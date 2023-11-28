Отопление целого дома за 20 руб. в день

Попробуйте отопить дом не дровами, как обычно, а брикетами! По стоимости получается гораздо выгоднее, а результат при этом ничуть не хуже. Печь разгорается довольно быстро, долго держит тепло. Любопытный эксперимент для экономии бюджета!







Отопление брикетами

Березовые брикеты RUF сделаны из спрессованных опилок (березовой пыли). Это современное экологичное топливо для печи, изготовленное без химических примесей.На лицо значительная экономия и выгода, поскольку брикетами можно топить печь в 3 раза дольше, чем дровами.Следует помнить, что брикеты боятся влаги, а потому должны храниться в закрытых полиэтиленовых пакетах.Плотные брикеты быстро разгораются в печи и достаточно медленно тлеют. Отдают больше жара, чем дрова. Чтобы разогреть печь, сначала сделайте «домик» из 3 шт., а затем разложите вокруг остальные брикеты, сколько необходимо, и подожгите.Горят брикеты около 10-15 часов, в зависимости от печи. Отапливать следует дважды в день. Пока тлеют, брикеты выделяют большое количество тепла в течение многих часов. Золы меньше, труба печи практически не забивается (нужно чистить гораздо реже).Уточнение 1 тонны брикетов хватит примерно на 3 месяца регулярного использования.