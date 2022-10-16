Почему ЦРУ оценило голову легендарного кубинского лидера Фиделя Кастро всего в 2 цента

Пять лет назад правительство США обнародовало тысячи сверхсекретных документов, которые касались материалов расследования убийства Джона Ф. Кеннеди. Среди этих документов оказался один особенно интересный файл. В нём был очень подробно изложен план поощрения кубинцев к убийству своих политических лидеров в обмен на вознаграждение. За всех, в основном, предлагались весьма внушительные суммы. Самый главный враг же, Фидель Кастро, по каким-то причинам был оценён лишь в смехотворные 2 цента. Почему же ЦРУ оценило голову самой важной политической фигуры Кубы столь дёшево?
Операция «БАУНТИ»
Первая демонстрация в поддержку революции в Гаване перед старым Президентским дворцом, около 1959 года.
Операция «БАУНТИ» была разработана ЦРУ для свержения кубинского правительства. Схема предусматривала соблазнительные предложения солидного денежного вознаграждения за убийство политических лидеров и других коммунистов. Реализация этого плана включала в себя разбрасывание по всей Кубе листовок, где были изложены детали соблазнительного предложения. Как правило, чем важнее лицо, тем выше награда. Руководители подразделений «стоили» 57 500 долларов США за голову. Убийство же важного государственного чиновника принесло бы целых 100 000 долларов.
Как только план был введён в действие, ЦРУ планировало похитить известных членов Коммунистической партии, чтобы убедить общественность в реальности предложения. Также расчёт был на элементарную алчность. Ведь сразу возникнет вопрос о том, кто же получит в итоге вознаграждение. Для получения премии нужно было предъявить листовку и партийный билет убитого коммуниста.
У ЦРУ была масса планов о том, как уничтожить коммунистов Кубы.
Самое интересное, что самый опасный и важный лидер кубинской революции, сам команданте Фидель, удостоился награды за себя живого или мёртвого всего в 2 цента. Столь жалкая сумма была призвана показать, что Кастро на самом деле абсолютно бесполезная и никому не нужная фигура. Таким образом ЦРУ надеялось дискредитировать его в глазах народа и его соратников. Несмотря на тщательно продуманную стратегию и блестящий план, ЦРУ так и не удалось его осуществить.
Сенатор Джордж Макговерн владеет документацией о 24 предполагаемых попытках ЦРУ убить Фиделя Кастро.
Заговорённый Фидель
Сверхсекретные документы продемонстрировали огромное количество заговоров против Кастро. Среди этих планов чего только не было! Американская разведка знала, что кубинский лидер был заядлым ныряльщиком. Поэтому сразу несколько планов покушения были основаны на этом. Один план заключался в том, что команданте подарили гидрокостюм, заражённый грибком и бактериями туберкулёза. Другой представлял собой оснащение морской ракушки взрывчаткой, которая взорвалась бы, как только её подняли. Этот план был сорван, когда ЦРУ решило, что они не могут найти раковину, достаточно большую для помещения в неё взрывчатки, но при этом достаточно красивую, чтобы привлечь внимание Фиделя.
Целью американцев было уничтожить команданте любой ценой, но не получалось.
Полно было проектов достойных лихо закрученного сюжета шпионского фильма. Там были и редкие яды, и искусно размещённые взрывчатые вещества. Однажды агенту было приказано отравить главному коммунисту Кубы мороженое. Это лакомство он любил даже сильнее, чем свои легендарные сигары. В другой раз яд добавили в шоколадный молочный коктейль. Также планировалось подсунуть Кастро сигару со взрывчаткой. Все покушения закончились неудачей. Фидель всегда выходил сухим из воды.
Подрыв имиджа команданте
Кроме операции «БАУНТИ» у ЦРУ было множество планов, целью которых был подрыв имиджа знаменитого революционера. В 1960-х годах ЦРУ намеревалось распылить на Кастро некий химический препарат, который вызывал галлюцинации, подобные тем, что вызывают запрещённые дурманящие вещества. От этого плана всё же решили отказаться, ибо химическое вещество было слишком нестабильным. Тогда было решено наполнить сигары Кастро аналогичным психоделическим химикатом в надежде, что он выкурит их перед тем, как произнести речь. До сих пор непонятно был ли этот план воплощён или нет.
Выступление Фиделя Кастро.
Рекордсменом по нелепости, безусловно, было предложение посыпать ботинки команданте солями таллия, чтобы у него выпала борода. Этот коварный план, как и многое до этого, так и не был реализован. Несмотря на многочисленные покушения и другие заговоры против великого кубинского революционера, никому так и не удалось его убить. Он прожил долгую жизнь. Скончался коммунистический лидер Кубы в 2016 году в возрасте 90 лет. Кубинская разведка утверждала, что он пережил более шести сотен покушений со стороны ЦРУ. По словам самого Кастро, «если бы способность выжить при покушении была включена в программу олимпийских игр, я бы выиграл золотую медаль».
Фидель Кастро держит в руках газету с заголовком о раскрытии заговора с целью его убийства.
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