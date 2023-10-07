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Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Если вы в ближайшее время собираетесь поехать во Францию, то мы советуем вам заглянуть в лионский Музей миниатюры и кино. Действующая экспозиция включает более 100 крошечных сцен из известных фильмов, каждая из которых выполнена в жанре гиперреализма. В миниатюрных моделях воссозданы мельчайшие подробности киноинтерьеров, будь то разбросанные книги в библиотеке или крошечные царапины на стене. Также для максимальной достоверности дизайнеры используют свет и географическое расположение сцен.

Представляем вашему вниманию потрясающие фотографии этих замечательных миниатюрных работ.

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

Вы ничего не знаете о гиперреализме, если не видели этого

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