать с пары в университете. Но запрет только стимулировал интерес к джинсовым брюкам. Советская молодежь заказывала дефицитный товар у иностранных студентов, которые на время каникул возвращались в Европу. Им приходилось надевать на себя сразу по несколько пар, чтобы вывести их из страны. Первые женские джинсы можно было купить за 200 рублей, а это чуть больше средней зарплаты.
7. Новые фасоны
Новые фасоны брюк/ фото: pinterest.com, otvet.mail.ru
А пока шла борьба за право ношения джинсов, классические брюки стали перешивать в клеши. Мода на расклешенные брюки снова пришла с Запада. Советская промышленность, конечно, отставала от тренда. Девушки самостоятельно шили клеши из того, что было под рукой. Брюки разрезались снизу по бокам, а затем туда пришивался треугольный кусок ткани. У швей даже появился термин этого процесса - «построить» клеши. Студентки расклешенные брюки украшали кнопками, вышивкой и бусинами. С 80-х годов в стране происходил настоящий бум моды на брюки. Каждый год в Москве и других городах появлялись все новые женские модели. Брюки-бананы, брюки-колокола, чиносы, галифе и брюки-трубы.
Сейчас сложно посчитать сколько моделей женских брюк было придумано с времен СССР. Существуют самые разнообразные фасоны, но условно их разделяют по типу кроя: зауженный, прямой и свободный. Также брюки можно классифицировать по длине, посадке и силуэту. Но самое главное остается то, что те «темные времена» закончились - советским девушкам все же удалось отвоевать право на свободное ношение брюк.
источник
