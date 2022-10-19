Открыта тайна средневековой Железной Короны, которая сделана совсем не из железа

В соборе Монцы в Италии есть любопытный артефакт — королевский венец. Сделан он не из железа, но со времён раннего Средневековья известен как Железная Корона. Название происходит от веры в то, что внутренний лист, скрепляющий пластины, был сделан из этого металла. На самом деле это серебро. Монархи веками короновались этим венцом, но о его истинном происхождении не было известно практически ничего. Недавно учёные, наконец, разгадали эту захватывающую древнюю тайну.
Железная Корона, сделанная из золота
Корона состоит из шести пластин. Сделаны она из сплава, состоящего на 84 % из золота, а остальное из серебра. Венец скреплён петлями (одна из которых на сегодняшний день отсутствует). Каждая сторона состоит из двух секций, первая крупнее и с драгоценным камнем в центре, окружённым четырьмя золотыми розетками с семью лепестками. По углам всё украшено цветными эмалями с растительными мотивами. Корона имеет неправильную округлую форму с внутренним диаметром всего 15 сантиметров и окружностью 48 сантиметров. Всего в короне 26 золотых розеток, семь сапфиров, семь гранатов и четыре аметиста. Остальные элементы — простые цветные стекляшки. Пластины имеют высоту 53 миллиметра и прикреплены изнутри серебряной фольгой высотой один сантиметр и толщиной один миллиметр.
Железная Корона.
Именно из-за этого листа внутри корона и получила название Железная. Долгое время считалось, что она сделана именно из железа. Существует легенда о том, как в 324 году мать императора Константина Елена, во время своего паломничества в Святую Землю, обнаружила подлинный крест на котором был распят Иисус Христос. На кресте были гвозди. Крест Елена оставила в Иерусалиме, а гвозди привезла с собой. Эти артефакты употребили на создание удил для лошади Константина и этой короны. По мнению матери это должно было защищать сына в бою.
Канонизированные православной церковью Елена и её сын император Римской империи Константин.
Историки разгадали загадку
В средние века люди свято верили в истинность этой легенды. Мнение просуществовало довольно долго, пока недавние анализы не выяснили какая это огромная ошибка. То, что это не железо, выяснили относительно давно. Только современный анализ выявил соответствие этого артефакта части шлема императора Константина. Историки утверждают, что венец, известный под названием Железная Корона — это не что иное, как диадема, которая была установлена на шлеме Константина.
Медальон Константина с диадемой.
Остготский монарх Теодорих Великий потребовал некогда шлем в качестве части власти Константинополя для подтверждения своего права быть королём Италии. Византийцы согласились, но император Анастасий I прислал ему только диадему, оставив себе остальную часть шлема (который выставлялся в Софийском соборе до взятия города крестоносцами в 1204 году, когда он исчез). Теодорих принял диадему в качестве короны, которая позже была передана остготами лангобардам. По этой причине она использовалась Карлом Великим во время его коронации в качестве короля лангобардов.
Король Теодорих.
Эксперты датируют изготовление короны 4-5 веками. Некоторые элементы относятся к более позднему периоду: между 445 и 565 годами - самые старые, а между 690 и 975 годами - самые современные. Безусловно, все эти детали свидетельствуют о том, что корону на протяжении веков неоднократно ремонтировали. Некоторые учёные даже считают, что изначально корона состояла не из шести пластин, а из восьми. Их количество было уменьшено константинопольцами, чтобы дать меньшую корону королю-варвару, такому как Теодорих.
Некоторые учёные с этим не согласны
Некоторые историки придерживаются того мнения, что венец изменил Карл Великий, чтобы его можно было использовать для коронации его сына Пипина как короля Италии в 781 году. После Пипина корона использовалась при коронации по крайней мере пяти других королей: Оттона III в 966 году, Конрада II в 1026 году, Конрада Лотарингского в 1093 году, Конрада III в 1128 году и Фридриха Барбаросса в 1155 году. Однако историк Бартоломео Цукки писал около 1600 года, что этой короной в период с 9-го века по 17 венчали свои головы не менее 34 монархов.
Карл Великий.
Одним из таких случаев могла быть коронация Карла I Испанского (императора Карла V) в феврале 1530 года, одновременно с его императорской коронацией в Болонье. 26 мая 1804 года Наполеон Бонапарт был коронован королём Италии в Миланском соборе. Он сам надел себе на голову Железную Корону, сказав при этом: «Бог дал мне её, горе тем, кто возьмет её у меня».
Наполеон Бонапарт в Железной Короне.
После падения Наполеона и создания Ломбардско-Венецианского королевства в 1815 году корона стала его королевским знаком отличия. Затем она пережила многочисленные взлёты и падения, будучи увезённой в Вену, затем в Венецию и Турин. Во время Первой мировой войны она недолго хранилась в Риме, а во время Второй мировой войны в Ватикане, где и оставалась до конца конфликта. Два последних короля Италии, Виктор Эммануил III и Умберто II, не хотели никакой церемонии коронации и поэтому не использовали её. Сегодня Железная Корона хранится на алтаре часовни Теодолинды в соборе Монцы, которому она была первоначально подарена королём Италии Беренгаром I в 874 году.
Часовня Теодолинды в соборе Монцы.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии