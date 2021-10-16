Восточная тайна: Существует ли на самом деле шейха Султана - героиня бестселлера «Мемуары принцессы»

Проблемы женщин в Саудовской Аравии в последнее время все чаще становятся вопросом для обсуждения.
Трилогия американской писательницы Джин П. Сэссон, написанная от лица аравийской принцессы, сразу стала мировым бестселлером. Вероятно, это была именно та книга, которую долго ждали – подробный и откровенный рассказ об одном из самых закрытых в мире сообществ – царской семье Аль Саудов. Однако достаточно быстро появилась и «ложка дегтя» - обвинения в плагиате и утверждения, что история дружбы саудовской принцессы и западной журналистки – чистейший вымысел.
Во время чтения книги принцесса Султана, – главное действующее лицо и настоящий автор «Мемуаров», предстает перед нами живым человеком, имеющим свои достоинства и недостатки. Главная тема книги – бесправная доля женщин востока, находящихся, по сути дела, в многовековом рабстве. Причем такое положение дел полностью поддерживается местными законами, как религиозными, так и государственными. Принцесса Султана, хоть и является представителем царской династии, тем не менее активно выступает в защиту прав женщин. Автор объясняет, что настоящие «Дневники» - это переработанные записи принцессы, которые та решила опубликовать под чужим именем, так как опасается открывать свое настоящее лицо.
Джин П. Сэссон, автор трилогии «Мемуары принцессы»
Сказочное богатство и не менее сказочная жестокость, обычаи и традиции мусульманского мира, подсмотренные «от первого лица» - все это привлекло внимание к книге Джин Сэссон. Сам образ принцессы, избалованной с детства, но при этом являющейся игрушкой в руках мужчин и активно протестующей против целой системы, кажется очень привлекательным. Это как раз тот персонаж, который «стоило бы выдумать», если бы он не существовал.
Добавляет достоверности книге и множество экзотических деталей. С одной стороны, автор подробно рассказывает о диких наказаниях для женщин, как, например, утопление девушки в садовом бассейне по решению домашнего совета за связь с мужчиной. Но с другой стороны, подобные сцены перемежаются описанием личных самолетов и дворцов аравийских принцев. Упоминаются шопинги в Лондоне и Париже с растратой денег, сравнимых с бюджетом небольшой европейской страны. В общем, страшные и прекрасные восточные сказки в стиле «богатые тоже плачут».
Шейха Моза - вторая из трёх жен 3-го эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани, политический и общественный деятель. Известна своими туалетами и коллекцией драгоценностей.
Однако, как раз вопрос о достоверности и был поднят на волне разразившегося скандала. Вскоре после публикации первой книги некая Моника Адсани заявила о том, что все факты, описанные в «Мемуарах», были украдены из ее автобиографии «Золушка в Аравии». Кроме того, она обвинила Джин Сэссон в отклонении от правды: «Все, что я написала, было в разы преувеличено ею и раздуто до беспредела, что очевидно было сделано в целях сенсации». Ну, и совсем уж обидным для автора стало уличение во лжи: «Я доподлинно знаю, что Джин Сэссон откровенно лгала, заявляя, что саудовская королевская семья имеет какое-либо отношение к ее книге, и, что еще маловероятнее - арабская принцесса из рода Аль Сауд стала ее "близкой и лучшей подругой".»
Дело даже дошло до суда. Однако разбирательство, прошедшее в Нью-Йорке, не подтвердило этих обвинений. После нескольких безуспешных апелляций, потратив на судебные издержки, по ее словам, больше двух миллионов долларов, Моника Адсани прекратила попытки отсудить свое авторство на это произведение.
Джин Сэссон же в ответ создала еще две книги из цикла, причем по стилю и наполненности фактами они ничуть не хуже первой. Она продолжает придерживаться своей линии. Шейха, описанная в книге под именем Султана, если и существует, то будет хранить инкогнито по понятным причинам. Поэтому вопрос о том, существует ли реальный прототип смелой саудовской принцессы, возможно, никогда не будет достоверно раскрыт.
Саудовская принцесса Амира аль-Тавил – одна из немногих прогрессивных женщин этой страны, борющаяся за свои права, могла бы стать прототипом для образа Султаны
Текст: Анна Константинова
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