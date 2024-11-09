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Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Влияние рыбьего жира на здоровье человека
Сегодня на рынке фармакологии представлены тысячи различных пищевых добавок, обещающих вам долгую и здоровую жизнь. К сожалению, большинство препаратов просто не работают — производители откровенно врут, используя кредит доверия для повышения собственных доходов.

Мы решили поделиться с вами реальными преимуществами рыбьего жира, который действительно эффективно влияет на организм. Все эти чудесные свойства простого и доступного препарата научно доказаны и вот, что случится с вами, если вы начнете принимать рыбий жир на регулярной основе.

Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Здоровое сердце


Омега-3 жирные кислоты в рыбьем жире — прекрасные протекторы для сердца. Они снижают уровень триглицеридов в крови, таким образом уменьшая риск сердечных приступов и инсультов.

Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Память на века


Рыбий жир необходим для улучшения функций мозга. Те же самые Омега-3 жирные кислоты являются основными строительными блоками для мембран и клеточных структур. Наши нервные клетки также нуждаются в этих кислотах, а исследования показали, что ежедневный прием рыбьего жира действительно улучшает долгосрочную память.

Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Снижение веса


Конечно, похудеть без физической нагрузки и здорового питания не получится. Добавьте в рацион рыбий жир и он серьезно ускорит процесс сброса веса. Кроме того, рыбий жир сделает тренировки более эффективными.

Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Здоровые нервы


Серотонин это ключевой химический элемент мозга, помогающий регулировать настроение. Рыбий жир повышает выработку серотонина, тем самым успокаивая нервную систему, улучшая настроение и корректируя социальное поведение.

Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Загрязнение воздуха


Согласно недавним исследованиям омега-3 помогают предотвращать и даже лечить воспалительные процессы клеток, начавшиеся из-за воздействия загрязненного воздуха. Особенно важно принимать рыбий жир жителям больших городов.

Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Хорошее зрение


Регулярное употребление рыбьего жира снижает риск развития близорукости и помогает поддерживать здоровый уровень влаги в глазах. Проводите за монитором кучу времени? Рыбий жир вам просто необходим.

Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Красивая кожа


Благодаря своей способности восстанавливать клеточные мембраны, жирные кислоты омега-3 буквально «чинят» поврежденные клетки кожи изнутри. Мощный противовоспалительный эффект рыбьего жира помогает уменьшить покраснение и раздражение кожи.

Влияние рыбьего жира на здоровье человека

Антидепрессант


Согласно последним данным, добавки омега-3 жирных кислот могут быть полезны при лечении серьезной депрессии. Ученые даже доказали, что уровень депрессии ниже в странах, где люди употребляют много рыбы.

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